Elektrikli Porsche Macan tanıtıldı: Hem güçlü hem verimli

Tam Boyutta Gör Elektrikli Porsche Macan resmi olarak tanıtıldı. Porsche daha önce başka elektrikli modeller tanıtmıştı ancak yeni Macan, içten yanmalı modelden elektriğe geçiş yapan ilk otomobil olması açısından önem taşıyor. Otomobil, yılın ikinci yarısında yollarda olacak.

Tasarım açısından bakıldığında, yeni Macan, ailenin geri kalanına çok benziyor. Audi Q6 e-Tron gibi Premium Platform Elektrik (PPE) mimarisi üzerine inşa edilen otomobil, boyut olarak içten yanmalı Macan'dan büyük boyutlara sahip. 4,78 cm uzunluğa, 1,67 cm yüksekliğe ve 215 cm genişliğe sahip Macan EV, içten yanmalı modelden 5,8 cm uzun, 7.6 cm yüksek ve 22 cm geniş.

Porsche Macan, Cayenne Coupe gibi arkaya doğru keskin bir şekilde alçalan coupe benzeri eğimli bir tavan çizgisine ve geniş çamurluklara sahip. Büyüyen boyutlarıyla otomobil, 125 litre ekstra bagaj alanı sunuyor. Ön tarafta ise 82 litrelik ekstra bagaj alanı yaratılmış.

Porsche, yeni Macan'ın daha fazla menzil elde edebilmesi için, aracın gövde hatlarını, aktif aeordinamik elemanlarını va hatta tekerleklerini dahi optimize ederek rüzgar tünelinde saatler harcadı. Bu sayede yeni crossover, mevcut Macan'ın 0.35 cd'lik sürtünme katsayısının çok altında 0.25 cd'lik bir değere ulaşmayı başardı. Bu değer, Tesla Model S'in sürtünme katsayısına çok yakın bir değer. Firma, rüzgar tünelinde yapılan çalışmaların otomobile yaklaşık 85 km menzil eklediğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör

21 dakikada %80 şarja ulaşabiliyor

Bütün modelleri çift motorlu olan elektrikli Macan, güncellenmiş pil kimyasıyla 800 Volt mimarili 100 kWh bataryaya sahip. Bataryalar, 270 kW şarj hızıyla sadece 21 dakikada %10'dan %80 seviyesine doldurulabiliyor. Yeni batarya yönetim sistemiyle 800 Volt'luk batarya iki 400 Volt'luk batarya gibi davranabiliyor. Porsche, bu sayede 400 Volt destekli şarj istasyonlarında aracın daha hızlı şarj edilebileceğini belirtiyor. Macan 4 ve Macan Turbo isimli iki modeli olan crossover, büyük boyutuna rağmen, aerodinami, motor ve ısı yönetiminde yapılan gelişmeler sayesinde sırasıyla 613 km ve 591 km menzil sunmayı başarıyor.

Aracın iç kısmında ise bizleri üç adet ekran karşılıyor. Sürücü tarafında 12,6 inç, orta konsolda ve yolcu tarafında ise 10,9 inç büyüklüğünde ekran yer alıyor. Macan'ın baş üstü ekranı, diğer araçlardan farklı bir arttırılmış gerçeklik deneyimi sunuluyor. Yönleri ve bilgileri sürücüye 10 metre mesafede 87 inç büyüklüğe karşılık gelecek şekilde gösterebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Motor seçenekleri

Macan 4 ve Macan Turbo olmak üzere iki versiyonla gelecek olan otomobile daha sonra başka modeller de eklenecek. Temel model olan Macan 4, 402 beygir güce ve 5.2 saniye 0-100 km/h hızlanma değerine sahip. Aracın son hızı ise 220 km/h. Macan Turbo ise 630 beygir güce ve 3.3 saniye 0-100 km/h hızlanma değeriyle geliyor. Turbo modelinin son hızı ise 260 km/h olarak belirlenmiş.

Resmen onaylandı: Uygun fiyatlı Tesla, 2025’te geliyor 5 sa. önce eklendi

Porsche, aracın yol ve viraj performansını arttırmak için bir dizi özellik eklemiş. Her iki model de, Porsche Tork Yönlendirme (PTV) arka diferansiyeliyle donatılmış. Macan Turbo için ise, arka motorun kilitli diferansiyel olarak işlev görmesini sağlayan, bu teknolojinin daha gelişmiş bir versiyonu olan PTV Plus teknolojisi sunuluyor. Ek olarak, her iki model de yüksek hızda stabiliteyi veya düşük hızda viraj performansını arttırmak için arka lastiklerin her iki yönde 5 dereceye kadar dönmesine olanak tanıyan dört tekerlekten yönlendirme özelliğine sahip. Bunların dışında iki modelde de havalı süspansiyon standart olarak yer alıyor.

Fiyat

Yeni elektrikli Macan, 78,800 dolardan başlayan fiyatlara sahip. Macan Turbo ise 105,300 dolar fiyat etiketiyle geliyor. Siparişleri almaya başladığını açıklayan Porsche, teslimatların 2024 yazında başlayacağını söyledi.

Elektrikli Porsche Macan tanıtıldı: İşte özellikleri