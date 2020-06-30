Elektrikli Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı

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İlk elektrikli otomobili Porsche Taycan’ı ilk etapta Turbo ve Turbo S adı verilen yüksek performanslı versiyonlarıyla satışa sunan Alman marka, geçtiğimiz aylarda sözünü ettiği “daha uygun fiyatlı” Porsche Taycan’ı dün Çin’de tanıttı.

Serinin giriş seviyesinde yer alan Porsche Taycan, markanın daha önce de belirttiği gibi arkadan itişli bir otomobil. Hatırlayacağınız üzere ailenin diğer üyeleri dört tekerlekten çekişli olarak karşımıza çıkmıştı. Söz konusu versiyon ilk olarak tanıtıldığı yerde yani dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de satılacak. Ardından kademeli olarak diğer pazarlara da giriş yapacak.

Porsche Taycan’ın yeni versiyonu iki farklı batarya ve güç seçeneği sunacak. Bunlardan ilki, Performance Battery adı verilen 79.2 kWh’lık batarya ile donatılmış ve arka aksında launch kontrol özelliği sayesinde gücü 408 beygire kadar çıkabilen sürekli mıknatıslı senkron motor bulunuyor. Standart bataryaya sahip bu versiyon, dolu batarya ile NEDC’ye göre 414 kilometre sürüş menzili sunuyor.

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Elektrikli Porsche Taycan'ın arkadan itişli daha ucuz bir versiyonu yolda

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Giriş seviyesi Porsche Taycan’ı daha fazla menzille satın almak isteyenler müşteriler Performance Battery Plus adındaki 93.4 kWh’lık bataryayı tercih edebiliyor. Bu durumda, Porsche Taycan’ın sunduğu menzil 489 kilometreye, arka akstaki motorun ürettiği maksimum güç de 476 beygire yükseliyor. Çin’de görücüye çıkarılan Porsche Taycan modellerinin 0-100 km/s hızlanması 5.4 saniyede tamamladığı ve maksimum 230 km/s hıza çıkabildiği açıklandı.

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Arkadan itişli Porsche Taycan modelleri, ön bölümdeki depolama alanının genişlemesi sayesinde diğer versiyonlara kıyasla daha fazla bagaj hacmi (491 litre) sunuyor. Onun dışında 800 volt mimarisi, iki vitesli şanzıman, 270 kW’a kadar hızlı şarj desteği gibi özelliklerin yüksek performanslı versiyonlarla aynı olduğu belirtildi.

Standart bataryaya sahip Posche Taycan’ın Çin’deki başlangıç fiyatı 888,000 Yuan (125,420 dolar), büyük bataryalı versiyonun başlangıç fiyatı ise 948,500 Yuan (133,950 dolar) olarak açıklandı.

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