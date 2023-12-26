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    Japon otomotiv devleri, Tayland'a 4,3 milyar dolar yatırım yapacak

    Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi Tayland, elektrikli araç pazarında Çinli firmaların etkisi karşısında, ülkedeki Japon üreticileri yatırımlarını artırmaya davet etti.
    Japon otomotiv devlerinden Tayland'a 4,3 milyar dolar yatırım Tam Boyutta Gör
    Tayland Hükümeti Sözcüsü, açıklamasında, Tayland'ın gelecek 5 yılda 4 Japon otomobil üreticisinden ülke içi elektrikli araç sektörüne 150 milyar baht (4,3 milyar dolar) yatırım beklediklerini bildirdi.

    Sözcü, Tayland Başbakanı Srettha Thavisin'in bu ay içinde Tokyo'ya düzenlediği gezide, Japon üreticilerinin Tayland'daki elektrikli araç üretimini teşvik rolünü vurguladığını aktardı. Buna göre Toyota ve Honda’dan 50’şer milyar baht (1,4 milyar dolar), Isuzu’dan 30 milyar baht (868 milyon dolar), Mitsubishi’den 20 milyar baht (578 milyon dolar) yatırım bekleniyor.

    Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, bu ay ASEAN-Japonya'nın ilişkilerinin 50. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tokyo'da düzenlenen zirve marjında sektörel temaslarda bulunmuştu. Srettha, Japon üretici firmaların yöneticileriyle bir araya geldiği görüşmede, Tayland'da yatırımı bulunan firmaların faaliyetlerinde hızlı kararlar alması gerektiğini söylemişti.

    Ülkesinde faal Çinli firmaların artırdığı pazar paylarını işaret eden Srettha, "elbette dünyada yalnız değilsiniz" ifadesini kullanarak, Japon firmalara "adaptasyon" çağrısı yapmıştı. "Tayland, otomobil ihracatı için bir üs olmaya devam edecek" diyen Srettha, Japon üreticilerinin, Tayland ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğini umduğunu belirtmişti.

    Görüşmede Başbakan Srettha'nın, Japon firmaların Tayland'da daha fazla elektrikli araç üretmelerine yönelik vergi teşvikleri konusunda prensipte mutabakat sağladığı aktarılmıştı. Tayland'da yerel bir banka, yaptığı araştırmada, Çinli otomobil üreticilerinin, ülkenin elektrikli araç pazarındaki paylarını son zamanlarda neredeyse yüzde 80'e yükselttiğini saptadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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