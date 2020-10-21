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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Hummer pickup tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Hummer efsanesi 1000 beygirlik elektrikli pickup olarak geri döndü. Önümüzdeki yıl Edition 1 versiyonuyla satışa çıkacak Hummer pickup'ın baz versiyonu 2024 yılında gelecek. İşte detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    7

    Elektrikli Hummer pickup tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Şimdiye dek yengeç modu dahil olmak üzere pek çok ipucuyla karşımızda olan elektrikli GMC Hummer pickup sonunda tanıtıldı. Rivian R1T, Tesla Cybertruck, elektrikli F-150 ve yeni Hummer ile elektrikli pickup pazarı ezeli bir rekabete sahne olacak.

    Elektrikli Hummer pickup, köşeli ve kaslı gövdesi, aşina olduğumuz ön yüzü, oldukça dikey tasarlanan ön camı ve küçük yan camlarıyla ilk bakışta bir Hummer olduğunu belli ediyor. İnce LED farlar, model ismindeki harflerin tek tek aydınlatıldığı ince bir ızgara ve dikey biçimde tasarlanan LED stoplar da elektrikli Hummer pickup'ı daha modern gösteren detaylardan.

    Gerek yerden yüksekliği, gerek alt kısımlardaki koruma plakaları gerekse standart olarak gelen 35 inç Goodyear Wrangler All Territory MT lastikleriyle arazi sürüşlerine hazır olduğunu belli eden elektrikli Hummer pickup bu sayede 610 mm derinlikteki sudan geçebiliyor. Arazi sürüşünü daha da eğlenceli hale getirmek için 37 inç lastiklerle de donatılabilen elektrikli Hummer, çıkarılabilir tavan panelleri sayesinde doğayla iç içe olmanızı sağlıyor.

    Elektrikli Hummer pickup tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Elektrikli Hummer'ın çıkarılabilen şeffaf tavan panelleri ön kaputun altındaki depolama alanında muhafaza edilebiliyor. Hummer pickup'ın ön camı Wrangler'daki gibi öne doğru katlanamıyo fakat GMC bu eksiğini elektrikli açılabilir arka cam ile gidermiş diyebiliriz. Bunun yanı sıra oldukça kısa bir kasaya sahip olan elektrikli Hummer pickup'ın çok fonksiyonlu MultiPro bagaj kapağına ve elektrikli kasa örtüsüne sahip olduğunu da belirtelim.

    Elektrikli Hummer pickup'ın iç mekanında da köşeli hatlar hakim. Sürücünün hemen önünde yüzer ekran olarak tabir edilen 12.3 inçlik dijital gösterge, konsolun merkezinde ise 13.4 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Söz konusu bilgi-eğlence ekranı, 18 farklı kamera görüntüsüne kolay erişim sağlıyor. Bu kameralardan bazıları sürücünün engelleri daha rahat görebilmesi için pickup'ın altında yer alıyor. Elektrikli Hummer'da markanın son nesil Super Cruise yarı otonom sürüş sistemi de mevcut. Bu da sürücülere ABD ve Kanada'daki binlerce kilometrelik uyumlu otoyollarda eller serbest sürüş imkanı sağlıyor.

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    Teknik detaylara baktığımızda elektrikli Hummer pickup'ın toplamda 1.014 beygir güç üreten ve dört tekerlekten sürüş imkanı sağlayan 3 elektrik motoruna sahip olduğunu görüyoruz. Tork değeri ise 15.592 Nm olarak açıklanmış fakat bunun tekerlek torku olduğunu biliyoruz. Bazı kaynaklara göre Hummer EV'nin gerçek torku 1.100 Nm civarında olacak. Zaten oldukça güçlü olan Hummer'a bir de 'Watts to Freedom' isimli kalkış kontrol modu eklendiğinde, aracın 0-100 km/s hızlanması sadece 3 saniye sürüyor.

    Elektrikli Hummer pickup tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli Hummer'daki motorlar şirketin ünlü Ultium batarya paketinden enerji alıyor ve bu da pickup'a 563 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Konu şarj süresi olduğunda da fazlasıyla iddialı görünen Hummer pickup, 350 kW'a kadar hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık şarjla neredeyse 160 kilometrelik menzil kazanabiliyor.

    Elektrikli Hummer pickup'ın özellikleri burada da bitmiyor. Söz konusu araçta daha önce ipucu olarak paylaşılan 'Yengeç Modu'na da imkan veren dört tekerlekten yönlendirme sistemi bulunuyor. Bu sistem düşük hızlarda ön ve arka tekerleklerin aynı yöne açılanmasını sağlayarak aracın diyagonal olarak hareket etmesini sağlıyor. GMC, ön ve arka tekerleklerin farklı yöne de açılanabildiği bu sistemin özellikle zorlu arazi koşullarında çok faydalı olabileceğini düşünüyor.

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    Elektrikli Hummer pickup ilk olarak 112.595 dolar fiyat etiketine sahip Edition 1 donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Donanım ve özellik olarak tamamen dolu olacağı söylenen bu versiyonda beyaz gövde rengi ve bronz detaylara sahip 'Lunar Horizon' kabin teması bulunacak.

    2022 yılının sonbaharında ise 99.995 dolar fiyat etiketine sahip Hummer EV 3X donanım seviyesi satışa sunulacak. Bu versiyonda da 3 elektrik motoru bulunacak fakat güç çıkışı 811 beygire sürüş menzili de 483 kilometreye düşürülecek. 2023'ün bahar aylarında da 89.995 dolarlık Hummer EV 2X karşımıza çıkacak. Toplamda 634 beygir güç üreten 2 elektrik motoruna sahip olacak bu versiyonun menzili 483 kilometre yani bir üst versiyonla aynı olacak.

    2024 yılına geldiğimizde ise elektrikli Hummer pickup'ın giriş seviyesi versiyonu satışa sunulacak. 79.995 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak versiyon 2X ile aynı motorları kullanacak fakat sürüş menzili 402 kilometreye düşürülmüş olacak. 



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    51 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    -BraveHeart- (Fatih ) 1 gün en beğenilen
    Klasikleşen muhabbeti başlatıyorum



    Onlarda 100 Bin birim bizde 5 milyon birim onlar 1-2 yılda alıyor biz 200 yılda alıyoruz.
    Yanıtla +8
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    cand. 1 gün
    Geçtim hemen 2 sipariş
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hemican 1 gün
    Ozellikleri etkileyici ama basarili olacagi konusunda ben cok emin degil.
    Genel olarak bu cok pahali, yuksek guclu elektrikli araclar bakali ne olacak. Model Sten baska basari yok daha o da ciktiginda piyasadaki tek elektrikli aracti.

    Su an alternatif daha fazla. 1000hp elektrikli pickup alacak cok insan oldugunu ben sanmiyorum ama gorecegiz bakalim.
    Yanıtla +1
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    wehrmacht (- -) 1 gün
    jeep gladiatör en beğenilesi model gibi duruyor hala
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    -BraveHeart- (Fatih ) 1 gün en beğenilen
    Klasikleşen muhabbeti başlatıyorum



    Onlarda 100 Bin birim bizde 5 milyon birim onlar 1-2 yılda alıyor biz 200 yılda alıyoruz.
    Yanıtla +8
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    Bloodin 1 gün
    112595*1,18 KDV*1,15 ÖTV+Şirket ve bayi kârı=En az 160.000 dolar
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    cenkakay08 (cenk akay) 1 gün Bloodin
    160k dolar imkansız en az 3 milyon tl ye gelir. O da 385k dolar.
    Yanıtla +1
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    Bloodin 1 gün
    Kesinlikle çok güzel, iç taraftaki minimalist tasarıma benzer köşeli dizayn çok hoşuma gitti.
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün
    1014 beygir güç.
    mübarek elektrikli motor değil santral kurmuşlar.
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    cand. 1 gün
    Geçtim hemen 2 sipariş
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    cenkakay08 (cenk akay) 1 gün cand.
    3 tane geçmen lazım yoksa sana kalmıyor.
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    TheCaliph_ 1 gün
    Hummer elektrikli olunca ne oldu çevreci mi oldu şimdi? Dostlar alışverişte görsün hesaaaaaaaabı
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