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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Kia EV6'nın tasarımı ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde teaser görselleri paylaşılan elektrikli Kia EV6 üzerindeki örtü tamamen kalktı. Kia, bu tasarım dilini gelecekteki tüm modellerinde kullanacak.
    15 Mart 2021, 16:15 (9 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Kia EV6'nın tasarımı ortaya çıktı
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    Kia, yeni nesil elektrikli otomobili EV6'nın ilk resmi görsellerini paylaştı. Kia EV6, şirketin 'Opposites United' isimli yeni tasarım felsefesini yansıtan ilk model olarak karşımızda.

    Elektrikli Kia EV6'nın iç ve dış tasarımı şirketin mevcut ürün gamındaki modellerden oldukça farklı. Ön bölümdeki meşhur 'tiger nose' adlı panjur tasarımına elveda dediğimiz bu yeni tasarım dilinde modern görünümlü LED gündüz farlarıyla donatılan aydınlatmalar ince bir siyah panelle birbirine bağlanmış. Kia, ön bölümdeki bu yeni tasarımı 'Digital Tiger Face' olarak adlandırıyor. Tamponun alt bölümünde ise hava akışını optimize eden ve görsel olarak EV6'yı daha geniş gösteren alt panjur bulunuyor.

    Kia EV6'nın yan tarafında çamurluk ve marşpiyellerdeki siyah eklentiler gibi crossover havası yaratan detaylar görmekteyiz. Bununla birlikte yan ayna kapakları ve sütunlar da siyah renkte tasarlanarak gövde rengiyle kontrast oluşturulmuş. Ayrıca gizli kapı kolları ve aerodinamik tasarıma sahip jantlar da bu alanda karşımıza çıkan detaylardan. Son olarak, tavanın geriye doğru alçalması ve omuz çizgisinin yükselmesi sonucu arka taraftaki cam biraz küçük kalmış gibi görünüyor.

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    Elektrikli Kia EV6'nın tasarımı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Arka tarafta da ince bir şerit şeklinde boydan boya uzanan stop lambaları karşımıza çıkıyor ki bu detay tekerleklere kadar uzanıyor. Daha önce paylaşılan videolar vasıtasıyla ön ve arka aydınlatmalarda karşılama ve ayrılma grafiklerinin bulunduğunu da görmüştük. Bunun dışında bagaj spoyleri ve hava kanallarına sahip parlak siyah difüzör de EV6'nın arka bölümünde dikkat çeken detaylardan.

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    Yeni Kia EV6, E-GMP (Electric-Global Modular Platform) platformunu kullanan ilk Kia modeli olacak. Bu sayede mevcut platform üzerine inşa edilen araçlara kıyasla daha geniş bir iç hacim sunacak. Bu alanda gösterge ve bilgi-eğlence ekranlarının bitişik şekilde konsolun üzerine konumlandırıldığını görüyoruz. Hava menfezlerindeki tasarım konsol boyunca uzatılarak güzel bir bütünlük oluşturulmuş. Orta konsolda ise start-stop düğmesi, vites seçici, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve bardaklıklar gibi detaylara yer verilmiş.

    Elektrikli Kia EV6'nın teknik detayları henüz belli değil fakat araç mart ayında resmi olarak tanıtılacağı için tüm bilgiler yakında ortaya çıkacak. Öte yandan teknik tarafta kuzeni Hyundai Ioniq 5 ile benzer özelliklere sahip olmasını bekleyebiliriz. Söz konusu modelde 58 ve 72.6 kWh'lık batarya seçeneklerinin yanı sıra dört tekerlekten sürüş seçeneği de sunuluyor. Ioniq 5, önden çekişli versiyonu ve büyük batarya seçeneği ile WLTP'ye göre 480 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

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    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    M muammer816 (muammer dosthan) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    güzel görünüyor.
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    alfa-x 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel olmuş

    kuzeni hyundai den çok daha güzel

    vw nin id 3 serisinden de güzel olmuş
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    Hemican 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tesladan baya iyi olmus bence.
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    E Elektrikliarabasever 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Müthiş duruyor bence alternatiflerin artması çok güzel
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