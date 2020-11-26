KYMCO motosiklet modelleri lansman fiyatlarıyla satışta

Motosiklet ve ATV üreticisi KYMCO'nun Türkiye'deki yeni yetkili distribütörü Doğan Trend Otomotiv, lansmana özel avantajlı fiyatlarla KYMCO modellerini Hepsiburada üzerinden sahipleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir Nissan, Navara temelli SUV modeli X-Terra'yı tanıttı
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Bu kapsamda, KYMCO Türkiye ürün yelpazesindeki Agility 125i +16, Agility 125i Carry, People S 125, People S 150, X-Town 250i ve Downtown 350i TCS modelleri lansmana özel fiyatlarla Hepsiburada üzerinden satışa sunulmaya başlandı. KYMCO modellerinin açıklanana lansman fiyatları şöyle:
|Model
|Normal Fiyat
|Lansman Fiyatı
|Agility 125i +16
|27.900 TL
|24.900 TL
|Agility 125i Carry
|23.900 TL
|22.400 TL
|People S 125 ABS
|31.900 TL
|28.400 TL
|People S 150 ABS
|36.900 TL
|32.900 TL
|X-Town 250i ABS
|46.400 TL
|42.900 TL
|Downtown 350i TCS ABS
|69.900 TL
|64.900 TL
2021 yılı mart ayı itibarıyla sahiplerine teslim edilecek olan KYMCO modellerine anlaşmalı bankalarla 9 aya kadar taksit avantajıyla erişmek mümkün olacak. İlgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
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herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...
sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna
paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.
"Uçan Tabut" diyelim...
Kymco ile Honda karşılaştırınca (ki o kadar parayı 125 cc motor a vermek zorunda isem) kesinlikle Honda yı alırım.
Honda 2018 kasa da Hybrit ve 150 cc de asya pazarı için ABS ve Disk fren seçeneklerini çıkardı. bakalım 2021 kasa da 150 lik seçenek gelecek mi gelecekse disk fren ile mi gelecek.
ADV 150 nin de avrupa pazarında yer alması gerekli