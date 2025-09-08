Yeni Skoda Epiq 2026'da geliyor: İşte tasarımından ilk görüntüler

4,1 metre uzunluğundaki Epiq, Skoda’nın elektrikli SUV gamının en küçüğü olacak. 4,4 metrelik Elroq’un altında konumlanacak. Skoda, mevcut ürün gamında Kamiq'e karşılık gelen kompakt elektriklinin beş kişiyi rahatlıkla taşıyabildiğini, 475 litrelik bagaj sunduğunu ve 424 kilometre menzile sahip olduğunu belirtiyor.
Volkswagen Grubu’nun küçük elektrikli modelleri için geliştirdiği MEB Entry platformunu kullanan Epiq, önden çekişli ve standart olarak 208 beygir güç üreten bir motorla gelecek. ID Polo GTI ile aynı sisteme sahip olması planlanan performans odaklı vRS versiyonunun ise 223 beygire kadar çıkabileceği konuşuluyor.
İç mekânda ise Skoda geleneği haline gelen pratiklik ön planda. Çanta kancaları, sabitleyiciler, gizli saklama gözleri gibi “simply clever” çözümleri dikkat çekiyor. Dokunmatik ekran ana kontrol ünitesi olarak konumlandırılsa da fiziksel düğmeler ergonomiyi destekliyor.
Skoda Epiq'in seri üretim versiyonu 2026 ortasında tanıtılacak. Aynı dönemde Skoda, 2023'te görücüye çıkan Vision 7S konseptine dayalı, Kodiaq'ın elektrikli karşılığı olacak yedi koltuklu büyük SUV'unu da gamına ekleyecek.
