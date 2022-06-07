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    Elektrikli Polestar 3'ten kamuflajsız ilk görsel geldi: İşte tasarımından ipuçları

    Yeni nesil Volvo XC90 ile aynı altyapıyı kullanacak olan Polestar 3, henüz sadece profilden görebilsek de şık ve sportif tasarımıyla dikkat çekiyor. Elektrikli SUV'un tanıtımı ekim ayında yapılacak.
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    Elektrikli Polestar 3'ün kamuflajsız görseli yayınlandı
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    Polestar, ekim ayında resmi olarak tanıtmayı planladığı Polestar 3 isimli SUV modelinin ilk kamuflajsız görselini yayınladı. Tamamen elektrikli Polestar 3, yeni nesil Volvo XC90 ile aynı altyapıyı kullanacak. Ancak ondan daha lüks, daha güçlü ve daha pahalı bir model olacak.

    Polestar 3, geçen yıl tanıtılan Volvo Recharge konseptinin silüetini devam ettirse de özellikle arka bölümde daha şık bir tasarıma sahip olduğu aşikar. Elektrikli SUV'u şimdilik sadece profilden görebilsek de ön bölümdeki yeni LED farları, kaputun ucundaki hava kanallarını ve tampon kenarlarındaki üçgen biçimli hava girişleri fark edilebiliyor.

    Arkaya doğru devam ettiğimizde, geriye doğru hafifçe eğim kazanan panoramik cam tavan, yüksek omuz çizgisi ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Polestar modellerinin olmazsa olmazı altın rengi fren kaliperleri ve emniyet kemerleri de görselde kendini belli ediyor. Kenarlardaki siyah plastik eklentilerle SUV DNA'sı vurgulanan Polestar 3'ün arka bölümünde de büyük bir bagaj spoyleri, köşeli LED stoplar ve kenarlardaki hava kanalları göze çarpıyor.

    Polestar 3'ün dört tekerlekten çekiş ve yüksek güç sunan iki elektrik motoruna sahip olacağını biliyoruz. Bunun yanı sıra tek motora sahip görece daha erişilebilir bir versiyon da göreceğiz. Araçtaki büyük batarya ile hedeflenen sürüş menzili de WLTP'ye göre 600 kilometre gibi güzel bir değer. Luminar'ın LiDAR sensörleri ve NVIDIA'nın teknolojisini temel alan otonom sürüş sistemleri de Polestar 3'te konuşacağımız özellikler arasında bulunacak.

    Elektrikli SUV, tanıtıldığı günden itibaren bazı pazarlarda ön siparişe açılacak. Üretim aşaması ise 2023'ün başlarında Çin ve ABD'de başlayacak. Polestar 3'ün ardından coupe-SUV stilindeki Polestar 4 ve Polestar 5 grand tourer modellerini de göreceğiz. 

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 1 gün önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 4 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 4 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 5 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 6 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 hafta önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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