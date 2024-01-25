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    Anlık Bildirim

    Resmen onaylandı: Uygun fiyatlı Tesla, 2025’te geliyor

    Bir süredir uygun fiyatlı yeni bir Tesla’nın geleceği konuşuluyordu. Bu iddialar ise kısa bir süre önce şirketin patronu Elon Musk tarafından resmen onaylandı. Yeni Tesla, 2025’te geliyor.
    Resmen onaylandı: Uygun fiyatlı Tesla, 2025’te geliyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, yatırımcılara yönelik yeni nesil uygun fiyatlı bir Tesla elektrikli aracının yapım aşamasında olduğunu doğruladı. Musk ayrıca araç için dünyadaki diğerlerinden çok daha gelişmiş devrim niteliğinde yeni bir üretim sistemi sözü verdi. Tesla, bu yıl için araç satışlarının yavaşlamasını bekliyor. 2025 sonrasında ise yeni bir büyüme dalgası öngörüyor.

    Yeni Tesla, 2025’te geliyor

    Elon Musk, yeni Tesla aracının adını ve detaylarını açıklamada ancak aracın 2025’in ikinci yarısında geleceğine dair “iyimser” olduğunu söyledi. Geçtiğimiz gün paylaştığımız bir haberimizde yeni aracın "Redwood" kod adlı küçük bir crossover olacağından bahsetmiştik. Tesla'nın tedarikçilere fiyat teklifleri için talepler gönderdiği ve haftalık 10.000 araçlık bir üretim hacmi öngördüğü bildiriliyordu. Musk daha önce de otomobil üreticisinin yılda toplam 5 milyona kadar satabilecek iki yeni elektrikli araç modeli üzerinde çalıştığını belirtmişti.

    Musk, "Mevcut programımız 2025'in sonuna doğru, ikinci yarısında üretime başlayacağımızı gösteriyor" dedi. Araç, başlangıçta Tesla'nın Austin, Teksas Gigafactory tesisinde ve daha sonra dünyanın diğer yerlerinde inşa edilecek. Musk, montajı hızlandırmak için yoğun bir çaba sarf edileceğini ima etti: "Neredeyse hat üzerinde uyuyor olacağız" dedi.

    Musk, şirketin yeni üretim tekniğinin kopyalanmasının çok zor olacağını çünkü “makineyi yapan makineyi yapan makineyi kopyalamak” zorunda olunduğunu söyledi. Ancak Musk, ilk başlarda üretim hacminin düşük olabileceğini de sözlerine ekledi.

    Gelecek Tesla için parlıyor

    Resmen onaylandı: Uygun fiyatlı Tesla, 2025’te geliyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte, Model 3 ve Model Y satış dalgası azaldıkça, hissedarları 2024 için "önemli ölçüde daha düşük" satış büyümesi konusunda uyardı. Şirket, 2025 yılında gelecek yeni nesil araçlarla başlayacak ikinci bir satış dalgası öngörüyor. Musk ayrıca Tesla'nın FSD (tam otonom sürüş) ilerlemesine de değinerek, diğer otomobil şirketlerinin FSD lisansları istemesi gerektiğini belirtti ve nedenlerinin muhtemelen bu yıl belli olacağını ekledi. Bu, çok iddialı bir söylem.

    Musk daha önce de FSD için benzer pembe tahminlerde bulunmuştu ve FSD hala Seviye 2 kabiliyetinde. Bu arada rakibi Mercedes-Benz kısa süre önce ABD'de Seviye 3 onayı aldı. Tüm bunlara ek olarak yeni Tesla’nın fiyatının 25.000 dolar civarında olması bekleniyor. Ancak Musk bir fiyat tahmininde bulunmadı. Musk ayrıca zamanlama konusunda kendisinin genellikle iyimser olduğunun da altını çizdi. Bu duruma Musk’ın önceki açıklamalarından alışığız. Örneğin, Cybertruck ilk olarak 2019 yılında tanıtılmış ve 2021’de çıkacak denmişti. Aracın ilk teslimatı geçen ay yapıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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