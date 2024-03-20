Elektrikli Isuzu D-Max EV konsepti tanıtıldı

Elektrikli pickup konseptinin ön aksında 40 kW (53 hp) güç ve 108 Nm tork üreten bir motor görev yapıyor. Arkada ise 90 kW (121 hp) güç ve 217 Nm tork üreten asıl motor yer alıyor. İki motorun birleşimiyle toplamda 130 kW (174 hp) güç ve 325 Nm tork sunuluyor. Bu da elektrikli D-Max'in giriş seviye 1.9 litre dizel motorlu versiyondan daha güçlü olduğunu gösteriyor.
D-Max EV konseptinde 66.9 kWsa kapasiteye sahip batarya paketi görev yapıyor. Menzil konusunda ise şimdilik herhangi bir açıklama yok. Son hız ise menzil kaygısı nedeniyle 130 km/s ile sınırlandırılmış. Buna ek olarak, dizellerdeki 1 ton yük taşıma ve 3,5 ton römork çekme kapasitesinin elektrikli versiyonda da devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Tasarım olarak baktığımızda, Isuzu D-Max EV konseptinin standart modele göre biraz daha farklı bir ön görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün. Panjurun üzerinde farlarda yer verilen mavi detaylar ilk bakışta göze çarpıyor. Alttaki panjurun da gövde rengi bir panelle kapatıldığını görüyoruz. Yan tarafta ise genel görünüm aynı kalırken yeni çift renkli jantlar ve "EV Concept" çıkartmaları bu alandaki farklı detaylar arasında yer alıyor.
Isuzu D-Max EV, önümüzdeki yıl Norveç gibi seçilmiş Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Ardından şarj altyapısı dikkate alınarak Avustralya, Tayland, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerde de satışına başlanacak. Isuzu, ayrıca, 1.9 litre turbo dizel motorla 48V hafif hibrit sistemini birleştiren D-Max Hi-Lander MHEV versiyon üzerinde de çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.