Ford pek kullanılmadığı için araçlarından otomatik paralel park sistemini kaldırıyor

Ford, işletme genelinde 2 milyar dolarlık bir tasarruf hedefi koymuş durumda. Ancak bu tasarrufların büyük bir kısmı, nakliye maliyetlerini azaltmak ve tedarik zincirini optimize etmek gibi daha alışıldık konuları kapsayacak. Şirketin baş işletme sorumlusu Kumar Galhotra, gerçek zamanlı veriler sayesinde sürücülerin pek tercih etmediğini gördükleri özellikleri de araçlarından kaldıracaklarını söyledi.
Deneyimli yönetici buna bir örnek olarak otomatik paralel park etme teknolojisini gösterdi. Firma, çok az kişi tarafından kullanılan bu özelliği kaldırarak gelecekteki araçlarının üretiminde zaman ve paradan tasarruf etmiş olacak. Galhotra'ya göre otomatik paralel park etme sisteminin maliyeti araç başına yaklaşık 60 dolar. Bu da yıllık üretim maliyetlerinde 10 milyon dolar tasarruf sağlayacak.
Başka özellikler de rafa kaldırılabilir
Maliyetleri azaltma önlemleri kapsamında başka hangi özelliklerin kaldırılacağı henüz belli değil ancak şirketin uyguladığı tek stratejinin bu olmadığını belirtelim. Ford ayrıca araçlarının tasarımının yanı sıra üretim süreçlerini de gözden geçiriyor. Galhotra bu konuda şu ifadeleri kullandı:Kaynakça https://www.powernationtv.com/post/ford-axes-self-parallel-parking https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-07/ford-dumps-automated-parallel-parking-feature-to-cut-costs Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.