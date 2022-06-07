Çinli elektrikli otomobil Qiantu K20, üç kapılı hatchback gövdesiyle dikkat çekiyor

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Çinli otomobil üreticisi Qiantu Motors, 2018 yılında elektrikli spor otomobili K50'yi tanıtmasından bu yana sessizliğini koruyordu. Şirket uzun bir sürenin ardından K20 isimli yeni modeliyle karşımıza çıktı. 2022 Qiantu K20, büyük kardeşi gibi iki koltuklu bir spor otomobil. Üç kapı hatchback silüeti ise otomobilin dikkat çekici yanlarından.

Kompakt bir model olan 2022 Qiantu K20'nin alçak burun kısmı, ön kaputun kenarlarındaki o kaslı görünümle birleşinde dinamik bir kombinasyon ortaya çıkmış. İnce LED aydınlatmalar, yine aynı incelikte siyah bir panelle birbirine bağlanmış. Tamponda ise DS modellerini anımsatan dikey hava girişleri, geniş merkez havalandırma ile kombine edilmiş.

Profilden baktığımızda jantların ötesinde kırmızı fren kaliperlerini görebiliyoruz. Ön çamurluğun ucundan başlayıp arka sütuna kadar uzanan bir çizgi ile çift tonlu tasarım oluşturulmuş. A sütunları ve tavan ie siyah renkte. Gizli kapı kolları ve şarj girişi de arka çamurluk üzerine konumlandırılmış. Arka bölümde boydan boya uzanan LED stopları, kamerası ve difüzörüyle dikkat çeken modelin buradaki asıl odak noktası ise arka camının şekli diyebiliriz.

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Teknik detaylar henüz belli değil ancak CarNewsChina'nın haberine göre K20'de tek elektrik motoru mevcut. Basın görsellerine bakılacak olursa motorun arka aks üzerine konumlandırılmış olması muhtemel. Kompakt modelin 0-100 km/s hızlanmasını da 4.7 saniyede tamamladığı belirtiliyor. Bunun dışında herhangi bir detay yok.

Şirket yeni K20 için Çin'de sipariş almaya başlamış ve ilk teslimatlar bu yılın son çeyreğine planlanıyor. Modelin diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil.

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Çinli markalardan bir elektrikli otomobil daha: Qiantu K20