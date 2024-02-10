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    Anlık Bildirim

    Ford pek kullanılmadığı için araçlarından otomatik paralel park sistemini kaldırıyor

    Kemer sıkma stratejisi uygulama kararı alan Ford, araçlarından otomatik paralel park gibi pek rağbet görmeyen özellikleri kaldırmayı planlıyor. Şirket bu sayede araç başına 60 dolar tasarruf edecek.
    Ford, araçlarından otomatik paralel park sistemini kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Otomobil endüstrisi, otomatik sürüş teknolojilerine ilk adımlarını park yardım sistemleri ile atmıştı. Ancak Ford, yeni bir maliyet tasarrufu stratejisi kapsamında, müşterilerinin fazla rağbet göstermediği özellikleri araçlarına entegre etmeyi durdurma kararı aldı. Şirket, pek kullanılmayan özellikleri artık araçlarına eklemeyecek.

    Ford, işletme genelinde 2 milyar dolarlık bir tasarruf hedefi koymuş durumda. Ancak bu tasarrufların büyük bir kısmı, nakliye maliyetlerini azaltmak ve tedarik zincirini optimize etmek gibi daha alışıldık konuları kapsayacak. Şirketin baş işletme sorumlusu Kumar Galhotra, gerçek zamanlı veriler sayesinde sürücülerin pek tercih etmediğini gördükleri özellikleri de araçlarından kaldıracaklarını söyledi.

    Deneyimli yönetici buna bir örnek olarak otomatik paralel park etme teknolojisini gösterdi. Firma, çok az kişi tarafından kullanılan bu özelliği kaldırarak gelecekteki araçlarının üretiminde zaman ve paradan tasarruf etmiş olacak. Galhotra'ya göre otomatik paralel park etme sisteminin maliyeti araç başına yaklaşık 60 dolar. Bu da yıllık üretim maliyetlerinde 10 milyon dolar tasarruf sağlayacak.

    Ford, araçlarından otomatik paralel park sistemini kaldırıyor Tam Boyutta Gör

    Başka özellikler de rafa kaldırılabilir

    Maliyetleri azaltma önlemleri kapsamında başka hangi özelliklerin kaldırılacağı henüz belli değil ancak şirketin uyguladığı tek stratejinin bu olmadığını belirtelim. Ford ayrıca araçlarının tasarımının yanı sıra üretim süreçlerini de gözden geçiriyor. Galhotra bu konuda şu ifadeleri kullandı:

    Ford, araçlarından otomatik paralel park sistemini kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    "Araç serilerimizden birinde yakıt tasarrufu sağlamak için özel aerodinamik kalkanlar kullanmıştık. Ancak ekibimiz, Kaizen analizi ile yeni bir perspektif kazandı ve aynı aerodinamik kalkanları sağlamanın ve araç başına 40 dolar tasarruf etmenin başka bir yolunu buldu. Bu da yılda yaklaşık olarak 10 milyon dolarlık bir tasarruf anlamına geliyor."
    Kaynakça https://www.powernationtv.com/post/ford-axes-self-parallel-parking https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-07/ford-dumps-automated-parallel-parking-feature-to-cut-costs
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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