Elektrikli Citroen e-C4 sohbaharda Türkiye'de olacak

Yeni Citroen C4, yaklaşık bir yıl önce Türkiye'de satışa sunuldu. Tamamen elektrikli e-C4 de bu yılın ilk çeyreğinde gelecekti ancak lansman ertelendi. Yeni takvime göre Citroen e-C4, sonbaharda Türkiye'de olacak.

Citroen e-C4, hafif 50 kWsa bataryayı 100 kW DC şarj gücüyle birleştiriyor. Söz konusu model, WLTP'ye göre 357 kilometre sürüş menzili sunuyor. Toplam C4 satışları içinde kısa sürede % 35’lik paya erişen tamamen elektrikli e-C4, 2022’nin ilk çeyreğinde Fransa ve İspanya’da elektrikli kompakt sınıf pazarında lider konumuyla öne çıkarken, Hollanda’da ikinci sırada yer almasıyla dikkat çekiyor.

Citroen e-C4, günlük kullanım için ideal çözümü sunuyor. e-C4’ün kullanım kolaylığı, iş, alışveriş veya gezmek için çoğu kullanıcının günlük kullanımını; sessiz, sarsıntısız, dinamik ve CO2 içermeyen bir sürüşle karşılıyor. Batarya, günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir priz veya Wall Box aracılığıyla şarj edilebiliyor.

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Onaylı 357 km (WLTP döngüsü) menzili ile bataryayı her gün şarj etmeye gerek kalmıyor. 50 kWsa batarya ile e-C4, satın alma maliyeti açısından elektrikliye geçiş için uygun bir çözüm sunuyor. Ayrıca, kompakt tasarımı ve makul ağırlığı ile günlük kullanımda yaşama alanı hacmini veya tüketimi etkilemiyor. Optimize edilen ağırlık sayesinde 260 Nm tork ve düşük tüketimle sürüş keyfi sunuyor.

Tam Boyutta Gör

e-C4, kısa günlük yolculukları daha pratik hale getirirken, aynı zamanda uzun mesafe kullanımlarını destekleyen özellikler sunuyor. Daha kompakt batarya daha az ağırlık anlamına gelirken, bu da düşük tüketimi sağlayan en büyük etkenlerin başında geliyor. Bunun yanında 100 kW hızlı şarj kullanan DC şarj ile şarj süreleri optimize ediliyor. Isı pompası, higrometrik sensör ve optimize edilen iletim sistemiyle elektrik tüketimi iyileştiriliyor.

Elektrikli Citroen e-C4 teknik özellikleri

Güç: 136 hp (100 kW)

Tork: 260 Nm

Batarya: 400V Lityum iyon; 50 kWsa kapasite

Menzil: 357 km WLTP

Şarj süreleri:

–100 kW hızlı şarj istasyonu: 30 dakikada %80 / 10 dakikada 100 km şarj

–Wall Box 32 A: 5 saat (isteğe bağlı 11 kW şarj cihazıyla üç faz) / 7,5 saat (tek faz)

–Ev tipi priz: 15 saat (güçlendirilmiş priz) / 24 saatten uzun (standart priz)

Standart Citroen C4'ün Türkiye fiyatı 509 bin TL'den başlıyor. Tamamen elektrikli e-C4'ün Fransa'daki fiyatı ise Feel seviyesinde 36,800 euro. Güncel kurla 850 bin TL civarında olabileceğini söyleyebiliriz. Elbette bu durum kurun sonbahardaki durumuna göre değişebilir.

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