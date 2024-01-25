Resmen onaylandı: Uygun fiyatlı Tesla, 2025’te geliyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk, yatırımcılara yönelik yeni nesil uygun fiyatlı bir Tesla elektrikli aracının yapım aşamasında olduğunu doğruladı. Musk ayrıca araç için dünyadaki diğerlerinden çok daha gelişmiş devrim niteliğinde yeni bir üretim sistemi sözü verdi. Tesla, bu yıl için araç satışlarının yavaşlamasını bekliyor. 2025 sonrasında ise yeni bir büyüme dalgası öngörüyor.

Yeni Tesla, 2025’te geliyor

Elon Musk, yeni Tesla aracının adını ve detaylarını açıklamada ancak aracın 2025’in ikinci yarısında geleceğine dair “iyimser” olduğunu söyledi. Geçtiğimiz gün paylaştığımız bir haberimizde yeni aracın "Redwood" kod adlı küçük bir crossover olacağından bahsetmiştik. Tesla'nın tedarikçilere fiyat teklifleri için talepler gönderdiği ve haftalık 10.000 araçlık bir üretim hacmi öngördüğü bildiriliyordu. Musk daha önce de otomobil üreticisinin yılda toplam 5 milyona kadar satabilecek iki yeni elektrikli araç modeli üzerinde çalıştığını belirtmişti.

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Musk, "Mevcut programımız 2025'in sonuna doğru, ikinci yarısında üretime başlayacağımızı gösteriyor" dedi. Araç, başlangıçta Tesla'nın Austin, Teksas Gigafactory tesisinde ve daha sonra dünyanın diğer yerlerinde inşa edilecek. Musk, montajı hızlandırmak için yoğun bir çaba sarf edileceğini ima etti: "Neredeyse hat üzerinde uyuyor olacağız" dedi.

Musk, şirketin yeni üretim tekniğinin kopyalanmasının çok zor olacağını çünkü “makineyi yapan makineyi yapan makineyi kopyalamak” zorunda olunduğunu söyledi. Ancak Musk, ilk başlarda üretim hacminin düşük olabileceğini de sözlerine ekledi.

Gelecek Tesla için parlıyor

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte, Model 3 ve Model Y satış dalgası azaldıkça, hissedarları 2024 için "önemli ölçüde daha düşük" satış büyümesi konusunda uyardı. Şirket, 2025 yılında gelecek yeni nesil araçlarla başlayacak ikinci bir satış dalgası öngörüyor. Musk ayrıca Tesla'nın FSD (tam otonom sürüş) ilerlemesine de değinerek, diğer otomobil şirketlerinin FSD lisansları istemesi gerektiğini belirtti ve nedenlerinin muhtemelen bu yıl belli olacağını ekledi. Bu, çok iddialı bir söylem.

Musk daha önce de FSD için benzer pembe tahminlerde bulunmuştu ve FSD hala Seviye 2 kabiliyetinde. Bu arada rakibi Mercedes-Benz kısa süre önce ABD'de Seviye 3 onayı aldı. Tüm bunlara ek olarak yeni Tesla’nın fiyatının 25.000 dolar civarında olması bekleniyor. Ancak Musk bir fiyat tahmininde bulunmadı. Musk ayrıca zamanlama konusunda kendisinin genellikle iyimser olduğunun da altını çizdi. Bu duruma Musk’ın önceki açıklamalarından alışığız. Örneğin, Cybertruck ilk olarak 2019 yılında tanıtılmış ve 2021’de çıkacak denmişti. Aracın ilk teslimatı geçen ay yapıldı.

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