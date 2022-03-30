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SsangYong'un hisselerinin satışı için Güney Koreli elektrikli otobüs üreticisi Edison Motors liderliğindeki konsorsiyum ile anlaşmaya varılmıştı. Ocak 2022'de yapılan anlaşmaya göre şirketin SsangYong'un çoğunluk hissesini almak için 252 milyon dolar ödemesi gerekiyordu. Bu paranın yüzde 10'u peşin, kalanı da 25 Mart tarihinde ödenecekti ancak ödemenin kalanı zamanında yapılmayınca anlaşma suya düştü.

SsangYong'un çoğunluk hissesi, 2010 yılında hisselerin yüzde 75'ini satın alan Hint Mahindra & Mahindra'ya ait. 2020 yılında Güney Koreli şirketin iflas ettiğine yönelik haberler çıkmıştı. Türkiye distribütörü Şahsuvaroğlu ise iflas iddialarını yalanlamış, şirketin ödeyemediği 54 milyon dolarlık borçlarını ödeyemediği için iflas koruma talep ettiğini açıklamıştı.

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Jato Dynamics verilerine göre SsangYong'un küresel satışları 2021 yılında yüzde 21 oranında azalarak 84.496 adet seviyesinde gerçekleşti. Avrupa satışları ise yüzde 15 artış göstermesine rağmen 11 bin adet civarında yani oldukça düşük.

Mali olarak zorlu bir süreçten geçiyor olsa da SsangYong, ürün gamını yenilemeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Şirket geçtiğimiz yıllarda yeni Korando, makyajlı Tivoli ve tamamen elektrikli Korando EV gibi modelleri karşımıza çıkarttı. Ayrıca X200 ve J100 kod adlı yeni modellere ilişkin çizim görselleri de paylaşarak potansiyel alıcılara şirketin hala bir geleceği olabileceği sinyallerini de verdi diyebiliriz.

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Satış iptal edildi: SsangYong için yeni alıcı aranıyor