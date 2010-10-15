Elektrikli İspanyol Boğası : Seat IBE Concept

Volkswagen Grup markalarından biri olan ve başarılı modelleriyle bir çok otomobil severin beğenisini kazanan markalardan biri de Seat.İspanyol otomotiv üreticisinin VAG (Volkwagen AG) içerisindeki geleceği belli olmasa da markanın tasarımcı ve mühendisleri mükemmel işler çıkartmaya devam ediyorlar. Bunlardan biri de Paris 2010'da sergilenen tamamen elektrikli bir coupe model: Seat IBE Concept.

Sport cope sınıfındaki modellerden beklenilen tasarım özelliklerini sağlayan ve kırmızı rengiyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaran otomobil, sınıfının gerektirdiği performans değerlerini sunmakta ise güçlük çekiyor. 3,92 metrelik uzunluğa sahip olan Ibe Concept'in elektrik motoru maksimum 102 beygir güç ve 200 NM tork üretiyor. 2+2 oturma düzenine sahip otomobil 0'dan 96 kilometre 10 saniye civarında ulaşabiliyor. Ibe'nin maksimum hızı ise 160 kilometre/saat. Elektrik motorunu besleyen ünite diğer otomotiv üreticilerinin de tercih ettiği gibi lityum-iyon batarya paketi. Ibe Concept'in sahip olduğu lityum-iyon batarya paketinin enerji değeri ise 18 kWh. Bu sayede otomobil bataryaları doluyken 130 kilometre yol alabiliyor.

Üretim versiyonu ile ilgili belli birşey olmasa da yeni atılımlar yapmayı hedefleyen Seat, bu spor coupe modeliyle yeniden atağa kalkmak istiyor. Bakalım Ibe Concept üretim versiyonuyla da böyle etkileyici olabilecek mi?