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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    KYMCO motosiklet modelleri lansman fiyatlarıyla satışta

    Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye'ye gelen bazı KYMCO motosiklet modelleri Hepsiburada üzerinden lansmana özel kampanyalı fiyatlarla satışa sunuldu. İşte detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    KYMCO motosiklet modelleri lansman fiyatlarıyla satışta

    Motosiklet ve ATV üreticisi KYMCO'nun Türkiye'deki yeni yetkili distribütörü Doğan Trend Otomotiv, lansmana özel avantajlı fiyatlarla KYMCO modellerini Hepsiburada üzerinden sahipleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

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    Bu kapsamda, KYMCO Türkiye ürün yelpazesindeki Agility 125i +16, Agility 125i Carry, People S 125, People S 150, X-Town 250i ve Downtown 350i TCS modelleri lansmana özel fiyatlarla Hepsiburada üzerinden satışa sunulmaya başlandı. KYMCO modellerinin açıklanana lansman fiyatları şöyle:

    Model Normal Fiyat Lansman Fiyatı
    Agility 125i +16 27.900 TL 24.900 TL
    Agility 125i Carry 23.900 TL 22.400 TL
    People S 125 ABS 31.900 TL 28.400 TL
    People S 150 ABS 36.900 TL 32.900 TL
    X-Town 250i ABS 46.400 TL 42.900 TL
    Downtown 350i TCS ABS 69.900 TL 64.900 TL

    2021 yılı mart ayı itibarıyla sahiplerine teslim edilecek olan KYMCO modellerine anlaşmalı bankalarla 9 aya kadar taksit avantajıyla erişmek mümkün olacak. İlgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    volkan_efe (volkan efe) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Honda PCX'e rakip olmuş fiyat olarak, hatta PCX den pahalı :)

    Kymco ile Honda karşılaştırınca (ki o kadar parayı 125 cc motor a vermek zorunda isem) kesinlikle Honda yı alırım.
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 1 dk. ( Mesaj Silindi ) volkan_efe
    kesinlikle ayrıca PCX 2021 için tamamen yenilendi. 2014 model PCX 150 kullanıcı olarak tek eleştirim hala arka frenin balata olması.

    Honda 2018 kasa da Hybrit ve 150 cc de asya pazarı için ABS ve Disk fren seçeneklerini çıkardı. bakalım 2021 kasa da 150 lik seçenek gelecek mi gelecekse disk fren ile mi gelecek.

    ADV 150 nin de avrupa pazarında yer alması gerekli
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    serkanky (Serkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lansman değil tanıtım. Türkçe konuşun, Türkçe yazın.
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    yingyangtwinz 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlarin lahmacuncu motoruna istedigi paraya bak..
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