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    Elektrikli Karsan e-ATA'ya Avrupa'da "Yılın Otobüsü" ödülü

    Karsan e-ATA, alanında Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Sustainable Bus of The Year 2023'ün "şehir içi toplu taşıma" kategorisinde rakiplerini geride bırakarak yılın otobüsü seçildi.
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    Elektrikli Karsan e-ATA'ya Avrupa'da 'Yılın Otobüsü' ödülü Tam Boyutta Gör
    Karsan, geleceğin mobilite çözümleri alanındaki en prestijli organizasyonları arasında yer alan Sustainable Bus of The Year 2023’ten ödülle dönerek, Avrupa’da önemli bir başarıya daha imza attı.

    Şirket, bu kapsamda Sustainable Bus of The Year 2023 ödülünün “şehir içi toplu taşıma” kategorisini 12 metre elektrikli e-ATA modeli ile kazanarak, “yılın otobüsü” seçildi. Ödül, Milano’daki Next Mobility Expo Fuarı’nda düzenlenen tören ile Karsan CEO’su Okan Baş’a takdim edildi.

    Karsan e-ATA rakiplerini geride bıraktı

    Törende konuşan Okan Baş, “Milano’daki Next Mobility Expo Fuarı’ndan ülkemizi gururlandıran bir ödül ile dönüyoruz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Üstün özellikleri ile rakiplerini geride bırakan doğuştan elektrikli 12 metrelik e-ATA modelimiz ile layık görüldüğümüz bu ödül; hem ülkemiz hem şirketimiz hem de sektörümüz açısından ayrı bir öneme sahip. Avrupa’nın geleceğin mobilite çözümleri alanındaki en prestijli organizasyonlarından Sustainable Bus of The Year 2023 ödülünün şehir içi toplu taşıma kategorisinin e-ATA modelimiz ile kazananı olmanın gururu ve sevincini yaşıyoruz”

    Elektrikli Karsan e-ATA'ya Avrupa'da 'Yılın Otobüsü' ödülü
    Ödül kapsamında yapılan değerlendirmelerde ön elemeyi geçen ve finale kalan 12 metre e-ATA, Sustainable Bus jüri üyeleri tarafından, Karsan’ın Bursa’daki fabrika ziyareti sırasında bizzat test edildi. Jüri, ödüle aday gösterilen araçları geri dönüştürülebilirlik,  tasarım, enerji sarfiyatı, emisyon salınımı, güvenlik, konfor, sessizlik ve bunun gibi pek çok geniş bir kriter listesi ile değerlendirdi.

    Değerlendirmelerin ardından 12 metre Karsan e-ATA sürdürülebilir toplu ulaşım noktasında komponentlerinin sahip olduğu yüksek geri dönüşümü, doğuştan elektrikli tasarımı, yaşlı ve engelli yolcuların herhangi bir basamakla karşılaşmadan hareket edebildiği tam alçak tabanlı yapısı, sınıfının en iyi menzilini sunması, ultra düşük enerji tüketimi ve yüksek yolcu kapasitesi gibi öne çıkan pek çok özellikleriyle rakiplerini geride bıraktı.

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    slamdunk393 3 saat önce

    şu araba için ölmeye hazırım

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