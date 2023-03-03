Elektrikli otomobiller için ÖTV matrah güncellemesi yapıldı

Elektrikli otomobilde yeni ÖTV matrahları nasıl❓
Yeni düzenlemeye göre, motor gücü 160 kW’nın altında olup yüzde 10 ÖTV’ye tabi olan elektrik motorlu araçlar için 700 bin lira olan matrah 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi.
Motor gücü 160 kW'ın üstünde olup yüzde 50 ÖTV’ye tabi araçlarda ise 750 bin lira olan matrah 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listede değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu değişiklik, daha önce satışlarına Mart ayında başlanacağı açıklanan Togg için bir hazırlık olarak nitelendiriliyor. Matrahın yükseltilmesi, özellikle Togg C-SUV'un tek motorlu giriş seviye versiyonunun yüzde 10 ÖTV dilimine girmesini sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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