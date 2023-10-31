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    IG Group, çalışanlarının yüzde 10’unu işten çıkaracak

    İngiliz çevrimiçi ticaret platformu IG Group, maliyet tasarrufu önlemlerinin bir parçası olarak personel sayısının yüzde 10'unu işten çıkaracağını resmen açıkladı.

    IG Group, çalışanlarının yüzde 10’unu işten çıkaracak Tam Boyutta Gör

    İngiliz çevrimiçi ticaret platformu IG Group, maliyet tasarrufu önlemlerinin bir parçası olarak personel sayısının %10'unu işten çıkaracağını resmen açıkladı.

    IG Group, zorlu piyasa koşulları ve yaşam maliyetleri, artan borçlanma maliyetleri nedeniyle müşterilerin harcanabilir gelirine isabet etmesi nedeniyle platformlarındaki aktif müşteri sayısı azaldıkça paylarını artırmak için çıkış arıyor.

    IG Group’tan yapılan açıklamaya göre 2023 mali yılı sonuna kadar dünya çapında yaklaşık 300 kişiyi işten çıkarmayı planladıklarını ve genel verimlilik önlemlerinin yılda 50 milyon pound (60,7 milyon $) işletme maliyeti tasarrufu sağlamasının beklendiğini söylendi.

    IG Group CEO vekili Charlie Rozes, “IG Group'u yalın bir fintech şirketi olarak konumlandırmak istiyoruz ve bugünün kararlı eylemleri gelecekteki büyüme için güçlü bir platform sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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