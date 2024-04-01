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    Anlık Bildirim

    Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili için 7 aylık kuyruk oluştu

    Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili SU7, Çin’de satışa sunuldu ve yakında teslimat aşamasına geçilecek. Ancak Xiaomi SU7 için bekleme süreleri 7 aya kadar çıkmış durumda.
    Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili için 7 aylık kuyruk oluştu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7 için siparişleri kabul etmeye başladıktan sonraki 4 dakika içinde 10.000 adet, 7 dakika içinde 20.000 adet, 27 dakika içinde 50.000 adet ve ilk 24 saat içinde 90.000 adedi aşkın kesin satış gerçekleştirdi. Xiaomi için bu rakamlar inanılmaz olsa da alıcılar için süreç çok da sevindirici değil. Zira ilk siparişlerin yoğunluğu teslimat bekleme sürelerini üç ila yedi ay arasına çıkarmış durumda.

    Xiaomi SU7 için bekleme süreleri 7 aya çıktı

    Bekleme süreleri aşırı talep gören ürünlerde birkaç ay gibi sürelere çıksa da elektrikli otomobiller ve özellikle pazara yeni giren bir firma için süreçlerin 7 aya kadar uzaması pek alışıldık bir durumda değil. Üstelik burada Xiaomi’yi suçlamak da zor zira firmanın elektrikli otomobil bölümü halen emekleme aşamasında. Yine de sabırsız tüketiciler Xiaomi'nin kapasitesini olabildiğince çabuk artırması için baskı yapmaya başladı.

    Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili için 7 aylık kuyruk oluştu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Pekin merkezli fabrikası ise geniş üretim hacmine hazırlanıyor. Firmanın başlangıç hedefi 150.000 adet üretim kapasitesine erişmek. İkinci aşamada ise yıllık 300.000 araç kapasitesi hedefleniyor. Xiaomi’ye göre fabrika kapasite artışını tamamladıktan sonra saatte 40 adet Xiaomi SU7 üretebilecek ve bu da her 76 saniyede yeni bir arabanın hattan çıkacağı anlamına geliyor. Raporlara göre firma, ilk aşama hedefine yıl ortasında ulaşacak.

    Öte yandan Xiaomi SU7’nin bu kadar yoğun ilgi görmesinin arkasında birden fazla sebep var. Bunlardan en bariz olanı sportif ve dikkat çekici tasarımı. Sıra dışı olmasa da tasarım kendisinden oldukça emin. Xiaomi’nin detaylara verdiği hassasiyetin yanında fiyatlandırma da en büyük etmenlerden. Xiaomi SU7, Çin’de 29.900 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Bu fiyatlandırma aracı, Tesla Model 3’ten daha ucuz bir seçenek haline getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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