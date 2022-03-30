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    Satış iptal edildi: SsangYong için yeni alıcı aranıyor

    SsangYong'a talip olan şirket, anlaşma kapsamındaki ödemeyi zamanında yapmayınca satış iptal edildi. Uzun süredir mali sıkıntılarla boğuşan şirket şimdi yeni alıcıların peşinde.
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    Satış iptal edildi: SsangYong için yeni alıcı aranıyor
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    SsangYong'un hisselerinin satışı için Güney Koreli elektrikli otobüs üreticisi Edison Motors liderliğindeki konsorsiyum ile anlaşmaya varılmıştı. Ocak 2022'de yapılan anlaşmaya göre şirketin SsangYong'un çoğunluk hissesini almak için 252 milyon dolar ödemesi gerekiyordu. Bu paranın yüzde 10'u peşin, kalanı da 25 Mart tarihinde ödenecekti ancak ödemenin kalanı zamanında yapılmayınca anlaşma suya düştü.

    SsangYong'un çoğunluk hissesi, 2010 yılında hisselerin yüzde 75'ini satın alan Hint Mahindra & Mahindra'ya ait. 2020 yılında Güney Koreli şirketin iflas ettiğine yönelik haberler çıkmıştı. Türkiye distribütörü Şahsuvaroğlu ise iflas iddialarını yalanlamış, şirketin ödeyemediği 54 milyon dolarlık borçlarını ödeyemediği için iflas koruma talep ettiğini açıklamıştı.

    Jato Dynamics verilerine göre SsangYong'un küresel satışları 2021 yılında yüzde 21 oranında azalarak 84.496 adet seviyesinde gerçekleşti. Avrupa satışları ise yüzde 15 artış göstermesine rağmen 11 bin adet civarında yani oldukça düşük.

    Mali olarak zorlu bir süreçten geçiyor olsa da SsangYong, ürün gamını yenilemeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Şirket geçtiğimiz yıllarda yeni Korando, makyajlı Tivoli ve tamamen elektrikli Korando EV gibi modelleri karşımıza çıkarttı. Ayrıca X200 ve J100 kod adlı yeni modellere ilişkin çizim görselleri de paylaşarak potansiyel alıcılara şirketin hala bir geleceği olabileceği sinyallerini de verdi diyebiliriz. 

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 1 gün önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 2 gün önce

    Ş
    şapkaa 4 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 6 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 6 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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