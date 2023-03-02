Dacia Duster ve Jogger için Extreme donanım seviyesi Haziran'da Türkiye'ye geliyor

Dış tasarım
Dacia Duster ve Jogger'ın Extreme versiyonlarında genel olarak kozmetik dokunuşlar öne çıkıyor. Sedir yeşili gövde rengi, parlak siyah köpekbalığı anten, tavan raylarında bakır harflerle yazılan model ismi, yan ayna kapaklarında ve jantlarda bakır kahve dokunuşlar ve bagajda bakır kahve Dacia logosu, bahsi geçen detaylar arasında.
Bunların dışında Dacia Jogger'ın Extreme versiyonunda ön kapılar üzerinde topoğrafik tasarıma sahip şeritler, topoğrafik tasarıma sahip kapı eşikleri ve ön kapılar ile çamurluk arasında Duster'ın imzası niteliğindeki şnorkele gönderme yapan detaylar görmekteyiz. Duster'da ise topoğrafik tasarıma ve kaplamalara sahip B sütunları ile bakır kahve şnorkel dikkat çekiyor. Ayrıca, parlak siyah alaşım jantlar (Duster’da 17 inç, Jogger’da 16 inç) da özellikler arasında.
İç tasarım
Bunun dışında ön koltuklarda kabartmalı Dacia Link amblemi, topoğrafik tasarıma sahip paspaslar ve yer yer bakır kahve süslemeler dikkat çekiyor. Son olarak Dacia Duster özelinde vites kolu çerçevesindeki bakır kahve dekor kaplama ve vites kolu körüğündeki bakır kahve dikişler de Extreme donanım seviyesinde karşımıza çıkan detaylar arasında yer alıyor.
Standart "Artırılmış Yol Tutuş Kontrolü"
Kozmetik dokunuşlara ek olarak, Dacia Jogger'ın Extreme versiyonu Artırılmış Yol Tutuş Kontrolü özelliğini standart olarak içeriyor. Orta konsoldaki bir düğmeyle etkinleştirilen bu özellik, Elektronik Denge Kontrolü (ESC) ayarlarını düzenleyerek tekerleklerin daha serbest dönmesini ve gevşek/zorlu zeminlerde daha iyi tutunmasını sağlıyor.
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[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez