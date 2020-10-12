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    Amazon Prime Day’de ilk fırsatlar bu gece 00.00 itibariyle kullanılabilir olacak

    Amazon’un Türkiye’de düzenleyeceği ilk Prime Day öncesinde beklentiler büyük. Bu gece itibariyle aktif olacak ilk fırsatların neler olabileceğini analiz etmeye çalıştık.
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    14

    Amazon Prime Day’de ilk fırsatlar bu gece 00.00 itibariyle kullanılabilir olacak
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle ABD’de ve global ölçekte Black Friday öncesinde Amazon’un “Black Friday’de bulabileceğini her fırsatı burada sunduk” deme şekli olarak ifade edilen Prime Day ülkemizde bu yıl artan döviz kurunun da etkisiyle gerçekten ihtiyacınız olan ürünler adına iyi bir seçenek olabilir. Bu şartlarda ihtiyacınız olmayan şeylere yönelmek çok mantıklı bir hareket değil ancak alım kararını vermiş olanlar için yazımızın devamında Prime Day’de neler olabileceğini mercek altına almaya çalıştık.

    Apple ürünleri ve Air Pods

    Global ölçekte paylaşılan Prime Day fırsatlarına baktığımızda AirPods’ların tüm zamanların en düşük fiyatları ile Prime Day’de satışta olacağını gördük. ABD mağazasında AirPods Pro’nun 190 veya 199 dolar fiyat etiketi ile satılacağı iddia ediliyor. Ülkemizde pazar yeri mağazalarda 1650 lira civarına bulunabilen AirPods Pro’nun Prime Day’de Amazon Türkiye’de de satışta olmasını bekliyoruz. Diğer Apple ürünleri konusunda da Apple ile sağlam işbirliği içinde olan Amazon, önemli fırsatlar sunacaktır.

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon Prime Day başladı: İşte düşen ilk fırsatlar!

    Xiaomi ürünleri

    Amazon, Prime Day öncesinde Xiaomi’ye özel bir kampanya hazırlamış ve sepete Prime kullanıcılarına özel anında indirimler uygulamıştı. Her ne kadar telefon fırsatları son dönemde bir parça arka planda kalmış olsa da özellikle Xiaomi ekosistem ürünlerinde bir dizi kampanya görebileceğimizi düşünüyoruz.

    Robot süpürgeler

    Son dönemin gözde ev ürünü robot süpürgelerde Amazon sürekli önemli fırsatlar zaten sunuyoruz. Xiaomi markası altındaki ürünler, bu yıl Xiaomi’den ayrılıp yola yalnız devam eden Roborock ile Anker, iRobot gibi isimlere ait ürünlerin Prime Day’de de birkaç fırsat ile gündeme gelmesini bekliyoruz.

    Cep telefonu aksesuarları ve televizyonlar

    Geçen hafta cep telefonu aksesuarları, kablolar, kılıflar, kulaklıklar gibi birçok üründe önemli fırsatı görmüştük. Forumda da bu ürünler Sıcak Fırsatlar konularının çok tıklanan link’leri arasında yer almıştı. Yine buradan ulaşabileceğiniz kategoride birçok ürün, Prime Day’e özel fiyatlandırmalar ile karşımızda olacaktır. Televizyonlarda ise Amazon’da önceki dönemlerde Philips ve LG markalı ürünlerde önemli fırsatlar görmüştük. Bu kez farklı markalara ait ürünler de Prime Day kapsamında şaşırtıcı fiyatlarla karşımıza çıkar mı bilemiyoruz ancak LG ve Philips için beklentilerimiz yüksek.

    Bu gece 00.00 itibariyle Amazon Türkiye’de satın alınabilir durumda olacak fırsatları eklendiği anda haberler ve DH uygulama bildirimleri ile sizlere sunmaya çalışacağız.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    40 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

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    jorge 1 hf. en beğenilen
    üste para verirse iyi olacak
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    kmlkszhacker 1 hf.
    Şirketi bizim üstümüze yaparsa iyi olacak
    Yanıtla +45
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    reyminom (ckct ttt) 1 hf.
    %50 kupon verirse iyi olacak
    Yanıtla +30
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (72) Yorum Yaz Forumda Gör
    18
    Zireael 1 hf.
    Geri sayımlı ürünler vardı çok uyguna ama sadece 1 tane oluyor. Gözüme kestirdim birini ama saniye 0 olduğu gibi tükendi, kim nasıl bu kadar hızlı alıyor bunları? Sepete ekleyecek de sipariş edecek de en azından 1 saniye geçeydi, süre 0 oldu şak tükendi.
    Bir hilesi mi var taktiği mi var bilen var mı?
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    Mion 1 hf.
    elin keferesinden medet umanlar :P
    Yanıtla +2
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    crespo61 (Melih ) 1 hf.
    Ben bu ürünü aldım uyguna geldi

    https://www.amazon.com.tr/gp/product/B0864MNT8C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    1 Yanıt Yanıtla
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    xbreakx (Mustafa ) 1 hf. crespo61
    179 lira mı hocam aldığınız tutar?
    1 Yanıt Yanıtla
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    ezicioyuncu (Bora ) 1 hf.
    ahahaha amazon diye gerçekten indirim olacak mı sandınız
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    DH Misafiri 1 hf.
    kitaplarda indirim olsa yeter bana teknolojik aletlerde umudum yok
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    derlemeler (Erhan Görmez) 1 hf.
    Daha fazla pahalı olmuş, özellikle kulaklıklar. 1000 TL Olan logitech kulaklık prime gününde 1350 olmuş. Ayrietten diğer ürünlerdede gözle görülür bir indirim yok. N11 den aldım kulaklığımı mecbur. Sadece black friday de adam akıllı bir şeyler olur belki...
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    Pi (3.14159265359 ) 1 hf.
    Yav aklıma geldi. Acaba 11.11 i beklesek aldıklarimizi daha ucuza alabilir miyiz acaba?
    1 Yanıt Yanıtla
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    kırılanhayaller (u m) 1 hf. Pi
    11.11. e kadar dolar 9 ve üzerine çıkmazsa belki
    1 Yanıt Yanıtla
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    Unknownuser87442 1 hf.
    Arkadaslar mikrofon, webcam veya laptop indirimi oldu mu? Link atabilir misiniz varsa
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    Fujiwara (Anıl Kazancı) 1 hf.
    Boşuna bekledik. Yine bir hayal kırıklığı 😥
    Yanıtla +3
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    enginkirtay 1 hf.
    karabaşlar çıkıp duruyor siteye girince :) amazon iptal. TR klasiği.
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    11289 kez okundu.
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