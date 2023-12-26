Japon otomotiv devleri, Tayland'a 4,3 milyar dolar yatırım yapacak

Sözcü, Tayland Başbakanı Srettha Thavisin'in bu ay içinde Tokyo'ya düzenlediği gezide, Japon üreticilerinin Tayland'daki elektrikli araç üretimini teşvik rolünü vurguladığını aktardı. Buna göre Toyota ve Honda’dan 50’şer milyar baht (1,4 milyar dolar), Isuzu’dan 30 milyar baht (868 milyon dolar), Mitsubishi’den 20 milyar baht (578 milyon dolar) yatırım bekleniyor.
Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, bu ay ASEAN-Japonya'nın ilişkilerinin 50. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tokyo'da düzenlenen zirve marjında sektörel temaslarda bulunmuştu. Srettha, Japon üretici firmaların yöneticileriyle bir araya geldiği görüşmede, Tayland'da yatırımı bulunan firmaların faaliyetlerinde hızlı kararlar alması gerektiğini söylemişti.
Ülkesinde faal Çinli firmaların artırdığı pazar paylarını işaret eden Srettha, "elbette dünyada yalnız değilsiniz" ifadesini kullanarak, Japon firmalara "adaptasyon" çağrısı yapmıştı. "Tayland, otomobil ihracatı için bir üs olmaya devam edecek" diyen Srettha, Japon üreticilerinin, Tayland ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğini umduğunu belirtmişti.
Görüşmede Başbakan Srettha'nın, Japon firmaların Tayland'da daha fazla elektrikli araç üretmelerine yönelik vergi teşvikleri konusunda prensipte mutabakat sağladığı aktarılmıştı. Tayland'da yerel bir banka, yaptığı araştırmada, Çinli otomobil üreticilerinin, ülkenin elektrikli araç pazarındaki paylarını son zamanlarda neredeyse yüzde 80'e yükselttiğini saptadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.