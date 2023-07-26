Tesla, 24.000 dolarlık bütçe dostu elektrikli otomobilini Hindistan'da üretecek

Tam Boyutta Gör

Tesla ülkede yeni bir fabrika kurmak üzere Hintli yetkililerle görüşüyor. Kaynaklara göre tesiste 24.000 dolar başlangıç fiyatı ile satılması planlanan ekonomik model üretilecek. Bir süredir gündemi meşgul eden araç henüz resmi olarak tanıtılmış değil.

Otomobillerde krom parçalar yasaklanıyor: Peki neden? 4 gün önce eklendi

Tesla'nın birkaç aydır Hindistan'a odaklandığı biliniyor. Elon Musk daha önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşerek ülkede önemli yatırımlar yapmayı planladığını belirtmişti. Şimdi ise Tesla temsilcileri Hindistan Ticaret Bakanı bir araya gelecek.

Yeni görüşme turuna ülkenin Ticaret Bakanı'nın katılacak olması Hintli yetkililerin Tesla ile iş birliğine istekli olduklarını gösteriyor. Amerikalı şirketi, hem yerel işgücünün nispeten ucuz olması hem de dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarı olan Hindistan'ın potansiyeli cezbetmiş olabilir.

Tam Boyutta Gör

Yılda 4 milyon ekonomik model üretme planı

İçeriden gelen bilgilere göre Hindistan'da hem yerel pazar hem de ihracat için düşük maliyetli elektrikli otomobiller üretilecek. Tesla Model 2 olarak anılan bütçe dostu elektrikli otomobil şirketin üretim hacminin artmasında önemli bir rol oynayacak.

Tesla, 2030'a kadar yılda en az 4 milyon düşük maliyetli otomobil üretmeyi planlıyor. Şirket bunun için birkaç fabrika daha kurma niyetinde. Bu bağlamda Tesla'nın Meksika'da yeni bir Gigafactory inşa etme planları zaten daha önce duyuruldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla bütçe dostu elektrikli otomobilini Hindistan'da üretecek