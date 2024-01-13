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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Porsche Macan yakında geliyor: 0.25 cd sürtünme katsayısıyla sınıfının en iyilerinden olacak

    Porsche, yeni PPE platformu üzerinde yer alacak ilk otomobili yeni nesil Macan'ı tanıtmak üzere. 100 kWh kapasiteli bataryaya ile gelecek olan Porsche Macan, 500 km'nin üzerinde menzile sahip olacak.
    Elektrikli Porsche Macan yakında geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Porsche, yeni Premium Elektrik Platfromu (PPE) üzerinde yer alacak ilk otomobili yeni nesil Macan'ı tanıtmak üzere. 100 kWh kapasiteli bataryaya ile gelecek olan Porsche Macan, 500 km'nin üzerinde menzile sahip olacak.

    Aerodinami konusunda iddialı

    Porsche, yeni Macan'ın daha fazla menzil elde edebilmesi için, aracın gövde hatlarını, aktif aeordinamik elemanlarını va hatta tekerleklerini dahi optimize ederek rüzgar tünelinde saatler harcadı. Bu sayede yeni crossover, mevcut Macan'ın 0.35 cd'lik sürtünme katsayısının çok altında 0.25 cd'lik bir değere ulaşmayı başardı. Bu değer, Tesla Model S'in sürtünme katsayısına çok yakın bir değer. Firma, rüzgar tünelinde yapılan çalışmaların otomobile yaklaşık 85 km menzil eklediğini belirtiyor.

    Elektrikli Porsche Macan yakında geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    22 dakikada %80 şarj seviyesine ulaşacak

    Porsche Macan elektrik altyapısında 800 Volt mimarisini kullanacak. 270 kW'a kadar şarj hızını destekleyecek araç, sadece 22 dakikada %10'dan %80 şarj seviyesine ulaşabilecek. Porsche, aracın 4 dakikalık şarj işe 100 km'lik menzil elde edebileceğini belirtiyor.

    Aracın en üst versiyonunda toplam 603 beygir güce sahip iki adet motor yer alacak. Porsche, yeni PPE platformu sayesinde, motorun daha arkaya konumlandırılabildiğini söylüyor. Bu sayede firma mühendisleri, aracın arka tekerlekten yönlendirme yapabilmesi, dolayısıyla sürüş dinamiğini geliştirmek için daha fazla alana sahip oldu. 

    Macan ürün grubu başkan yardımcısı Jorg Kerner'e göre tasarım ve verimlilik otomobil üreticisi için son derece önemli ancak bir aracı Porsche yapan iki şey "sürüş dinamikleri ve hassasiyet".

    Porsche önümüzdeki haftalarda Macan EV'yi resmi olarak tanıtacak. Araçla ilgili detaylı bilgileri o zaman öğrenebileceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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