Elektrikli Porsche Macan yakında geliyor: 0.25 cd sürtünme katsayısıyla sınıfının en iyilerinden olacak

Tam Boyutta Gör Porsche, yeni Premium Elektrik Platfromu (PPE) üzerinde yer alacak ilk otomobili yeni nesil Macan'ı tanıtmak üzere. 100 kWh kapasiteli bataryaya ile gelecek olan Porsche Macan, 500 km'nin üzerinde menzile sahip olacak.

Aerodinami konusunda iddialı

Porsche, yeni Macan'ın daha fazla menzil elde edebilmesi için, aracın gövde hatlarını, aktif aeordinamik elemanlarını va hatta tekerleklerini dahi optimize ederek rüzgar tünelinde saatler harcadı. Bu sayede yeni crossover, mevcut Macan'ın 0.35 cd'lik sürtünme katsayısının çok altında 0.25 cd'lik bir değere ulaşmayı başardı. Bu değer, Tesla Model S'in sürtünme katsayısına çok yakın bir değer. Firma, rüzgar tünelinde yapılan çalışmaların otomobile yaklaşık 85 km menzil eklediğini belirtiyor.

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22 dakikada %80 şarj seviyesine ulaşacak

Porsche Macan elektrik altyapısında 800 Volt mimarisini kullanacak. 270 kW'a kadar şarj hızını destekleyecek araç, sadece 22 dakikada %10'dan %80 şarj seviyesine ulaşabilecek. Porsche, aracın 4 dakikalık şarj işe 100 km'lik menzil elde edebileceğini belirtiyor.

Aracın en üst versiyonunda toplam 603 beygir güce sahip iki adet motor yer alacak. Porsche, yeni PPE platformu sayesinde, motorun daha arkaya konumlandırılabildiğini söylüyor. Bu sayede firma mühendisleri, aracın arka tekerlekten yönlendirme yapabilmesi, dolayısıyla sürüş dinamiğini geliştirmek için daha fazla alana sahip oldu.

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Macan ürün grubu başkan yardımcısı Jorg Kerner'e göre tasarım ve verimlilik otomobil üreticisi için son derece önemli ancak bir aracı Porsche yapan iki şey "sürüş dinamikleri ve hassasiyet".

Porsche önümüzdeki haftalarda Macan EV'yi resmi olarak tanıtacak. Araçla ilgili detaylı bilgileri o zaman öğrenebileceğiz.

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