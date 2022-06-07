Elektrikli Polestar 3'ten kamuflajsız ilk görsel geldi: İşte tasarımından ipuçları

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Polestar, ekim ayında resmi olarak tanıtmayı planladığı Polestar 3 isimli SUV modelinin ilk kamuflajsız görselini yayınladı. Tamamen elektrikli Polestar 3, yeni nesil Volvo XC90 ile aynı altyapıyı kullanacak. Ancak ondan daha lüks, daha güçlü ve daha pahalı bir model olacak.

Polestar 3, geçen yıl tanıtılan Volvo Recharge konseptinin silüetini devam ettirse de özellikle arka bölümde daha şık bir tasarıma sahip olduğu aşikar. Elektrikli SUV'u şimdilik sadece profilden görebilsek de ön bölümdeki yeni LED farları, kaputun ucundaki hava kanallarını ve tampon kenarlarındaki üçgen biçimli hava girişleri fark edilebiliyor.

Arkaya doğru devam ettiğimizde, geriye doğru hafifçe eğim kazanan panoramik cam tavan, yüksek omuz çizgisi ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Polestar modellerinin olmazsa olmazı altın rengi fren kaliperleri ve emniyet kemerleri de görselde kendini belli ediyor. Kenarlardaki siyah plastik eklentilerle SUV DNA'sı vurgulanan Polestar 3'ün arka bölümünde de büyük bir bagaj spoyleri, köşeli LED stoplar ve kenarlardaki hava kanalları göze çarpıyor.

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Polestar 3'ün dört tekerlekten çekiş ve yüksek güç sunan iki elektrik motoruna sahip olacağını biliyoruz. Bunun yanı sıra tek motora sahip görece daha erişilebilir bir versiyon da göreceğiz. Araçtaki büyük batarya ile hedeflenen sürüş menzili de WLTP'ye göre 600 kilometre gibi güzel bir değer. Luminar'ın LiDAR sensörleri ve NVIDIA'nın teknolojisini temel alan otonom sürüş sistemleri de Polestar 3'te konuşacağımız özellikler arasında bulunacak.

Elektrikli SUV, tanıtıldığı günden itibaren bazı pazarlarda ön siparişe açılacak. Üretim aşaması ise 2023'ün başlarında Çin ve ABD'de başlayacak. Polestar 3'ün ardından coupe-SUV stilindeki Polestar 4 ve Polestar 5 grand tourer modellerini de göreceğiz.

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Elektrikli Polestar 3'ün kamuflajsız görseli yayınlandı