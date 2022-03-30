Elektrikli Hummer'a yönelik talep beklentileri aştı: 65 bin sipariş

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GMC, elektrikli olarak yeniden canlandırdığı Hummer'ın satışlarına birkaç hafta önce başlamıştı. Şirket pick-up ve SUV modelleri için 65 binden fazla ön sipariş verildiğini ve bunların yaklaşık %95'inin satın alımla sonuçlandığını açıkladı.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir GMC sözcüsüne göre, otomobilin üretimi aslında programın biraz ilerisinde ancak yine de sipariş akınıyla baş etmek zor. GMC üretimi hızlandırmak için mümkün olan her şeyi yapacağını söylüyor.

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Teslimatlar 2024'e sarkacak

Marka her ne kadar montaj konusunda vites yükseltecek olsa da şimdi verilecek bir sipariş ancak 2024'te teslim edilebilecek. Yani elektrikli Hummer hayali kuranların uzun bir süre beklemeyi göze almaları gerekecek.

GMC şu anda elektrikli Hummer pickup'ın 110.295 dolar fiyat etiketine sahip Edition 1 versiyonunu üretiyor. Daha uygun fiyatlı modellerin fiyatlarının ise 80.000 ila 100.000 arasında değiştiğini hatırlatalım.

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Elektrikli Hummer'a yönelik talep beklentileri aştı