Yeni Skoda Epiq 2026'da geliyor: İşte tasarımından ilk görüntüler

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Skoda’nın yeni elektrikli SUV’u Epiq, 2026’daki lansmanına adım adım yaklaşırken Münih otomobil fuarında sergilenen üretime yakın konseptiyle sahneye çıktı. Skoda, Epiq’in ilk konseptini geçen yıl göstermişti. Ancak bu kez tanıtılan ikinci versiyonun neredeyse aynı haliyle satışa sunulması bekleniyor.

4,1 metre uzunluğundaki Epiq, Skoda’nın elektrikli SUV gamının en küçüğü olacak. 4,4 metrelik Elroq’un altında konumlanacak. Skoda, mevcut ürün gamında Kamiq'e karşılık gelen kompakt elektriklinin beş kişiyi rahatlıkla taşıyabildiğini, 475 litrelik bagaj sunduğunu ve 424 kilometre menzile sahip olduğunu belirtiyor.

Volkswagen Grubu’nun küçük elektrikli modelleri için geliştirdiği MEB Entry platformunu kullanan Epiq, önden çekişli ve standart olarak 208 beygir güç üreten bir motorla gelecek. ID Polo GTI ile aynı sisteme sahip olması planlanan performans odaklı vRS versiyonunun ise 223 beygire kadar çıkabileceği konuşuluyor.

Tam Boyutta Gör Epiq, Skoda’nın minimalist “Modern Solid” tasarım felsefesine göre tamamen baştan tasarlanan ilk modeli. Bu anlayış daha önce Elroq ve Enyaq’ın güncellenen versiyonlarında uygulanmıştı. Yeni modelde markanın “Tech Deck” adı verilen yüzü, T şeklinde ışık imzaları ve sportif tamponlar öne çıkıyor.

2026 Mercedes-Benz GLC tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 15 sa. önce eklendi

İç mekânda ise Skoda geleneği haline gelen pratiklik ön planda. Çanta kancaları, sabitleyiciler, gizli saklama gözleri gibi “simply clever” çözümleri dikkat çekiyor. Dokunmatik ekran ana kontrol ünitesi olarak konumlandırılsa da fiziksel düğmeler ergonomiyi destekliyor.

Tam Boyutta Gör Skoda, Epiq’in fiyatının benzinli kardeşi Kamiq ile aynı seviyede olacağını söylüyor. Kamiq’in başlangıç fiyatı 25.330 euro. Bu strateji, markanın sürdürülebilir ve erişilebilir mobilite çözümleri üretme kararlılığının bir göstergesi olarak görülüyor.

2026 Mercedes-Benz GLC tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 15 sa. önce eklendi

Skoda Epiq'in seri üretim versiyonu 2026 ortasında tanıtılacak. Aynı dönemde Skoda, 2023’te görücüye çıkan Vision 7S konseptine dayalı, Kodiaq’ın elektrikli karşılığı olacak yedi koltuklu büyük SUV’unu da gamına ekleyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Skoda Epiq 2026'da geliyor: İşte tasarımından ilk görüntüler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: