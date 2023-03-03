Türkiye'de elektrikli otomobillere uygulanana ÖTV'de yeni bir matrah düzenlemesi yapıldı. Elektrikli otomobillerin hangi ÖTV dilimine gireceğini belirleyen kriterlerden biri olan matrahlar artırıldı.

Elektrikli otomobilde yeni ÖTV matrahları nasıl❓

Yeni düzenlemeye göre, motor gücü 160 kW’nın altında olup yüzde 10 ÖTV’ye tabi olan elektrik motorlu araçlar için 700 bin lira olan matrah 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi.

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Motor gücü 160 kW'ın üstünde olup yüzde 50 ÖTV’ye tabi araçlarda ise 750 bin lira olan matrah 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listede değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Bu değişiklik, daha önce satışlarına Mart ayında başlanacağı açıklanan Togg için bir hazırlık olarak nitelendiriliyor. Matrahın yükseltilmesi, özellikle Togg C-SUV'un tek motorlu giriş seviye versiyonunun yüzde 10 ÖTV dilimine girmesini sağlayabilir.

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Elektrikli otomobiller için ÖTV matrah güncellemesi yapıldı