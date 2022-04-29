Tata Avinya konsepti tanıtıldı: 30 dakika şarjla 500 km menzil vadediyor

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Jaguar Land Rover'ı da bünyesinde barındıran Tata Motors, yeni konseptlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce Curvv isimli elektrikli coupe-SUV konseptini tanıtan şirket şimdi de 'Tata Avinya' konseptinin örtüsünü kaldırdı.

Tata Avinya konsepti özellikleriyle neler sunuyor?

Avinya isminin Sanskrit dilinden türetildiği ve 'yenilik' anlamına geldiği belirtiliyor. Şirketin 2030'a kadar piyasaya sürmeyi planladığı bir elektrikli aracın ön gösterimi olarak bu ismin konsepte uyduğunu söyleyebiliriz. Tata Avinya, önden bakıldığında sportif bir sedan gibi görünüyor ama aslında, tıpkı Audi Urbansphere konsepti gibi minivan stili bir silüete sahip.

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Söz konusu konsept, Curvv'ün aksine tamamen elektrikli araçlar için hazırlanmış bir platform kullanıyor. Bu sayede ön ve arka çıkıntıları mümkün olan en kısa şekilde tasarlanan araç, oldukça ferah bir yaşam alanı sunuyor. Konseptin teknik özellikleri henüz belli değil ancak Tata, altyapı gelişimine paralel olarak destekleyeceği ultra hızlı şarj sayesinde yaklaşık 30 dakika şarj ile en az 500 km menzil vadediyor ki bu da oldukça iddialı bir değer diyebiliriz.

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Tata Avinya'nın ön bölümünde boydan boya uzanan LED ışıklar, ortada markanın logosuna benzer bir imza oluşturuyor. Alt kısım ise dijital bir panel gibi görünüyor. Profilden baktığımızda, birçok konseptte olduğu gibi büyük tekerlekler ve geriye doğru açılan arka kapılar göze çarpıyor. Bunun dışında dijital aynalar, çerçevesiz camlar ve öndeki ışık imzasını sürdüren stoplar da konseptin dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

Tavanın neredeyse dümdüz ilerlemesi sayesinde arka yolcular için sunulan baş mesafesinin çok iyi olacağını tahmin ediyoruz. Üstelik cam tavan özelliğiyle de bu durum perçinleniyor. Çift tonlu minimalist bir tasarıma sahip olan yaşam alanındaki direksiyon üzerinde küçük bir ekran mevcut. Ayrıca yan kameralardan beslenen ekranlar da köşelerde yerini almış. Bunun dışında herhangi bir ekran göze çarpmıyor. Ayrıca, öndeki koltukların döndürülebildiği de görmekteyiz.

Avinya henüz bir konsept ancak 2025 yılında üretim modeline dönüşecek. Bu süreçte nasıl bir dönüşüm geçireceğini bekleyip göreceğiz.

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Tata Avinya konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri