Yeni Citroen C3 ilkbaharda Türkiye'ye gelecek

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Citroën, B segmentindeki başarılı modeli yeni C3’ü 2025 yılının ilkbahar aylarındaTürkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Karakteristik görünümü, sınıfının üzerinde boyutları ve markaya has yüksek konfor özellikleriyle 4’üncü nesil C3, elektrikli ve hibrit versiyonları ile Türkiye’de satışa sunulacak.

Yeni Citroen C3, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Avrupa’daki 4’üncü nesil Citroën C3 ailesi, Citroën’in cesur yeni marka tasarımını temsil eden, iddialı bir görünümle baştan aşağı yeniden tasarlandı. İlk kez 2022 Citroën Oli konseptinde ön gösterimi yapılan yeni tasarımda, dikey ve yatay unsurlar, teknik bir tarzla kontrast oluşturuyor. Daha uzun ve daha dikey ön cephe, merkezi olarak konumlandırılan ve parlak siyah yatay ızgara ile tamamlanan, çift şeritli yeni marka logosuna ev sahipliği yapıyor.

Aracın profilinde, teknik ve alttan kesik çizgiler, kemer hattı boyunca yeni imza aydınlatma kümelerine ve kapı panellerindeki ince kıvrımlara doğru akıyor. Yeni imzalı arka aydınlatmalar aracın köşelerine doğru uzanıyor ve ön farları yansıtan iki yatay ve bir dikey mercekten oluşuyor.

Bagaj kapağın altında, aerodinamiğe yardımcı olmak ve otomobilin iddialı duruşunu daha da güçlendirmek üzere, köşeleri kaplayan gösterişli bir tampon yer alıyor. 17 inçlik elmas kesim alaşım jantlar güçlü duruşu destekliyor. Otomobil, 4,01 m uzunluğu ve 1,76 m genişliği ile kompakt bir ayak izine sahip.

Tam Boyutta Gör Yeni ë-C3’ün yeni iç mekânı “C-Zen Lounge” mimarisi ile tasarlandı. C-Zen Lounge, geniş ön cam, iki yanda Citroën’in imzası niteliğindeki dikey havalandırma kanalları ve grafik ögelerle yatay bir ön konsol mimarisi oluşturuyor. Yeni ë-C3’ün yeni desenli Citroën Advanced Comfort Koltukları, özel olarak tasarlandı. İlk temasta konforlu ve yumuşak bir his sağlamak ve mesafe ne olursa olsun destekleyici bir sürüş sunmak üzere ilave köpük kullanıldı.

Daha uzun iç mekân; kapı panelleri, orta konsol ve orta kol dayamanın altında kullanışlı ve akıllı saklama alanları ve ayrıca orta konsolda kablosuz telefon şarj sistemi de yer alıyor. Geleneksel gösterge panelinin olmaması, daha ferah bir ön konsol tasarımı oluşturuyor. Yeni, tamamen elektrikli ë-C3, araç bilgilerini ön konsolun üst kısmı ile ön camın alt kısmı arasındaki parlak siyah bölüme yansıtan yeni Citroën Head-Up Display’i ilk kez kullanıyor.

Ön konsolun ortasında, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Özel bir uygulamaya sahip “My Citroen Play” ile “Akıllı Telefon Kiti” sayesinde kullanıcı, kendi cihazı üzerinden müzik, radyo, çağrı ve navigasyon işlevlerine erişebiliyor. Yeni ë-C3’te geniş bir bagaj hacmi de sunuluyor. Standart konumda 310 litre sunulan geniş bagaj hacmi, günlük hayatın gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor.

Elektrikli ve 48V hibrit güç aktarma sistemleri ile geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni Citroën ë-C3, BEV’e özel “Akıllı Otomobil Platform”uyla, şehiriçi kullanımda 440 km, karma kullanımda ise 324 km’ye kadar WLTP sürüş menzili sağlamak için 44 kWsa LFP (Lityum Ferro Fosfat) bataryayı kullanıma sunuyor. 100kW DC hızlı şarj özelliği ile 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olanağı da sağlıyor. Yeni ë-C3, 83 kW (113 HP) elektromotor ve tam otomatik şanzımanı ile 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 11 saniyede tamamlayabiliyor ve yaklaşık 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

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Yeni C3 ilk kez bir hibrit güç aktarma sistemiyle de sunulacak. Hibrit sistem, benzin ve elektriğin avantajlarını iki motorla birleştiriyor. Bu motorlar sürücünün müdahalesi olmadan otomatik olarak birlikte veya ayrı ayrı çalışıyor. 48V hibrit teknolojisi; belirli sürüş aşamalarında şarj olan 48V lityum-iyon batarya, yeni hibrit sistemde kullanılmak üzere tasarlanan yeni nesil 100 hp (75 kW) gücündeki 3 silindirli benzinli motor ve 21 kW bir ë-Motor isimli elektromotorun entegre edildiği yeni elektrikli ë-DCS6 çift kavramalı şanzımandan oluşuyor.

Tam Boyutta Gör Citroën ë-C3, bu segmentte ilk defa Citroën Advanced Comfort Süspansiyon ile yeni Citroën Advanced Comfort Koltukları birleştirerek “Uçan Halı” etkisi sunuyor. Citroën, C3 Hatchback tarihinde ilk kez yenilikçi ve özel Citroën Advanced Comfort Süspansiyonu, tamamen yeni elektrikli ë-C3’ün tüm versiyonlarında standart ekipman olarak sunuyor.

Sürücü ve yolcular için görünmez olan Progressive Hydraulic Cushions, aşamalı hidrolik stoperlerin kullanılması sayesinde yolda benzersiz bir “Uçan Halı” hissi veren sürüş konforu sunuyor. Bu süspansiyon sistemi ile, tamamen yeni ë-C3, bozuk yol yüzeylerinde aracın süzüldüğü izlenimini veriyor. Ayrıca yeni ë-C3, en güncel Citroën sürüş destek teknolojileriyle donatılıyor.

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Yeni Citroen C3 ilkbaharda Türkiye'ye gelecek