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    Elektrikli otomobiller için ÖTV matrah güncellemesi yapıldı

    Türkiye'de elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV matrahları güncellenerek yükseltildi. Motor gücü 160 kW'ın altında olup matrahı 1.250.000 TL'den az olan otomobiller yüzde 10'luk dilime girebilecek.
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    Elektrikli otomobiller için ÖTV matrah güncellemesi yapıldı
    Türkiye'de elektrikli otomobillere uygulanana ÖTV'de yeni bir matrah düzenlemesi yapıldı. Elektrikli otomobillerin hangi ÖTV dilimine gireceğini belirleyen kriterlerden biri olan matrahlar artırıldı.

    Elektrikli otomobilde yeni ÖTV matrahları nasıl❓

    Yeni düzenlemeye göre, motor gücü 160 kW’nın altında olup yüzde 10 ÖTV’ye tabi olan elektrik motorlu araçlar için 700 bin lira olan matrah 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi.

    Motor gücü 160 kW'ın üstünde olup yüzde 50 ÖTV’ye tabi araçlarda ise 750 bin lira olan matrah 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listede değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Elektrikli otomobiller için ÖTV matrah güncellemesi yapıldı Tam Boyutta Gör

    Bu değişiklik, daha önce satışlarına Mart ayında başlanacağı açıklanan Togg için bir hazırlık olarak nitelendiriliyor. Matrahın yükseltilmesi, özellikle Togg C-SUV'un tek motorlu giriş seviye versiyonunun yüzde 10 ÖTV dilimine girmesini sağlayabilir.

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    şairane 4 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 17 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 19 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 22 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    Türkiye Haberleri, elektrikli araçlar ve
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