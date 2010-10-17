Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli Focus 2011'in Sonunda Yollarda Olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,9b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elektrikli otomobil piyasasındaki savaş gün geçtikçe daha da kızışıyor.Transit Connect Electric modeli ile dikkatleri üzerine çeken Ford, kompakt sınıftaki modeli Focus'un elektrikli modelini çıkarmaya hazırlanıyor. 2011 yılının sonlarına doğru piyasaya çıkması planlanan Focus Electric, tamamen elektrikli bir model olduğundan 0 emisyon değerine sahip.

Tamamen yeni ve global bir model Focus III'ün elektrikli versiyonu olan Focus Electric için, yüksek teknoloji ürünü sıvı soğutmalı lityum-iyon batarya paketi geliştirilmiş. Sıvı soğutmalı sistem kullanılarak hücrelerin sürekli optimum çalışma sıcaklığında tutulması sağlanmış. Normalin üstü sıcaklıklara sahip veya çok soğuk ortamlarda devreye girecek sistem, bataryayı uygun sıcaklığa getirecek ve böylece elektrikli Focus'un iklim şartlarından en az şekilde etkilenmesini sağlayacak. Sistem ayrıca batarya şarj edilirken de işe yarıyor. Şarj işlemi başlamadan hemen önce devreye giren sistem, bataryaları optimum sıcaklığa getirerek en verimli şekilde şarjın tamamlanmasını sağlayacak.

Teknik değerleri belli olmasa da Ford'un elektrikli Focus için öngördüğü menzil değeri 160 kilometre. Bu değer Nissan'ın elektrikli modeli LEAF ile aynı olsa da sıvı soğutmalı sistem düşük sıcaklıklarda bataryayı ısıtacağı, yüksek sıcaklıklarda ise soğutup uygun sıcaklığa getireceği için menzilinin LEAF'ten uzun olacağı düşünülüyor. Nissan'ın LEAF için açıkladığı 160 kilometrelik değerin optimum sıcaklık koşullarında geçerli olması da bu tezi destekliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ssonerb 9 yıl
bunların fiyatları ne olacak cok merak ediyorum 2011 i sabırsızlıkla bekliyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 9 yıl
bezdirici pil sarz saatleri pazarin tokezledigi anda flash bir teknoloji ile en aza indirgenecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbsrkc06 9 yıl
süper..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 9 yıl
bu işi tıkayan tek birşey var oda pil ve pilin şarz süresi pilin ömrü kısacası pilteknolojisinin hemen 1yada 2 yılda takla atması gerekiyor 10saat sarz insanları bayabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Metalurjist 9 yıl
Başarılı gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Duratorq 9 yıl

dexter48

Başarılı gibi



Bu resimler Focus III sedan resimleri.

Elektrikli modelin resimleri daha belli değil elbet ancak farklı olacağını sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Echoes 9 yıl
-160 km az değil mi ya?

+Şehir içi kullanım için yeterli.

-Hmm..iyiymiş o zaman







gerekli konuşmayı yaptım konu silinebilir artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4892 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, elektrikli otomobil ve focus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl 1e1: 20 Dolara oyun seti! Havit ürünleri 1e1 masasında 9 yıl Toshiba'nın yeni ürün ve teknolojilerini Aytaç Biter'den dinliyoruz 9 yıl MSI GTX460 Cyclone video inceleme 9 yıl Sony'nin IFA'da sergilediklerini Genel Müdürü Mohsen Noohi anlatıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim