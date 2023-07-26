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    Tesla, 24.000 dolarlık bütçe dostu elektrikli otomobilini Hindistan'da üretecek

    Tesla 24.000 dolarlık bütçe dostu otomobilini Hindistan'da üretmeyi planlıyor. Şirket yetkilileri fabrika kurma planlarını görüşmek üzere Hindistan Ticaret Bakanı ile bir araya gelecek.
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    Tesla bütçe dostu elektrikli otomobilini Hindistan'da üretecek Tam Boyutta Gör

    Tesla ülkede yeni bir fabrika kurmak üzere Hintli yetkililerle görüşüyor. Kaynaklara göre tesiste 24.000 dolar başlangıç fiyatı ile satılması planlanan ekonomik model üretilecek. Bir süredir gündemi meşgul eden araç henüz resmi olarak tanıtılmış değil.

    Tesla'nın birkaç aydır Hindistan'a odaklandığı biliniyor. Elon Musk daha önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşerek ülkede önemli yatırımlar yapmayı planladığını belirtmişti. Şimdi ise Tesla temsilcileri Hindistan Ticaret Bakanı bir araya gelecek.

    Yeni görüşme turuna ülkenin Ticaret Bakanı'nın katılacak olması Hintli yetkililerin Tesla ile iş birliğine istekli olduklarını gösteriyor. Amerikalı şirketi, hem yerel işgücünün nispeten ucuz olması hem de dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarı olan Hindistan'ın potansiyeli cezbetmiş olabilir.

    Tesla bütçe dostu elektrikli otomobilini Hindistan'da üretecek Tam Boyutta Gör

    Yılda 4 milyon ekonomik model üretme planı

    İçeriden gelen bilgilere göre Hindistan'da hem yerel pazar hem de ihracat için düşük maliyetli elektrikli otomobiller üretilecek. Tesla Model 2 olarak anılan bütçe dostu elektrikli otomobil şirketin üretim hacminin artmasında önemli bir rol oynayacak.

    Tesla, 2030'a kadar yılda en az 4 milyon düşük maliyetli otomobil üretmeyi planlıyor. Şirket bunun için birkaç fabrika daha kurma niyetinde. Bu bağlamda Tesla'nın Meksika'da yeni bir Gigafactory inşa etme planları zaten daha önce duyuruldu.

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