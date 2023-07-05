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    Elektrikli Dacia Spring'in Türkiye fiyatı 7 Temmuz'da açıklanacak

    Tanıtımından bu yana epey uzun bir süre geçen ve artık neredeyse (2024'te) yeni nesline geçiş yapacak olan elektrikli Dacia Spring'in Türkiye macerası sonunda başlıyor.
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    Elektrikli Dacia Spring Türkiye'ye geliyor! İşte tarih Tam Boyutta Gör
    Yeni Dacia Spring'in fiyatı 7 Temmuz 2023'de açıklanacak. Extreme donanımıyla satışa sunulacak Dacia Spring, ELECTRIC 65 motoru, lansmana özel “Arduvaz Mavi” renk seçeneği ve donanıma özel tasarım öğeleriyle 7 Temmuz tarihinde Türkiye’de yollara çıkacak. Yeni donanımın tavan barlarında, yan aynalarda, jant göbeklerinde, bagaj kapağındaki Dacia logosunda ve aracın sis farlarının üstünde yer alan dekoratif parçalarda Bakır Kahverengi kullanılıyor.

    Spring Extreme'in iç tasarımında ise kapı eşiklerinde ve ön kauçuk paspaslarında topografik desenler karşımıza çıkarken, ön kapı panellerinin belirli bölümleri dışında havalandırma ızgaraları ve navigasyon ekranı çerçevesinde Bakır Kahverengi dekorlar bulunuyor.

    Elektrikli Dacia Spring Türkiye'ye geliyor! İşte tarih Tam Boyutta Gör
    Dacia Spring Extreme'in ELECTRIC 65 motoru, adından da anlaşılacağı gibi 65 hp güç ve 113 Nm üretiyor. Yani standart versiyondaki 45 hp'lik motordan daha güçlü. Bu versiyonda kullanılan vites kutusunun daha uzun bir menzil için daha yoğun enerji geri kazanımı sağladığı ve daha iyi bir hızlanma performansı için tekerleklere iletilen torku artırdığı belirtiliyor.

    Tamamen yeni ELECTRIC 65 motor ve 26,8 kWsa'lik lityum iyon batarya ile Spring Extreme, WLTP ortalama döngüsünde 220 km ve WLTP şehir döngüsünde 305 km menzile ulaşabiliyor. Son hızı 125 km/s ile sınırlandırılan modelin bataryası, DC şarj (opsiyon) ile 56 dakikada yüzde 0'dan 80 doluma ulaşabiliyor. 7,4 kW'lık AC şarj ile tam dolum ise 5 saate yakın sürüyor. 

    Yeni Spring Extreme'in standart donanımları arasında Teknoloji Paketi de bulunuyor. Bu paket, 7 inç multimedya ekranı, navigasyon, arka park sensörleri ve geri görüş kamerasından oluşuyor. Elbette tüm bunlar Essential versiyona göre fiyat farkı da oluşturuyor.

    Elektrikli Dacia Spring Türkiye'ye geliyor! İşte tarih Tam Boyutta Gör
    Dacia Spring Extreme'in Fransa'daki fiyatı 22.300 eurodan başlıyor. Spring'in Çin'de üretilen bir otomobil olduğunu hatırlatmakta fayda var çünkü geçtiğimiz aylarda Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi getirildi. Dolayısıyla Spring, planlanandan daha pahalıya gelecek ancak marka fiyat konusunda hala iddialı.
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 4 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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