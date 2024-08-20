Yenilenen Kia Sorento Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni Kia Sorento fiyat listesi💸(Ağustos 2024)
- Yenilenen Kia Sorento, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Donanım seçenekleri
- Yorumlar
Yenilenen Kia Sorento'nun Türkiye fiyatları belli oldu. 230 beygirlik 1.6 litre hibrit motorla satışa sunulan yeni Kia Sorento fiyatı 3.995.000 TL'den başlıyor. Prestige Smart donanım seviyesiyle tercih edilebilen Sorento'da 5 ve 7 koltuk seçenekleri mevcut.
|Versiyon
|Fiyat
|Yeni Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk
|3.995.000 TL
|Yeni Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk
|4.095.000 TL
Yenilenen Kia Sorento, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yenilenen Kia Sorento'daki Tiger Nose artık yeni bir görünüme sahip. Kia logosu da panjur üzerinde değil motor kaputunun ucuna konumlandırılmış. Tampon kenarlarındaki dikey hava girişleri eskisine göre daha geniş duruyor. Daha geniş görünen merkez hava girişi de hala dört parçadan oluşan sis lambalarına ev sahipliği yapıyor. Tamponun alt kısmındaki gri koruma plakası da eskisine göre daha görünür hale gelmiş.
Bir makyajdan söz ettiğimiz için Sorento'nun profilinde herhangi bir değişiklik yapılmamış. Ancak çift renkli büyük jantlar tamamen yeni. Arka tarafta stop lambalarının grafikleri öndeki aydınlatmalarla uyumlu olacak şekilde yenilenmiş üst kısımlarından birleştirilmiş. Difüzör tasarımının da değiştiği modelde geri vites lambaları daha da aşağıya, hatta en alt kısma taşınmış diyebiliriz.
2024 Kia Sorento'nun kabini büyük oranda aynı fakat konsolda önemli dokunuşlar mevcut. Örneğin; merkezdeki büyük dikey havalandırma ızgaraları yerini bir bütün gibi görünen ince ızgaralar almış. Ekranlar yenilenirken, dokunmatik multimedya ekranındaki fiziksel düğmelere veda edilmiş. Dokunmatik klima kontrolleri de merkezdeki ızgaraların hemen altına yatay bir şekilde konumlandırılmış.
Donanım seçenekleri
Güvenlik tarafında ise dur&kalk özellikli akıllı hız sabitleyici, kavşak destekli ön çarpışma engelleme asistanı, arka trafik uyarı sistemi, kör nokta çarpışma önleme, arka park çarpışma önleme, uzaktan akıllı park asistanı, şerit takip ve şeritte kalma asistanı gibi pek çok gelişmiş sürüş asistan teknolojisi yer alıyor.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.