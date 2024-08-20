Yenilenen Kia Sorento Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Yenilenen Kia Sorento'nun Türkiye fiyatları belli oldu. 230 beygirlik 1.6 litre hibrit motorla satışa sunulan yeni Kia Sorento fiyatı 3.995.000 TL'den başlıyor. Prestige Smart donanım seviyesiyle tercih edilebilen Sorento'da 5 ve 7 koltuk seçenekleri mevcut.

Yeni Kia Sorento fiyat listesi💸(Ağustos 2024) Versiyon Fiyat Yeni Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk 3.995.000 TL Yeni Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk 4.095.000 TL

Yenilenen Kia Sorento, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör 2024 model makyajlı Kia Sorento, markanın EV9 modeliyle başlattığı ve ardından ürün gamına yayılan yeni tasarım dilini kullanıyor. Bu kapsamda yenilenen ince gündüz LED'leri ve dikey olarak konumlandırılan dört modüllü farlar dikkat çekiyor.

Yenilenen Kia Sorento'daki Tiger Nose artık yeni bir görünüme sahip. Kia logosu da panjur üzerinde değil motor kaputunun ucuna konumlandırılmış. Tampon kenarlarındaki dikey hava girişleri eskisine göre daha geniş duruyor. Daha geniş görünen merkez hava girişi de hala dört parçadan oluşan sis lambalarına ev sahipliği yapıyor. Tamponun alt kısmındaki gri koruma plakası da eskisine göre daha görünür hale gelmiş.

Bir makyajdan söz ettiğimiz için Sorento'nun profilinde herhangi bir değişiklik yapılmamış. Ancak çift renkli büyük jantlar tamamen yeni. Arka tarafta stop lambalarının grafikleri öndeki aydınlatmalarla uyumlu olacak şekilde yenilenmiş üst kısımlarından birleştirilmiş. Difüzör tasarımının da değiştiği modelde geri vites lambaları daha da aşağıya, hatta en alt kısma taşınmış diyebiliriz.

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2024 Kia Sorento'nun kabini büyük oranda aynı fakat konsolda önemli dokunuşlar mevcut. Örneğin; merkezdeki büyük dikey havalandırma ızgaraları yerini bir bütün gibi görünen ince ızgaralar almış. Ekranlar yenilenirken, dokunmatik multimedya ekranındaki fiziksel düğmelere veda edilmiş. Dokunmatik klima kontrolleri de merkezdeki ızgaraların hemen altına yatay bir şekilde konumlandırılmış.

Donanım seçenekleri

Tam Boyutta Gör Makyajlı Kia Sorento'nun Prestige Smart donanım seviyesinde 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, adaptif kübik LED ön farlar, elektrikli panoramik cam tavan, ön-arka park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, parmak izi tanıma sistemi, ısıtmalı direksiyon, Nappa deri koltuklar, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, otomatik klima, otomatik klima, head up display, 12.3 inç multimedya ekranı, navigasyon ve 12.3 inç dijital gösterge paneli gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

Güvenlik tarafında ise dur&kalk özellikli akıllı hız sabitleyici, kavşak destekli ön çarpışma engelleme asistanı, arka trafik uyarı sistemi, kör nokta çarpışma önleme, arka park çarpışma önleme, uzaktan akıllı park asistanı, şerit takip ve şeritte kalma asistanı gibi pek çok gelişmiş sürüş asistan teknolojisi yer alıyor.

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2024 Kia Sorento Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri