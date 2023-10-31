Tam Boyutta Gör

İngiliz çevrimiçi ticaret platformu IG Group, maliyet tasarrufu önlemlerinin bir parçası olarak personel sayısının %10'unu işten çıkaracağını resmen açıkladı.

Guinness Rekorlar Kitabı’nın en garip rekorları 1 hf. önce eklendi

IG Group, zorlu piyasa koşulları ve yaşam maliyetleri, artan borçlanma maliyetleri nedeniyle müşterilerin harcanabilir gelirine isabet etmesi nedeniyle platformlarındaki aktif müşteri sayısı azaldıkça paylarını artırmak için çıkış arıyor.

IG Group’tan yapılan açıklamaya göre 2023 mali yılı sonuna kadar dünya çapında yaklaşık 300 kişiyi işten çıkarmayı planladıklarını ve genel verimlilik önlemlerinin yılda 50 milyon pound (60,7 milyon $) işletme maliyeti tasarrufu sağlamasının beklendiğini söylendi.

IG Group CEO vekili Charlie Rozes, “IG Group'u yalın bir fintech şirketi olarak konumlandırmak istiyoruz ve bugünün kararlı eylemleri gelecekteki büyüme için güçlü bir platform sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

IG Group, çalışanlarının yüzde 10’unu işten çıkaracak