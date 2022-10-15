Elektrikli Citroen e-C4 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Citroen e-C4, özellikleriyle neler sunuyor❓
Elektrikli Citroen e-C4 satın alan müşterilere lansmana özel olarak 7,4 kW duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) ve E-Şarj noktalarından da 1 yıl boyunca ücretsiz şarj hediye ediliyor. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, bu hediyenin yılda ortalama 15 bin km yapan bir müşterinin ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlandığını dile getirdi. Hediye doğrudan müşterilerin kartlarına tanımlanıyor.
e-C4'te 136 hp (100 kW) güç ve 260 Nm tork üreten bir elektromotor görev yapıyor. Ön tekerleklere güç veren bu motor, e-C4'ün 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Elektrikli otomobili son hızı da 150 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Elektrikli modelde Normal, Eko ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuluyor. e-C4'te, verimliliği artıran ısı pompası da standart olarak sunuluyor.
Menzil ve şarj⚡
18 inç jantlarla gelen Citroen e-C4'te MacPherson tipi ön süspansiyon ve kademeli hidrolik destekli arka süspansiyon görev yapıyor. Frenler ise hava soğutmalı ön-arka disklere emanet. e-C4'ün boyutları ve bagaj hacmi (380 lt) standart C4 ile aynı. Ağırlığı ise elektrikli bir araç olduğu için daha fazla (1699 kg).
e-C4 standart donanımları
Yaşam alanında ise 5 inç dijital gösterge paneli, 10 inç renkli dokunmatik TFT ekran, 6 hoparlörlü ses sistemi, head-up display, dijital klima, Advanced comfort koltuklar, 6 yöne ayarlanabilen ön koltuklar, ön koltuk ısıtma ile anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi standart özellikler karşımıza çıkıyor. Kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve deri koltuklar e-C4'te opsiyonel.
Dış tasarımda Eco-LED ön farlarıyla dikkat çeken modelde ön sis farları, LED gündüz farları, parlak siyah yan ayna kapakları, krom cam çıtaları, karartılmış arka camlar ve açılır cam tavan özelliği bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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