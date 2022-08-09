2022 Kia Niro Hybrid Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

Kia, Ağustos ayı itibarıyla yeni Niro Hybrid ve Niro EV'yi Türkiye'de satışa sundu. Bu haberimizde yeni 2022 Kia Niro Hybrid özelliklerine ve fiyatına göz atacağız.

2022 Kia Niro Hybrid Türkiye fiyatı1.199.900 TL olarak açıklandı. Aracın vergisiz fiyatı 564 bin TL. Gerisi vergiler ve diğer masraflardan oluşuyor. Yeni Kia Niro Hybrid, ilk etapta sadece Prestige isimli donanım seviyesiyle karşımızda. Öncelikle aracın teknik özelliklerine bir bakalım:

2022 Kia Niro Hybrid Türkiye fiyatı Versiyon Vergisiz Fiyat Fiyat Niro Hybrid 1.6L 141 PS DCT 563.925 TL 1.199.900 TL

Yeni Kia Niro Hybrid 4420 mm uzunluğa, 1825 mm genişliğe, 1545 mm yüksekliğe ve 2720 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu modelde 1.6 GDI benzinli motor ve bir elektrik motoru kombinasyonu görev yapıyor. Bu sayede toplamda 141 PS güç ve 265 Nm tork sunan Niro Hybrid, 6 ileri DCT şanzımanla kombine edilmiş.

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Ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 4,4 l/100 km olarak açıklanan Niro Hybrid 0-100 km/s hızlanmasını 10,8 saniyede tamamlarken 162 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Bagaj hacmi 451 litre olan modelin arka koltukları katlandığında bu alan 1445 litreye kadar çıkıyor.

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Kia Niro Hybrid donanım listesi

2022 Kia Niro Hybrid'in Prestige donanım seviyesinde 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar bulunuyor. Ön-arka farlarda ve sis lambalarında LED teknolojisiyle donatılan modelde elektrikli katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar, ön-arka park sensörleri ve elektrikli açılabilir sunroof mevcut.

Niro Hybrid'in iç mekanındaki teknolojilere baktığımızda ise 10,25'er inçlik gösterge ve multimedya ekranlarıyla karşılaşıyoruz. Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin de mevcut olduğu araçta geri görüş kamerası, navigasyon, otomatik klima, sesli kontrol sistemi, kablosuz şarj sistemi, 220V priz girişi ve ön-arka USB girişi gibi özellikler de bulunuyor.

Tüm bunların yanı sıra elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı, ambiyans aydınlatma, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik vites paneli, yağmur sensörü, ısıtmalı direksiyon simidi, deri koltuklar, ısıtma, soğutma ve Relaxation özellikli ön koltuklar ve ısıtmalı arka koltuklar da özellikler arasında.

Niro Hybrid'in sürüş asistanları ise şöyle: stop & go özellikli akıllı hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme asistanı, kör nokta çarpışma önleme, arka çapraz trafik çarpışma önleme, arka park çarpışma önleme, şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı, akıllı hız limiti, uzaktan akıllı park asistanı ve yokuş kalkış destek sistemi.

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2022 Kia Niro Hybrid Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı