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    Yenilenen Kia Sorento Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçirdiği makyaj operasyonuyla markanın yeni tasarım diline geçiş yapan Kia Sorento'nun Türkiye fiyatları açıklandı. Hibrit motorla satılan suv 7 koltuk seçeneğine de sahip.

    Yenilenen Kia Sorento'nun Türkiye fiyatları belli oldu. 230 beygirlik 1.6 litre hibrit motorla satışa sunulan yeni Kia Sorento fiyatı 3.995.000 TL'den başlıyor. Prestige Smart donanım seviyesiyle tercih edilebilen Sorento'da 5 ve 7 koltuk seçenekleri mevcut.

    Yeni Kia Sorento fiyat listesi💸(Ağustos 2024)
    Versiyon Fiyat
    Yeni Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk 3.995.000 TL
    Yeni Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk 4.095.000 TL

    Yenilenen Kia Sorento, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2024 Kia Sorento Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2024 model makyajlı Kia Sorento, markanın EV9 modeliyle başlattığı ve ardından ürün gamına yayılan yeni tasarım dilini kullanıyor. Bu kapsamda yenilenen ince gündüz LED'leri ve dikey olarak konumlandırılan dört modüllü farlar dikkat çekiyor.

    Yenilenen Kia Sorento'daki Tiger Nose artık yeni bir görünüme sahip. Kia logosu da panjur üzerinde değil motor kaputunun ucuna konumlandırılmış. Tampon kenarlarındaki dikey hava girişleri eskisine göre daha geniş duruyor. Daha geniş görünen merkez hava girişi de hala dört parçadan oluşan sis lambalarına ev sahipliği yapıyor. Tamponun alt kısmındaki gri koruma plakası da eskisine göre daha görünür hale gelmiş.

    Bir makyajdan söz ettiğimiz için Sorento'nun profilinde herhangi bir değişiklik yapılmamış. Ancak çift renkli büyük jantlar tamamen yeni. Arka tarafta stop lambalarının grafikleri öndeki aydınlatmalarla uyumlu olacak şekilde yenilenmiş üst kısımlarından birleştirilmiş. Difüzör tasarımının da değiştiği modelde geri vites lambaları daha da aşağıya, hatta en alt kısma taşınmış diyebiliriz.

    2024 Kia Sorento'nun kabini büyük oranda aynı fakat konsolda önemli dokunuşlar mevcut. Örneğin; merkezdeki büyük dikey havalandırma ızgaraları yerini bir bütün gibi görünen ince ızgaralar almış. Ekranlar yenilenirken, dokunmatik multimedya ekranındaki fiziksel düğmelere veda edilmiş. Dokunmatik klima kontrolleri de merkezdeki ızgaraların hemen altına yatay bir şekilde konumlandırılmış.

    Donanım seçenekleri

    2024 Kia Sorento Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Makyajlı Kia Sorento'nun Prestige Smart donanım seviyesinde 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, adaptif kübik LED ön farlar, elektrikli panoramik cam tavan, ön-arka park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, parmak izi tanıma sistemi, ısıtmalı direksiyon, Nappa deri koltuklar, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, otomatik klima, otomatik klima, head up display, 12.3 inç multimedya ekranı, navigasyon ve 12.3 inç dijital gösterge paneli gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

    Güvenlik tarafında ise dur&kalk özellikli akıllı hız sabitleyici, kavşak destekli ön çarpışma engelleme asistanı, arka trafik uyarı sistemi, kör nokta çarpışma önleme, arka park çarpışma önleme, uzaktan akıllı park asistanı, şerit takip ve şeritte kalma asistanı gibi pek çok gelişmiş sürüş asistan teknolojisi yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    muhabbet kuşu neden titrer seat arona yorumlar naylon staj nedir telefon meşgul olmadığı halde meşgul çalıyor inşaatta çalışmak

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