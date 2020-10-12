Amazon Prime Day’de ilk fırsatlar bu gece 00.00 itibariyle kullanılabilir olacak

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Özellikle ABD’de ve global ölçekte Black Friday öncesinde Amazon’un “Black Friday’de bulabileceğini her fırsatı burada sunduk” deme şekli olarak ifade edilen Prime Day ülkemizde bu yıl artan döviz kurunun da etkisiyle gerçekten ihtiyacınız olan ürünler adına iyi bir seçenek olabilir. Bu şartlarda ihtiyacınız olmayan şeylere yönelmek çok mantıklı bir hareket değil ancak alım kararını vermiş olanlar için yazımızın devamında Prime Day’de neler olabileceğini mercek altına almaya çalıştık.

Apple ürünleri ve Air Pods

Global ölçekte paylaşılan Prime Day fırsatlarına baktığımızda AirPods’ların tüm zamanların en düşük fiyatları ile Prime Day’de satışta olacağını gördük. ABD mağazasında AirPods Pro’nun 190 veya 199 dolar fiyat etiketi ile satılacağı iddia ediliyor. Ülkemizde pazar yeri mağazalarda 1650 lira civarına bulunabilen AirPods Pro’nun Prime Day’de Amazon Türkiye’de de satışta olmasını bekliyoruz. Diğer Apple ürünleri konusunda da Apple ile sağlam işbirliği içinde olan Amazon, önemli fırsatlar sunacaktır.

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Xiaomi ürünleri

Amazon, Prime Day öncesinde Xiaomi’ye özel bir kampanya hazırlamış ve sepete Prime kullanıcılarına özel anında indirimler uygulamıştı. Her ne kadar telefon fırsatları son dönemde bir parça arka planda kalmış olsa da özellikle Xiaomi ekosistem ürünlerinde bir dizi kampanya görebileceğimizi düşünüyoruz.

Robot süpürgeler

Son dönemin gözde ev ürünü robot süpürgelerde Amazon sürekli önemli fırsatlar zaten sunuyoruz. Xiaomi markası altındaki ürünler, bu yıl Xiaomi’den ayrılıp yola yalnız devam eden Roborock ile Anker, iRobot gibi isimlere ait ürünlerin Prime Day’de de birkaç fırsat ile gündeme gelmesini bekliyoruz.

Cep telefonu aksesuarları ve televizyonlar

Geçen hafta cep telefonu aksesuarları, kablolar, kılıflar, kulaklıklar gibi birçok üründe önemli fırsatı görmüştük. Forumda da bu ürünler Sıcak Fırsatlar konularının çok tıklanan link’leri arasında yer almıştı. Yine buradan ulaşabileceğiniz kategoride birçok ürün, Prime Day’e özel fiyatlandırmalar ile karşımızda olacaktır. Televizyonlarda ise Amazon’da önceki dönemlerde Philips ve LG markalı ürünlerde önemli fırsatlar görmüştük. Bu kez farklı markalara ait ürünler de Prime Day kapsamında şaşırtıcı fiyatlarla karşımıza çıkar mı bilemiyoruz ancak LG ve Philips için beklentilerimiz yüksek.

Bu gece 00.00 itibariyle Amazon Türkiye’de satın alınabilir durumda olacak fırsatları eklendiği anda haberler ve DH uygulama bildirimleri ile sizlere sunmaya çalışacağız.

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