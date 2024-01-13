Elektrikli Porsche Macan yakında geliyor: 0.25 cd sürtünme katsayısıyla sınıfının en iyilerinden olacak

Aerodinami konusunda iddialı
Porsche, yeni Macan'ın daha fazla menzil elde edebilmesi için, aracın gövde hatlarını, aktif aeordinamik elemanlarını va hatta tekerleklerini dahi optimize ederek rüzgar tünelinde saatler harcadı. Bu sayede yeni crossover, mevcut Macan'ın 0.35 cd'lik sürtünme katsayısının çok altında 0.25 cd'lik bir değere ulaşmayı başardı. Bu değer, Tesla Model S'in sürtünme katsayısına çok yakın bir değer. Firma, rüzgar tünelinde yapılan çalışmaların otomobile yaklaşık 85 km menzil eklediğini belirtiyor.
22 dakikada %80 şarj seviyesine ulaşacak
Porsche Macan elektrik altyapısında 800 Volt mimarisini kullanacak. 270 kW'a kadar şarj hızını destekleyecek araç, sadece 22 dakikada %10'dan %80 şarj seviyesine ulaşabilecek. Porsche, aracın 4 dakikalık şarj işe 100 km'lik menzil elde edebileceğini belirtiyor.
Aracın en üst versiyonunda toplam 603 beygir güce sahip iki adet motor yer alacak. Porsche, yeni PPE platformu sayesinde, motorun daha arkaya konumlandırılabildiğini söylüyor. Bu sayede firma mühendisleri, aracın arka tekerlekten yönlendirme yapabilmesi, dolayısıyla sürüş dinamiğini geliştirmek için daha fazla alana sahip oldu.
Macan ürün grubu başkan yardımcısı Jorg Kerner'e göre tasarım ve verimlilik otomobil üreticisi için son derece önemli ancak bir aracı Porsche yapan iki şey "sürüş dinamikleri ve hassasiyet".
Porsche önümüzdeki haftalarda Macan EV'yi resmi olarak tanıtacak. Araçla ilgili detaylı bilgileri o zaman öğrenebileceğiz.
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.