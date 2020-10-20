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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, Çin'de üretilen Model 3'leri Avrupa'ya ihraç etmeye başlıyor

    Daha önce Çin'de imal edilen Model 3'lerin sadece ülke içinde satılacağını belirten Tesla bu konudaki kararını değiştirdi. Çinli Model 3'ler 10'dan fazla Avrupa ülkesine ihraç edilecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla, Çin'de üretilen Model 3'leri Avrupa'ya ihraç etmeye başlıyor
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    Elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'deki fabrikada üretilen Model 3'lerin bu aydan itibaren Avrupa pazarına da gönderileceğini açıkladı. Çinli Model 3'lerin ilk etapta gönderileceği ülkeler Almanya, Fransa, İtalya ve İsviçre olarak açıklandı.

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    Tesla'nın ABD dışındaki ilk üretim tesisi olma özelliğine sahip Şanghay fabrikası ya da diğer adıyla Tesla Gigafactory 3'te ilk müşteri teslimatları Aralık 2019'da başladı. Bu yıl 150 bin araç üretilmesi planlanan fabrikada şu anda Model 3'lerin üretimi yapılıyor. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Model Y üretimine de başlanacak.

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    Çin'in elektrikli araçlar için en iyi pazar olduğuna inanan Tesla, geçtiğimiz ay ülkede 11 binden fazla Model 3 sattı. Gerek Çin hükümetinin endüstriye yaklaşımı gerek ülkede yenilikçi yerel girişimler olması gerekse de Çinli müşterilerin elektrikli araçlara olan ilgisinden son derece memnun olan Tesla, ülkedeki üretim, şarj ve satış ağını genişletmeyi planladığını da aktardı.

    Tesla, Çin'den getireceği Model 3'lerin yanı sıra Berlin'de yapımına devam ettiği yeni fabrikasında da Model 3 ve Model Y üretecek. Söz konusu fabrikadaki üretime 2021'in ortasında başlanması planlanıyor.



    https://www.reuters.com/article/tesla-china-exports/tesla-to-export-china-made-model-3-vehicles-to-europe-idUSKBN27425C Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DoğanGörünümlüToros 2 gün en beğenilen
    %60 amerikan vergisiz model 3 demek bu.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    hollowman_ (N. b.) 1 gün
    Ulan Elon, Türkiye'de üreteydin de Gümrük birliği sayesinde vergisiz Avrupaya sataydın ya, sen de kazanaydın biz de.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    PeYLeR. (İbrahim DEMİRCAN) 23 sa. hollowman_
    Çinde asgari ücret 2500 tl-3100 tl arası(2200-2645 yuan) türkiyede işçilikte ucuz. Alıp kullanamayacağız, bari yollarda görürdük camlarından içine bakardık.
    1 Yanıt Yanıtla
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 gün
    Genelde avrupaya satılacak ürünler için üretim konumu olarak avrupanın çini olan Türkiye tercih edilirdi
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    xxxx1 (cem mare) 2 gün
    Avrupali yine en iyiye en ucuz şekilde ulaşacak.Çin deki factory amacida buydu zaten.



    Tr de yalanip yalanip okumak düşer!
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    Murat.Ak (Murat Ak) 2 gün
    Çin’den ithal edilmeye başladıysa ucuzlar ve her yere yayılır. Bizlere nasıp olmaz ama normal bir işte çalışan alır Avrupa’da
    Yanıtla +2
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    DoğanGörünümlüToros 2 gün en beğenilen
    %60 amerikan vergisiz model 3 demek bu.
    Yanıtla +4
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    sanırım otomotik arabalar yaygınlaşınca ehliyete gerek kalmayacak
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