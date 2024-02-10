Ford pek kullanılmadığı için araçlarından otomatik paralel park sistemini kaldırıyor

Tam Boyutta Gör Otomobil endüstrisi, otomatik sürüş teknolojilerine ilk adımlarını park yardım sistemleri ile atmıştı. Ancak Ford, yeni bir maliyet tasarrufu stratejisi kapsamında, müşterilerinin fazla rağbet göstermediği özellikleri araçlarına entegre etmeyi durdurma kararı aldı. Şirket, pek kullanılmayan özellikleri artık araçlarına eklemeyecek.

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Ford, işletme genelinde 2 milyar dolarlık bir tasarruf hedefi koymuş durumda. Ancak bu tasarrufların büyük bir kısmı, nakliye maliyetlerini azaltmak ve tedarik zincirini optimize etmek gibi daha alışıldık konuları kapsayacak. Şirketin baş işletme sorumlusu Kumar Galhotra, gerçek zamanlı veriler sayesinde sürücülerin pek tercih etmediğini gördükleri özellikleri de araçlarından kaldıracaklarını söyledi.

Deneyimli yönetici buna bir örnek olarak otomatik paralel park etme teknolojisini gösterdi. Firma, çok az kişi tarafından kullanılan bu özelliği kaldırarak gelecekteki araçlarının üretiminde zaman ve paradan tasarruf etmiş olacak. Galhotra'ya göre otomatik paralel park etme sisteminin maliyeti araç başına yaklaşık 60 dolar. Bu da yıllık üretim maliyetlerinde 10 milyon dolar tasarruf sağlayacak.

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Başka özellikler de rafa kaldırılabilir

Maliyetleri azaltma önlemleri kapsamında başka hangi özelliklerin kaldırılacağı henüz belli değil ancak şirketin uyguladığı tek stratejinin bu olmadığını belirtelim. Ford ayrıca araçlarının tasarımının yanı sıra üretim süreçlerini de gözden geçiriyor. Galhotra bu konuda şu ifadeleri kullandı:

Tam Boyutta Gör "Araç serilerimizden birinde yakıt tasarrufu sağlamak için özel aerodinamik kalkanlar kullanmıştık. Ancak ekibimiz, Kaizen analizi ile yeni bir perspektif kazandı ve aynı aerodinamik kalkanları sağlamanın ve araç başına 40 dolar tasarruf etmenin başka bir yolunu buldu. Bu da yılda yaklaşık olarak 10 milyon dolarlık bir tasarruf anlamına geliyor."

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Ford, araçlarından otomatik paralel park sistemini kaldırıyor