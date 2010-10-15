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Elektrikli İspanyol Boğası : Seat IBE Concept

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,4b
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25
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Elektrikli İspanyol Boğası : Seat IBE Concept
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Volkswagen Grup markalarından biri olan ve başarılı modelleriyle bir çok otomobil severin beğenisini kazanan markalardan biri de Seat.İspanyol otomotiv üreticisinin VAG (Volkwagen AG) içerisindeki geleceği belli olmasa da markanın tasarımcı ve mühendisleri mükemmel işler çıkartmaya devam ediyorlar. Bunlardan biri de Paris 2010'da sergilenen tamamen elektrikli bir coupe model: Seat IBE Concept.

Sport cope sınıfındaki modellerden beklenilen tasarım özelliklerini sağlayan ve kırmızı rengiyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaran otomobil, sınıfının gerektirdiği performans değerlerini sunmakta ise güçlük çekiyor. 3,92 metrelik uzunluğa sahip olan Ibe Concept'in elektrik motoru maksimum 102 beygir güç ve 200 NM tork üretiyor. 2+2 oturma düzenine sahip otomobil 0'dan 96 kilometre 10 saniye civarında ulaşabiliyor. Ibe'nin maksimum hızı ise 160 kilometre/saat. Elektrik motorunu besleyen ünite diğer otomotiv üreticilerinin de tercih ettiği gibi lityum-iyon batarya paketi. Ibe Concept'in sahip olduğu lityum-iyon batarya paketinin enerji değeri ise 18 kWh. Bu sayede otomobil bataryaları doluyken 130 kilometre yol alabiliyor.

Üretim versiyonu ile ilgili belli birşey olmasa da yeni atılımlar yapmayı hedefleyen Seat, bu spor coupe modeliyle yeniden atağa kalkmak istiyor. Bakalım Ibe Concept üretim versiyonuyla da böyle etkileyici olabilecek mi?


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MIKROP DOGAN 9 yıl
bu elektirkli araçlar böyle olmaz zorunda mı?
konsept falanda olsa uzay aracı gibiler günümüz araçlarınla alakaları yok
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berkaylive 9 yıl
fevkalade bide bunları piyasaya sürebilseler
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meta80 9 yıl
elektrikli araçlarda en önemli değerlerden biri de ağırlık olacak
bu araçlarda dayanıklı ve hafif malzeme olacak dolayısı ile endüstride yeni
icatlar monokok gövde vs hafiflik(sürücü kilosu da önemli) hatta stepne yerine farklı
yaklaşımlar olacak

elektrikliotomobilmerkezi.com/...

bu site de derlemeler mevcut
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Gerek Yok 9 yıl
@power64

sol ön kapıda joystick var.

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Major Baxter 9 yıl
güzel.ama audimsi olmuş.
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sinanx 9 yıl
Arkası Alfaromeo Guliette :D
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hkmt.ilbrli 9 yıl
Paylaşım için teşekkürler.
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Zortul 9 yıl
tam dolu bataryada 130 km az değilmi yaa
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sanalsenator 9 yıl

Zortul

tam dolu bataryada 130 km az değilmi yaa


şehir içi kullanım için iyi..
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aahmety 9 yıl
bi şirokko gördüm sanki...
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