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Elektrikli Porsche Taycan'ın kabini tamamen ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde ilk elektrikli otomobili Porsche Taycan’ın kabininden ipucu görseli paylaşan Alman üretici, bu kez kabini tamamen ortaya çıkardı. Aracın fütüristik kabininde bol bol ekran mevcut.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli Porsche Taycan'ın kabini tamamen ortaya çıktı
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Geçtiğimiz günlerde ilk elektrikli otomobili Porsche Taycan’ın kabininden ipucu görseli paylaşan Alman üretici, bu kez aracın konsol bölümünü tamamen ortaya çıkardı. Görünen o ki Porsche Taycan’ın fütüristik kabininde bolca ekran bulunacak.

Görüldüğü üzere elektrikli Porsche Taycan’ın konsol bölümünü dört farklı ekran domine ediyor; dijital gösterge ekranı, bilgi-eğlence ekranları ve merkezdeki havalandırmaların hemen altında bir ekran daha. Açıkçası bu düzene yeni Audi modellerinden aşinayız. Fakat burada farklı olan, ön yolcunun önünde de opsiyonel bir ekran bulunması. Yani ön tarafta oturan yolcu, istediği ayarlamaları sürücünin dikkatini dağıtmadan yapabilecek.

Elektrikli Porsche Taycan'ın kabini tamamen ortaya çıktı
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Porsche Taycan’ın kabinindeki diğer ekranlara dönecek olursak, daha önce de gördüğümüz kavisli ve oval yapıdaki dijital gösterge ekranından biraz bahsedelim. Oldukça ince çerçevelere sahip 16.8 inç boyutundaki ekranda gerçek cam kullanıldığı söyleniyor. Ayrıca, istenmeyen yönde hareket eden ışık dalgalarını engellemek amacıyla Polarize Filtre de kullanılmış. Söz konusu ekran dört farklı mod ile kişiselleştirilebiliyor. Bunlar sırasıyla Klasik, Harita, Tam Harita ve Sade Mod olarak isimlendirilmiş.

Porsche Taycan’daki dijital gösterge ekranının sağ ve sol bölümünde küçük dokunmatik alanlar mevcut. Bu alanlar, sıklıkla kullanılan araç ayarlarına kolay erişim sağlıyor. Soldaki alan aydınlatmalara odaklanırken, sağdaki bölümde ise süspansiyon ve çekiş kontrol sistemi gibi ayarlamalar mevcut. Ayrıca Porsche Taycan’da standart ve GT spor direksiyon olmak üzere iki farklı direksiyon seçeneği mevcut.

Elektrikli Porsche Taycan'ın kabini tamamen ortaya çıktı
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Porsche Taycan’da opsiyonel olarak sunulan ön yolcu ekranının boyutu 10.9 inç. Söz konusu ekran, kapalı olduğu zamanlarda ‘parlak siyah panel’ görüntüsü yaratacak şekilde tasarlanmış. Sesli komut teknolojisine sahip ekran ‘Hey Porsche’ komutuyla aktif oluyor. Konsolun merkezinde, bilgi-eğlence ekranının hemen altındaki ekran ise 8.4 inç boyutunda. Buradan klima ayarları ve koltuk ısıtma/soğutma ayarları yapılabildiği gibi el yazısı tanıma teknolojisi de bulunuyor. Bu kadar ekran yeterli değil diyenler için arka yolcuların da klima ayarlarını yapabileceği 5.9 inç boyutunda bir ekran daha mevcut.

Porsche Taycan ile ilgili tüm bilgiler 4 Eylül’de ortaya çıkacak. Tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarıyor olacağız.



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redoano 16 dk.
taycan naber abi?
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DH Misafiri 1 sa.
Bu arabanın ekranları açılınca arabanın menzili 40km düşer
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en_x 1 sa.
one for me plsss
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DH Misafiri 1 sa.
Haklısınız ama insanın canı sıkılıyor. :))
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medyxnet 1 sa.
koltuklar alacantara sanırım
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madmahmutd 3 sa.
Senelerdir egzoz solumaktan herkesin sağlık problemi psikolojik sorunları arttı. Umarım en kısa sürede petrolün yerini böyle insana direk zarar vermeyen alternatifler alır. Üretim esnasında da doğaya zarar verilmese tadından yenmez. Yav bir de bir zamanlar su ile çalışan araba muhabbeti vardı ona ne oldu? Nanoflowcell adlı bir firma tuzlu su ile çalışan yapmıştı. Acaba yine onlara muhtaç kalınılmadığı için mi para babaları böyle bir şeyi istemedi ? Yoksa çok mantıklı geliyordu tuzlu su ile çalışan araba.
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DH Misafiri 3 sa.
Bu tarz haberlere bence gerek yok . Ülkede bırakın elektrikli araba almayı insanlar sıfır km araba bile alamaz durumda .
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-Lanaya- 3 sa. DH Misafiri
bizim ülkeye göre haber yapacaksak ohoo :)
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