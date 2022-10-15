Elektrikli Citroen e-C4 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Yeni Citroen e-C4, uzun ve bol ertelemeli bir sürecin ardından sonunda Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Elektrikli 2022 Citroen e-C4'ün fiyatı 786.000 TL olarak açıklandı. Lansmana özel olan bu fiyat, benzinli C4'ün Shine Bold donanım seviyesiyle aynı.

Yeni Citroen e-C4, özellikleriyle neler sunuyor❓

Elektrikli Citroen e-C4 satın alan müşterilere lansmana özel olarak 7,4 kW duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) ve E-Şarj noktalarından da 1 yıl boyunca ücretsiz şarj hediye ediliyor. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, bu hediyenin yılda ortalama 15 bin km yapan bir müşterinin ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlandığını dile getirdi. Hediye doğrudan müşterilerin kartlarına tanımlanıyor.

e-C4'te 136 hp (100 kW) güç ve 260 Nm tork üreten bir elektromotor görev yapıyor. Ön tekerleklere güç veren bu motor, e-C4'ün 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Elektrikli otomobili son hızı da 150 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Elektrikli modelde Normal, Eko ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuluyor. e-C4'te, verimliliği artıran ısı pompası da standart olarak sunuluyor.

Menzil ve şarj⚡

Tam Boyutta Gör 50 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya e-C4'e WLTP'ye göre 350 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Citroen e-C4, hediye olarak verilen 7,4 kW Wallbox ile 7,5 saatte %0-100 şarj olabiliyor. Standart ev prizinde ise 9 saatlik şarj 100 km menzil kazandırıyor. Hızlı şarj istasyonlarında ise 100 kW DC şarj desteği ile 30 dakikada %0-80 dolum mümkün. e-C4'ün enerji tüketimi fabrika verilerine göre 15,5 kWsa/100 km olarak açıklandı.

Elektrikli Karsan e-ATA'ya Avrupa'da "Yılın Otobüsü" ödülü 21 sa. önce eklendi

18 inç jantlarla gelen Citroen e-C4'te MacPherson tipi ön süspansiyon ve kademeli hidrolik destekli arka süspansiyon görev yapıyor. Frenler ise hava soğutmalı ön-arka disklere emanet. e-C4'ün boyutları ve bagaj hacmi (380 lt) standart C4 ile aynı. Ağırlığı ise elektrikli bir araç olduğu için daha fazla (1699 kg).

e-C4 standart donanımları

Citroen e-C4, Shine Bold donanım seviyesiyle satılıyor. Elektrikli modelde yokuş kalkış desteği, adaptif hız sabitleyici, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, şerit takip destek sistemi, otoyol sürücü destek sistemi, aktif acil durum freni, uzun far asistanı, ön-arka park sensörü, geri görüş kamerası ve kör nokta uyarıs sistemi gibi pek çok güvenlik donanımı standart.

Yaşam alanında ise 5 inç dijital gösterge paneli, 10 inç renkli dokunmatik TFT ekran, 6 hoparlörlü ses sistemi, head-up display, dijital klima, Advanced comfort koltuklar, 6 yöne ayarlanabilen ön koltuklar, ön koltuk ısıtma ile anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi standart özellikler karşımıza çıkıyor. Kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve deri koltuklar e-C4'te opsiyonel.

Dış tasarımda Eco-LED ön farlarıyla dikkat çeken modelde ön sis farları, LED gündüz farları, parlak siyah yan ayna kapakları, krom cam çıtaları, karartılmış arka camlar ve açılır cam tavan özelliği bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli Citroen e-C4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri