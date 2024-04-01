Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili için 7 aylık kuyruk oluştu

Tam Boyutta Gör Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7 için siparişleri kabul etmeye başladıktan sonraki 4 dakika içinde 10.000 adet, 7 dakika içinde 20.000 adet, 27 dakika içinde 50.000 adet ve ilk 24 saat içinde 90.000 adedi aşkın kesin satış gerçekleştirdi. Xiaomi için bu rakamlar inanılmaz olsa da alıcılar için süreç çok da sevindirici değil. Zira ilk siparişlerin yoğunluğu teslimat bekleme sürelerini üç ila yedi ay arasına çıkarmış durumda.

Xiaomi SU7 için bekleme süreleri 7 aya çıktı

Bekleme süreleri aşırı talep gören ürünlerde birkaç ay gibi sürelere çıksa da elektrikli otomobiller ve özellikle pazara yeni giren bir firma için süreçlerin 7 aya kadar uzaması pek alışıldık bir durumda değil. Üstelik burada Xiaomi’yi suçlamak da zor zira firmanın elektrikli otomobil bölümü halen emekleme aşamasında. Yine de sabırsız tüketiciler Xiaomi'nin kapasitesini olabildiğince çabuk artırması için baskı yapmaya başladı.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin Pekin merkezli fabrikası ise geniş üretim hacmine hazırlanıyor. Firmanın başlangıç hedefi 150.000 adet üretim kapasitesine erişmek. İkinci aşamada ise yıllık 300.000 araç kapasitesi hedefleniyor. Xiaomi’ye göre fabrika kapasite artışını tamamladıktan sonra saatte 40 adet Xiaomi SU7 üretebilecek ve bu da her 76 saniyede yeni bir arabanın hattan çıkacağı anlamına geliyor. Raporlara göre firma, ilk aşama hedefine yıl ortasında ulaşacak.

Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı bu yılın sonunda tanıtılabilir 6 sa. önce eklendi

Öte yandan Xiaomi SU7’nin bu kadar yoğun ilgi görmesinin arkasında birden fazla sebep var. Bunlardan en bariz olanı sportif ve dikkat çekici tasarımı. Sıra dışı olmasa da tasarım kendisinden oldukça emin. Xiaomi’nin detaylara verdiği hassasiyetin yanında fiyatlandırma da en büyük etmenlerden. Xiaomi SU7, Çin’de 29.900 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Bu fiyatlandırma aracı, Tesla Model 3’ten daha ucuz bir seçenek haline getiriyor.

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Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili için 7 aylık kuyruk oluştu