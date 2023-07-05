Elektrikli Dacia Spring'in Türkiye fiyatı 7 Temmuz'da açıklanacak

Spring Extreme'in iç tasarımında ise kapı eşiklerinde ve ön kauçuk paspaslarında topografik desenler karşımıza çıkarken, ön kapı panellerinin belirli bölümleri dışında havalandırma ızgaraları ve navigasyon ekranı çerçevesinde Bakır Kahverengi dekorlar bulunuyor.
Tamamen yeni ELECTRIC 65 motor ve 26,8 kWsa'lik lityum iyon batarya ile Spring Extreme, WLTP ortalama döngüsünde 220 km ve WLTP şehir döngüsünde 305 km menzile ulaşabiliyor. Son hızı 125 km/s ile sınırlandırılan modelin bataryası, DC şarj (opsiyon) ile 56 dakikada yüzde 0'dan 80 doluma ulaşabiliyor. 7,4 kW'lık AC şarj ile tam dolum ise 5 saate yakın sürüyor.
Yeni Spring Extreme'in standart donanımları arasında Teknoloji Paketi de bulunuyor. Bu paket, 7 inç multimedya ekranı, navigasyon, arka park sensörleri ve geri görüş kamerasından oluşuyor. Elbette tüm bunlar Essential versiyona göre fiyat farkı da oluşturuyor.
teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Hayat kısa, kuryeler uçuyor.
Fururlar oni purada :)