Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli Isuzu D-Max EV konsepti tanıtıldı

    Isuzu, ilk bataryalı elektrikli aracının ön gösterimini gerçekleştirdi. Henüz konsept aşamasında olan model, markanın sevilen pickup modeli D-Max'i temel alıyor.
    Elektrikli Isuzu D-Max EV konsepti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Isuzu D-Max EV konseptinin ilk fiziksel gösterimi 27 Mart tarihinde Tayland'da düzenlenecek olan Bangkok Uluslararası Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek. Kısa süre önce makyajlanan pickup'ın %100 elektrikli versiyonu, dizeller gibi merdiven şasi üzerine inşa edilmiş. Araç, önde ve arkada yeni geliştirilen elektrikli akslar sayesinde sürekli dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.

    Elektrikli pickup konseptinin ön aksında 40 kW (53 hp) güç ve 108 Nm tork üreten bir motor görev yapıyor. Arkada ise 90 kW (121 hp) güç ve 217 Nm tork üreten asıl motor yer alıyor. İki motorun birleşimiyle toplamda 130 kW (174 hp) güç ve 325 Nm tork sunuluyor. Bu da elektrikli D-Max'in giriş seviye 1.9 litre dizel motorlu versiyondan daha güçlü olduğunu gösteriyor.

    D-Max EV konseptinde 66.9 kWsa kapasiteye sahip batarya paketi görev yapıyor. Menzil konusunda ise şimdilik herhangi bir açıklama yok. Son hız ise menzil kaygısı nedeniyle 130 km/s ile sınırlandırılmış. Buna ek olarak, dizellerdeki 1 ton yük taşıma ve 3,5 ton römork çekme kapasitesinin elektrikli versiyonda da devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

    Tasarım olarak baktığımızda, Isuzu D-Max EV konseptinin standart modele göre biraz daha farklı bir ön görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün. Panjurun üzerinde farlarda yer verilen mavi detaylar ilk bakışta göze çarpıyor. Alttaki panjurun da gövde rengi bir panelle kapatıldığını görüyoruz. Yan tarafta ise genel görünüm aynı kalırken yeni çift renkli jantlar ve "EV Concept" çıkartmaları bu alandaki farklı detaylar arasında yer alıyor.

    Isuzu D-Max EV, önümüzdeki yıl Norveç gibi seçilmiş Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Ardından şarj altyapısı dikkate alınarak Avustralya, Tayland, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerde de satışına başlanacak. Isuzu, ayrıca, 1.9 litre turbo dizel motorla 48V hafif hibrit sistemini birleştiren D-Max Hi-Lander MHEV versiyon üzerinde de çalışıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hazırlığı yarım dönemde bitirmek sakal neden turuncu olur iveco daily kullanıcı yorumları 1.6 e torq motor nedir kaçak akım rölesi belli bir süre sonra atıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12
    Xiaomi Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız