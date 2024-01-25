Resmen onaylandı: Uygun fiyatlı Tesla, 2025’te geliyor

Yeni Tesla, 2025’te geliyor
Elon Musk, yeni Tesla aracının adını ve detaylarını açıklamada ancak aracın 2025’in ikinci yarısında geleceğine dair “iyimser” olduğunu söyledi. Geçtiğimiz gün paylaştığımız bir haberimizde yeni aracın "Redwood" kod adlı küçük bir crossover olacağından bahsetmiştik. Tesla'nın tedarikçilere fiyat teklifleri için talepler gönderdiği ve haftalık 10.000 araçlık bir üretim hacmi öngördüğü bildiriliyordu. Musk daha önce de otomobil üreticisinin yılda toplam 5 milyona kadar satabilecek iki yeni elektrikli araç modeli üzerinde çalıştığını belirtmişti.
Musk, "Mevcut programımız 2025'in sonuna doğru, ikinci yarısında üretime başlayacağımızı gösteriyor" dedi. Araç, başlangıçta Tesla'nın Austin, Teksas Gigafactory tesisinde ve daha sonra dünyanın diğer yerlerinde inşa edilecek. Musk, montajı hızlandırmak için yoğun bir çaba sarf edileceğini ima etti: "Neredeyse hat üzerinde uyuyor olacağız" dedi.
Musk, şirketin yeni üretim tekniğinin kopyalanmasının çok zor olacağını çünkü “makineyi yapan makineyi yapan makineyi kopyalamak” zorunda olunduğunu söyledi. Ancak Musk, ilk başlarda üretim hacminin düşük olabileceğini de sözlerine ekledi.
Gelecek Tesla için parlıyor
Musk daha önce de FSD için benzer pembe tahminlerde bulunmuştu ve FSD hala Seviye 2 kabiliyetinde. Bu arada rakibi Mercedes-Benz kısa süre önce ABD'de Seviye 3 onayı aldı. Tüm bunlara ek olarak yeni Tesla’nın fiyatının 25.000 dolar civarında olması bekleniyor. Ancak Musk bir fiyat tahmininde bulunmadı. Musk ayrıca zamanlama konusunda kendisinin genellikle iyimser olduğunun da altını çizdi. Bu duruma Musk’ın önceki açıklamalarından alışığız. Örneğin, Cybertruck ilk olarak 2019 yılında tanıtılmış ve 2021’de çıkacak denmişti. Aracın ilk teslimatı geçen ay yapıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.