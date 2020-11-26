KYMCO motosiklet modelleri lansman fiyatlarıyla satışta

Motosiklet ve ATV üreticisi KYMCO'nun Türkiye'deki yeni yetkili distribütörü Doğan Trend Otomotiv, lansmana özel avantajlı fiyatlarla KYMCO modellerini Hepsiburada üzerinden sahipleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

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Bu kapsamda, KYMCO Türkiye ürün yelpazesindeki Agility 125i +16, Agility 125i Carry, People S 125, People S 150, X-Town 250i ve Downtown 350i TCS modelleri lansmana özel fiyatlarla Hepsiburada üzerinden satışa sunulmaya başlandı. KYMCO modellerinin açıklanana lansman fiyatları şöyle:

Model Normal Fiyat Lansman Fiyatı Agility 125i +16 27.900 TL 24.900 TL Agility 125i Carry 23.900 TL 22.400 TL People S 125 ABS 31.900 TL 28.400 TL People S 150 ABS 36.900 TL 32.900 TL X-Town 250i ABS 46.400 TL 42.900 TL Downtown 350i TCS ABS 69.900 TL 64.900 TL

2021 yılı mart ayı itibarıyla sahiplerine teslim edilecek olan KYMCO modellerine anlaşmalı bankalarla 9 aya kadar taksit avantajıyla erişmek mümkün olacak. İlgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

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