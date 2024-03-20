Elektrikli Isuzu D-Max EV konsepti tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Isuzu D-Max EV konseptinin ilk fiziksel gösterimi 27 Mart tarihinde Tayland'da düzenlenecek olan Bangkok Uluslararası Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek. Kısa süre önce makyajlanan pickup'ın %100 elektrikli versiyonu, dizeller gibi merdiven şasi üzerine inşa edilmiş. Araç, önde ve arkada yeni geliştirilen elektrikli akslar sayesinde sürekli dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.

Elektrikli pickup konseptinin ön aksında 40 kW (53 hp) güç ve 108 Nm tork üreten bir motor görev yapıyor. Arkada ise 90 kW (121 hp) güç ve 217 Nm tork üreten asıl motor yer alıyor. İki motorun birleşimiyle toplamda 130 kW (174 hp) güç ve 325 Nm tork sunuluyor. Bu da elektrikli D-Max'in giriş seviye 1.9 litre dizel motorlu versiyondan daha güçlü olduğunu gösteriyor.

D-Max EV konseptinde 66.9 kWsa kapasiteye sahip batarya paketi görev yapıyor. Menzil konusunda ise şimdilik herhangi bir açıklama yok. Son hız ise menzil kaygısı nedeniyle 130 km/s ile sınırlandırılmış. Buna ek olarak, dizellerdeki 1 ton yük taşıma ve 3,5 ton römork çekme kapasitesinin elektrikli versiyonda da devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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Tasarım olarak baktığımızda, Isuzu D-Max EV konseptinin standart modele göre biraz daha farklı bir ön görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün. Panjurun üzerinde farlarda yer verilen mavi detaylar ilk bakışta göze çarpıyor. Alttaki panjurun da gövde rengi bir panelle kapatıldığını görüyoruz. Yan tarafta ise genel görünüm aynı kalırken yeni çift renkli jantlar ve "EV Concept" çıkartmaları bu alandaki farklı detaylar arasında yer alıyor.

Isuzu D-Max EV, önümüzdeki yıl Norveç gibi seçilmiş Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Ardından şarj altyapısı dikkate alınarak Avustralya, Tayland, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerde de satışına başlanacak. Isuzu, ayrıca, 1.9 litre turbo dizel motorla 48V hafif hibrit sistemini birleştiren D-Max Hi-Lander MHEV versiyon üzerinde de çalışıyor.

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Elektrikli Isuzu D-Max EV konsepti tanıtıldı