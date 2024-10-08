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Tam Boyutta Gör Stellantis, yeni model atağını sürdürüyor. Şirket, yeni Jeep Compass'ın gövde tasarımına ilişkin ilk ipucunu paylaştı. Yeni nesilde %100 elektrikli versiyona da sahip olacak SUV modelin dünya prömiyeri gelecek yıl Eylül ayında gerçekleştirilecek.

Yeni nesil Jeep Compass'da elektrikli versiyona önceli verilecek ancak Stellantis, söz konusu modelin küresel ölçekte daha yaygın bir model olmasını istiyor. Bu nedenle saf içten yanmalı motorlu ve hibrit motor seçenekleri de listede olacak. Yeni Compass ilk etapta Stellantis'in İtalya'daki Melfi fabrikasında üretilecek. Ardından üretim 2026 yılında Kuzey Amerika'ya da genişletilecek.

Paylaşılan çizimde henüz karanlık bir silüet görsek de C ve D sütunları arasındaki mesafe bizlere otomobilin mevcut kasadan daha büyük olabileceğini gösteriyor. Burun kısmına baktığımızda ise küçük kardeşi Avenger'a benzer çizgilerle karşılaşıyoruz. Çamurluk uçlarındaki siyah plastik eklentiler, kapı altlarındaki kabartılı alanlar ve lastikler, Compass'ın arazi kabiliyetine vurgu yapıyor.

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Yeni Jeep Compass, grubun diğer üyeleri Peugeot 3008 ve Opel Grandland gibi STLA Medium platformu üzerine inşa edilecek. Teknik detaylar henüz belli değil ancak bu platformun tek şarjla 700 kilometreye kadar menzile imkan tanıdığını biliyoruz. Tek ve çift motor seçeneklerinin yanı sıra 160 kW DC hızlı şarj desteği, 73 ve 98 kWsa batarya seçenekleri de platformun öne çıkan özellikleri arasında.

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Elektrikli Jeep Compass'ın ilk ipucu görseli paylaşıldı