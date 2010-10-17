Elektrikli Focus 2011'in Sonunda Yollarda Olacak

Elektrikli otomobil piyasasındaki savaş gün geçtikçe daha da kızışıyor.Transit Connect Electric modeli ile dikkatleri üzerine çeken Ford, kompakt sınıftaki modeli Focus'un elektrikli modelini çıkarmaya hazırlanıyor. 2011 yılının sonlarına doğru piyasaya çıkması planlanan Focus Electric, tamamen elektrikli bir model olduğundan 0 emisyon değerine sahip.

Tamamen yeni ve global bir model Focus III'ün elektrikli versiyonu olan Focus Electric için, yüksek teknoloji ürünü sıvı soğutmalı lityum-iyon batarya paketi geliştirilmiş. Sıvı soğutmalı sistem kullanılarak hücrelerin sürekli optimum çalışma sıcaklığında tutulması sağlanmış. Normalin üstü sıcaklıklara sahip veya çok soğuk ortamlarda devreye girecek sistem, bataryayı uygun sıcaklığa getirecek ve böylece elektrikli Focus'un iklim şartlarından en az şekilde etkilenmesini sağlayacak. Sistem ayrıca batarya şarj edilirken de işe yarıyor. Şarj işlemi başlamadan hemen önce devreye giren sistem, bataryaları optimum sıcaklığa getirerek en verimli şekilde şarjın tamamlanmasını sağlayacak.

Teknik değerleri belli olmasa da Ford'un elektrikli Focus için öngördüğü menzil değeri 160 kilometre. Bu değer Nissan'ın elektrikli modeli LEAF ile aynı olsa da sıvı soğutmalı sistem düşük sıcaklıklarda bataryayı ısıtacağı, yüksek sıcaklıklarda ise soğutup uygun sıcaklığa getireceği için menzilinin LEAF'ten uzun olacağı düşünülüyor. Nissan'ın LEAF için açıkladığı 160 kilometrelik değerin optimum sıcaklık koşullarında geçerli olması da bu tezi destekliyor.