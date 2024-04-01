Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili için 7 aylık kuyruk oluştu

Xiaomi SU7 için bekleme süreleri 7 aya çıktı
Bekleme süreleri aşırı talep gören ürünlerde birkaç ay gibi sürelere çıksa da elektrikli otomobiller ve özellikle pazara yeni giren bir firma için süreçlerin 7 aya kadar uzaması pek alışıldık bir durumda değil. Üstelik burada Xiaomi’yi suçlamak da zor zira firmanın elektrikli otomobil bölümü halen emekleme aşamasında. Yine de sabırsız tüketiciler Xiaomi'nin kapasitesini olabildiğince çabuk artırması için baskı yapmaya başladı.
Öte yandan Xiaomi SU7’nin bu kadar yoğun ilgi görmesinin arkasında birden fazla sebep var. Bunlardan en bariz olanı sportif ve dikkat çekici tasarımı. Sıra dışı olmasa da tasarım kendisinden oldukça emin. Xiaomi’nin detaylara verdiği hassasiyetin yanında fiyatlandırma da en büyük etmenlerden. Xiaomi SU7, Çin’de 29.900 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Bu fiyatlandırma aracı, Tesla Model 3’ten daha ucuz bir seçenek haline getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...