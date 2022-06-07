Çinli elektrikli otomobil Qiantu K20, üç kapılı hatchback gövdesiyle dikkat çekiyor

Çinli otomobil üreticisi Qiantu Motors, 2018 yılında elektrikli spor otomobili K50'yi tanıtmasından bu yana sessizliğini koruyordu. Şirket uzun bir sürenin ardından K20 isimli yeni modeliyle karşımıza çıktı. 2022 Qiantu K20, büyük kardeşi gibi iki koltuklu bir spor otomobil. Üç kapı hatchback silüeti ise otomobilin dikkat çekici yanlarından.
Kompakt bir model olan 2022 Qiantu K20'nin alçak burun kısmı, ön kaputun kenarlarındaki o kaslı görünümle birleşinde dinamik bir kombinasyon ortaya çıkmış. İnce LED aydınlatmalar, yine aynı incelikte siyah bir panelle birbirine bağlanmış. Tamponda ise DS modellerini anımsatan dikey hava girişleri, geniş merkez havalandırma ile kombine edilmiş.
Profilden baktığımızda jantların ötesinde kırmızı fren kaliperlerini görebiliyoruz. Ön çamurluğun ucundan başlayıp arka sütuna kadar uzanan bir çizgi ile çift tonlu tasarım oluşturulmuş. A sütunları ve tavan ie siyah renkte. Gizli kapı kolları ve şarj girişi de arka çamurluk üzerine konumlandırılmış. Arka bölümde boydan boya uzanan LED stopları, kamerası ve difüzörüyle dikkat çeken modelin buradaki asıl odak noktası ise arka camının şekli diyebiliriz.
Teknik detaylar henüz belli değil ancak CarNewsChina'nın haberine göre K20'de tek elektrik motoru mevcut. Basın görsellerine bakılacak olursa motorun arka aks üzerine konumlandırılmış olması muhtemel. Kompakt modelin 0-100 km/s hızlanmasını da 4.7 saniyede tamamladığı belirtiliyor. Bunun dışında herhangi bir detay yok.
Şirket yeni K20 için Çin'de sipariş almaya başlamış ve ilk teslimatlar bu yılın son çeyreğine planlanıyor. Modelin diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.