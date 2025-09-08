Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Skoda Epiq 2026'da geliyor: İşte tasarımından ilk görüntüler

    Skoda, yeni elektrikli SUV modeli Epiq’i Münih’te tanıttı. 2026’da satışa çıkacak model; Modern Solid tasarım dili, kompakt boyutları, 400 km'yi aşan menziliyle dikkat çekiyor.

    Yeni Skoda Epiq 2026'da geliyor: İşte tasarımından ilk görüntüler Tam Boyutta Gör
    Skoda’nın yeni elektrikli SUV’u Epiq, 2026’daki lansmanına adım adım yaklaşırken Münih otomobil fuarında sergilenen üretime yakın konseptiyle sahneye çıktı. Skoda, Epiq’in ilk konseptini geçen yıl göstermişti. Ancak bu kez tanıtılan ikinci versiyonun neredeyse aynı haliyle satışa sunulması bekleniyor.

    4,1 metre uzunluğundaki Epiq, Skoda’nın elektrikli SUV gamının en küçüğü olacak. 4,4 metrelik Elroq’un altında konumlanacak. Skoda, mevcut ürün gamında Kamiq'e karşılık gelen kompakt elektriklinin beş kişiyi rahatlıkla taşıyabildiğini, 475 litrelik bagaj sunduğunu ve 424 kilometre menzile sahip olduğunu belirtiyor.

    Volkswagen Grubu’nun küçük elektrikli modelleri için geliştirdiği MEB Entry platformunu kullanan Epiq, önden çekişli ve standart olarak 208 beygir güç üreten bir motorla gelecek. ID Polo GTI ile aynı sisteme sahip olması planlanan performans odaklı vRS versiyonunun ise 223 beygire kadar çıkabileceği konuşuluyor.

    Yeni Skoda Epiq 2026'da geliyor: İşte tasarımından ilk görüntüler Tam Boyutta Gör
    Epiq, Skoda’nın minimalist “Modern Solid” tasarım felsefesine göre tamamen baştan tasarlanan ilk modeli. Bu anlayış daha önce Elroq ve Enyaq’ın güncellenen versiyonlarında uygulanmıştı. Yeni modelde markanın “Tech Deck” adı verilen yüzü, T şeklinde ışık imzaları ve sportif tamponlar öne çıkıyor.

    İç mekânda ise Skoda geleneği haline gelen pratiklik ön planda. Çanta kancaları, sabitleyiciler, gizli saklama gözleri gibi “simply clever” çözümleri dikkat çekiyor. Dokunmatik ekran ana kontrol ünitesi olarak konumlandırılsa da fiziksel düğmeler ergonomiyi destekliyor.

    Yeni Skoda Epiq 2026'da geliyor: İşte tasarımından ilk görüntüler Tam Boyutta Gör
    Skoda, Epiq’in fiyatının benzinli kardeşi Kamiq ile aynı seviyede olacağını söylüyor. Kamiq’in başlangıç fiyatı 25.330 euro. Bu strateji, markanın sürdürülebilir ve erişilebilir mobilite çözümleri üretme kararlılığının bir göstergesi olarak görülüyor.

    Skoda Epiq'in seri üretim versiyonu 2026 ortasında tanıtılacak. Aynı dönemde Skoda, 2023’te görücüye çıkan Vision 7S konseptine dayalı, Kodiaq’ın elektrikli karşılığı olacak yedi koltuklu büyük SUV’unu da gamına ekleyecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    açık lise pişmanlık mı istanbul-bodrum kaç saat arabayla hararet normal motor çok ısınıyor bilgi sarmal turkce brans deneme cevaplari 2025 bahçe katı daire alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Swift 3
    Acer Swift 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum