Elektrikli Jeep Compass'ın ilk ipucu görseli paylaşıldı

Yeni nesil Jeep Compass'da elektrikli versiyona önceli verilecek ancak Stellantis, söz konusu modelin küresel ölçekte daha yaygın bir model olmasını istiyor. Bu nedenle saf içten yanmalı motorlu ve hibrit motor seçenekleri de listede olacak. Yeni Compass ilk etapta Stellantis'in İtalya'daki Melfi fabrikasında üretilecek. Ardından üretim 2026 yılında Kuzey Amerika'ya da genişletilecek.
Paylaşılan çizimde henüz karanlık bir silüet görsek de C ve D sütunları arasındaki mesafe bizlere otomobilin mevcut kasadan daha büyük olabileceğini gösteriyor. Burun kısmına baktığımızda ise küçük kardeşi Avenger'a benzer çizgilerle karşılaşıyoruz. Çamurluk uçlarındaki siyah plastik eklentiler, kapı altlarındaki kabartılı alanlar ve lastikler, Compass'ın arazi kabiliyetine vurgu yapıyor.
Yeni Jeep Compass, grubun diğer üyeleri Peugeot 3008 ve Opel Grandland gibi STLA Medium platformu üzerine inşa edilecek. Teknik detaylar henüz belli değil ancak bu platformun tek şarjla 700 kilometreye kadar menzile imkan tanıdığını biliyoruz. Tek ve çift motor seçeneklerinin yanı sıra 160 kW DC hızlı şarj desteği, 73 ve 98 kWsa batarya seçenekleri de platformun öne çıkan özellikleri arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.