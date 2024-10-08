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    Elektrikli Jeep Compass'ın ilk ipucu görseli paylaşıldı

    Stellantis Grubu'nun STLA Medium platformu üzerine inşa edilecek yeni nesil modelde %100 elektrikli güç aktarma sistemi öncelikli olmak üzere içten yanmalı motorlu ve hibrit seçenekler de bulunacak.
    Elektrikli Jeep Compass'ın ilk ipucu görseli paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Stellantis, yeni model atağını sürdürüyor. Şirket, yeni Jeep Compass'ın gövde tasarımına ilişkin ilk ipucunu paylaştı. Yeni nesilde %100 elektrikli versiyona da sahip olacak SUV modelin dünya prömiyeri gelecek yıl Eylül ayında gerçekleştirilecek.

    Yeni nesil Jeep Compass'da elektrikli versiyona önceli verilecek ancak Stellantis, söz konusu modelin küresel ölçekte daha yaygın bir model olmasını istiyor. Bu nedenle saf içten yanmalı motorlu ve hibrit motor seçenekleri de listede olacak. Yeni Compass ilk etapta Stellantis'in İtalya'daki Melfi fabrikasında üretilecek. Ardından üretim 2026 yılında Kuzey Amerika'ya da genişletilecek.

    Paylaşılan çizimde henüz karanlık bir silüet görsek de C ve D sütunları arasındaki mesafe bizlere otomobilin mevcut kasadan daha büyük olabileceğini gösteriyor. Burun kısmına baktığımızda ise küçük kardeşi Avenger'a benzer çizgilerle karşılaşıyoruz. Çamurluk uçlarındaki siyah plastik eklentiler, kapı altlarındaki kabartılı alanlar ve lastikler, Compass'ın arazi kabiliyetine vurgu yapıyor.

    Yeni Jeep Compass, grubun diğer üyeleri Peugeot 3008 ve Opel Grandland gibi STLA Medium platformu üzerine inşa edilecek. Teknik detaylar henüz belli değil ancak bu platformun tek şarjla 700 kilometreye kadar menzile imkan tanıdığını biliyoruz. Tek ve çift motor seçeneklerinin yanı sıra 160 kW DC hızlı şarj desteği, 73 ve 98 kWsa batarya seçenekleri de platformun öne çıkan özellikleri arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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