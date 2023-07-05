Opel, gelecekte üreteceği otomobillerin öngösterimini 'Experimental' konseptiyle yapacak

Tam Boyutta Gör Opel, yeni konsept otomobilinin ismini Opel Experimental olarak açıkladı. Alman marka, yeni konsept otomobilini, 5-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Münih’teki IAA Mobility’de tüm dünyaya tanıtmayı hedeflerken, o tarihe kadar otomobile dair yeni ayrıntıları da gün yüzüne çıkaracak.

Opel Experimental, ilk olarak GT X Experimental’da görülen ve beğeni toplayan “Cesur ve Yalın” tasarım felsefesinin evriminde bir sonraki aşamayı temsil ediyor. Yeni konsept otomobil, aynı zamanda Opel’in yeni marka değerleri “Detoks”, “Modern Alman” ve “Çevreci İnovasyon”u vurgulayarak Stellantis bünyesindeki markanın daha da keskinleşmesini temsil ediyor.

Rüsselsheim Tasarım Merkezi’nin en son kreasyonu, yakın zamanda tanıtılan yeni Opel “Şimşek” logosunu kullanan ilk Opel olacak. Daha keskin ve daha fazla özgüven barındıran yeni “Şimşek”, “Compass” dediğimiz pusula tasarım ögesinin merkezinde konumlandırılıyor. Bu, Opel’in temel grafik tasarım ilkesini ve aynı zamanda ön, arka, iç tasarım dilinin de omurgasını oluşturuyor.

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Opel CEO’su Florian Huettl, yeni konsept ile ilgili konuşmasında şunları söyledi:

“Adından da anlaşılacağı gibi, Opel Experimental sadece bir otomobil serisini değil, aynı zamanda markamızın net olarak vizyonunu da ortaya koyuyor. Markamızın önümüzdeki yıllarda hangi yöne gideceğini gözler önüne seriyor. Ayrıca tüm yeni nesil seri üretim araçlarımızı etkileyecek olan bu vizyoner konsept otomobil, Opel markasıyla başarmak istediklerimizin bir simgesi olacak”

Opel, 1965 yılında efsanevi Experimental GT gibi bir tasarım çalışması sunarak bir geleneği başlattı ve bunu yapan ilk Avrupa markası oldu. Bugün ise Opel Experimental, "Rüsselsheim'da üretilmiş" konsept otomobillerin uzun ve başarılı geleneğini sürdürüyor.

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Yeni Opel Experimental konsepti, gelecek modellere ışık tutacak