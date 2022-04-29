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    Tata Avinya konsepti tanıtıldı: 30 dakika şarjla 500 km menzil vadediyor

    Şirketin yeni GEN 3 mimarisi üzerine inşa edilen tamamen elektrikli konsept, 2025'te üretim modeline dönüşecek. Teknik özellikler henüz belli değil ama ultra hızlı şarj özelliğinin altı çiziliyor.
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    Tata Avinya konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Jaguar Land Rover'ı da bünyesinde barındıran Tata Motors, yeni konseptlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce Curvv isimli elektrikli coupe-SUV konseptini tanıtan şirket şimdi de 'Tata Avinya' konseptinin örtüsünü kaldırdı.

    Tata Avinya konsepti özellikleriyle neler sunuyor?

    Avinya isminin Sanskrit dilinden türetildiği ve 'yenilik' anlamına geldiği belirtiliyor. Şirketin 2030'a kadar piyasaya sürmeyi planladığı bir elektrikli aracın ön gösterimi olarak bu ismin konsepte uyduğunu söyleyebiliriz. Tata Avinya, önden bakıldığında sportif bir sedan gibi görünüyor ama aslında, tıpkı Audi Urbansphere konsepti gibi minivan stili bir silüete sahip.

    Söz konusu konsept, Curvv'ün aksine tamamen elektrikli araçlar için hazırlanmış bir platform kullanıyor. Bu sayede ön ve arka çıkıntıları mümkün olan en kısa şekilde tasarlanan araç, oldukça ferah bir yaşam alanı sunuyor. Konseptin teknik özellikleri henüz belli değil ancak Tata, altyapı gelişimine paralel olarak destekleyeceği ultra hızlı şarj sayesinde yaklaşık 30 dakika şarj ile en az 500 km menzil vadediyor ki bu da oldukça iddialı bir değer diyebiliriz.

    Tata Avinya konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Tata Avinya'nın ön bölümünde boydan boya uzanan LED ışıklar, ortada markanın logosuna benzer bir imza oluşturuyor. Alt kısım ise dijital bir panel gibi görünüyor. Profilden baktığımızda, birçok konseptte olduğu gibi büyük tekerlekler ve geriye doğru açılan arka kapılar göze çarpıyor. Bunun dışında dijital aynalar, çerçevesiz camlar ve öndeki ışık imzasını sürdüren stoplar da konseptin dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

    Tavanın neredeyse dümdüz ilerlemesi sayesinde arka yolcular için sunulan baş mesafesinin çok iyi olacağını tahmin ediyoruz. Üstelik cam tavan özelliğiyle de bu durum perçinleniyor. Çift tonlu minimalist bir tasarıma sahip olan yaşam alanındaki direksiyon üzerinde küçük bir ekran mevcut. Ayrıca yan kameralardan beslenen ekranlar da köşelerde yerini almış. Bunun dışında herhangi bir ekran göze çarpmıyor. Ayrıca, öndeki koltukların döndürülebildiği de görmekteyiz.

    Avinya henüz bir konsept ancak 2025 yılında üretim modeline dönüşecek. Bu süreçte nasıl bir dönüşüm geçireceğini bekleyip göreceğiz.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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