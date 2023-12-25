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    Elektrikli ev aletlerinde ekonomi zamanı

    Sanayide yeşil ve dijital dönüşüm için kolları sıvayan Türkiye, elektrikli ev aletleri sektörünü de ekolojik gereksinimlere uygun hale getirmek amacıyla stratejik adımlar atacak.

    Elektrikli ev aletlerinde ekonomi zamanı

    Sanayide yeşil ve dijital dönüşüm için kolları sıvayan Türkiye, elektrikli ev aletleri sektörünü de ekolojik gereksinimlere uygun hale getirmek amacıyla stratejik adımlar atacak.

    Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Mutabakat düzenlemelerine uyum için mevzuatında gerekli düzenlemeleri peyderpey uygulamaya alan Türkiye, elektrikli ev aletleri sektöründe de "eko tasarım" seferberliği başlattı.

    Bu kapsamda, elektrikli teçhizat sektöründe yüksek katma değerli ürünler üretilerek yerlileşmenin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması, uluslararası marka oluşturulması ve uluslararası ürün standartları hazırlanmasında söz sahibi olunması ana hedefler olarak belirlendi.

    Sektörde 5 yıllık hedefler kapsamında teknolojik, sektörel ve kurumsal işbirliğinin artırılması hedefleniyor. Bataryaların toplanması ve geri dönüştürülmesine yönelik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla AB Batarya ve Batarya Atıkları Tüzüğü'ne uyumun sağlanması planlar arasında yer alıyor.

    Hazırlanan tüm tedbirlerin uygulanması halinde elektrikli teçhizat sektörünün imalat sanayisi ihracatı içinde 2022'de yüzde 6,7 olan payının bu yıl sonu itibarıyla yüzde 7,1'e yükseltilmesi ve 2028'de yüzde 7,3'e yükseltilmesi öngörüldü.

    Geçen yıl 16,1 milyar dolar olan sektör ihracatının bu yıl sonunda 17,1 milyar dolara ulaşması ve 2028'de 26 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor.

    Böylece sanayi katma değeri içindeki payı geçen yıl yüzde 4,4 olarak kayıtlara geçen sektörün bu oranı 2028'de yüzde 6,5'lere çıkarması hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    sanal bahis hilesi dahiliye aç karnına mı gidilir sketchup kaydedilmeyen dosya kurtarma egea bagaj su alıyor kenetlenmişsin kalbime

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