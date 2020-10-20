Tesla, Çin'de üretilen Model 3'leri Avrupa'ya ihraç etmeye başlıyor

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Elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'deki fabrikada üretilen Model 3'lerin bu aydan itibaren Avrupa pazarına da gönderileceğini açıkladı. Çinli Model 3'lerin ilk etapta gönderileceği ülkeler Almanya, Fransa, İtalya ve İsviçre olarak açıklandı.

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Tesla'nın ABD dışındaki ilk üretim tesisi olma özelliğine sahip Şanghay fabrikası ya da diğer adıyla Tesla Gigafactory 3'te ilk müşteri teslimatları Aralık 2019'da başladı. Bu yıl 150 bin araç üretilmesi planlanan fabrikada şu anda Model 3'lerin üretimi yapılıyor. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Model Y üretimine de başlanacak.

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Çin'in elektrikli araçlar için en iyi pazar olduğuna inanan Tesla, geçtiğimiz ay ülkede 11 binden fazla Model 3 sattı. Gerek Çin hükümetinin endüstriye yaklaşımı gerek ülkede yenilikçi yerel girişimler olması gerekse de Çinli müşterilerin elektrikli araçlara olan ilgisinden son derece memnun olan Tesla, ülkedeki üretim, şarj ve satış ağını genişletmeyi planladığını da aktardı.

Tesla, Çin'den getireceği Model 3'lerin yanı sıra Berlin'de yapımına devam ettiği yeni fabrikasında da Model 3 ve Model Y üretecek. Söz konusu fabrikadaki üretime 2021'in ortasında başlanması planlanıyor.

https://www.reuters.com/article/tesla-china-exports/tesla-to-export-china-made-model-3-vehicles-to-europe-idUSKBN27425C

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