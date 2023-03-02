Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dacia Duster ve Jogger için Extreme donanım seviyesi Haziran'da Türkiye'ye geliyor

    Dacia, outdoor ruhuna sahip kullanıcılar için yeni Extreme donanım seviyesini sunuyor. Extreme donanım seviyesinde koyu renk jantlar, bakır kahve detaylar ve sedir yeşili gövde rengi öne çıkıyor.
    Oy Ver
    Dacia Duster ve Jogger için Extreme donanımı Türkiye'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Dacia, macera ve outdoor ruhunu daha iyi yansıtttığı belirtilen Extreme donanım seviyesini yakında Türkiye'deki Duster ve Jogger modelleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Dacia Duster (4x4 versiyonda) ve Jogger'ın Extreme versiyonları Haziran ayından itibaren Türkiye'de kullanıcılarla buluşacak.

    Dış tasarım

    Dacia Duster ve Jogger'ın Extreme versiyonlarında genel olarak kozmetik dokunuşlar öne çıkıyor. Sedir yeşili gövde rengi, parlak siyah köpekbalığı anten, tavan raylarında bakır harflerle yazılan model ismi, yan ayna kapaklarında ve jantlarda bakır kahve dokunuşlar ve bagajda bakır kahve Dacia logosu, bahsi geçen detaylar arasında.

    Bunların dışında Dacia Jogger'ın Extreme versiyonunda ön kapılar üzerinde topoğrafik tasarıma sahip şeritler, topoğrafik tasarıma sahip kapı eşikleri ve ön kapılar ile çamurluk arasında Duster'ın imzası niteliğindeki şnorkele gönderme yapan detaylar görmekteyiz. Duster'da ise topoğrafik tasarıma ve kaplamalara sahip B sütunları ile bakır kahve şnorkel dikkat çekiyor. Ayrıca, parlak siyah alaşım jantlar (Duster’da 17 inç, Jogger’da 16 inç) da özellikler arasında.

    İç tasarım

    Dacia Duster ve Jogger için Extreme donanımı Türkiye'ye geliyor
    Extreme donanım seviyesine sahip Dacia Duster ve Jogger'ın iç mekânında ise gri renkli yeni bir döşeme türü olan MicroCloud bulunuyor. Kadifeyi andıran görünüme sahip bu döşemenin aşınma ve yıpranmaya karşı dirençli olduğu ve kolay temizlenebildiği ifade ediliyor.

    Bunun dışında ön koltuklarda kabartmalı Dacia Link amblemi, topoğrafik tasarıma sahip paspaslar ve yer yer bakır kahve süslemeler dikkat çekiyor. Son olarak Dacia Duster özelinde vites kolu çerçevesindeki bakır kahve dekor kaplama ve vites kolu körüğündeki bakır kahve dikişler de Extreme donanım seviyesinde karşımıza çıkan detaylar arasında yer alıyor.

    Standart "Artırılmış Yol Tutuş Kontrolü"

    Kozmetik dokunuşlara ek olarak, Dacia Jogger'ın Extreme versiyonu Artırılmış Yol Tutuş Kontrolü özelliğini standart olarak içeriyor. Orta konsoldaki bir düğmeyle etkinleştirilen bu özellik, Elektronik Denge Kontrolü (ESC) ayarlarını düzenleyerek tekerleklerin daha serbest dönmesini ve gevşek/zorlu zeminlerde daha iyi tutunmasını sağlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    K
    koçari 2 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 7 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eca kombi kırmızı ışık english central fiyat kokusuz alkol var mı imei kayıtlı ama şebeke yok demirdöküm nepto yoğuşmalı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız