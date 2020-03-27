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    Elektrikli şehir aracı Wuling E5C, küçük boyutlarına rağmen 4 kişilik kabiniyle şaşırtıyor

    General Motors ortaklığında Japonların "kei car" konseptinden ilham alınarak geliştirilen Wuling E5C, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulmuş olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli şehir aracı Wuling E5C, küçük boyutlarına rağmen 4 kişilik kabiniyle şaşırtıyor
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    General Motors ile Çinli üreticiler SAIC Motors ve Liuzhou Wuling Motors’un ortak girişimi olan SAIC-GM-Wuling isimli otomotiv şirketi, Wuling markası altındaki ilk elektrikli aracı E5C’nin dış tasarımını geçtiğimiz günlerde göstermişti. Şirket şimdi de bu küçük aracın boyutlarını ve kabin görsellerini paylaştı.

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    Paylaşılan resmi verilere göre, bu küçük şehir otomobili yalnızca 2917 mm uzunluğa, 1493 mm genişliğe ve 1621 mm yüksekliğe sahip. Elektrikli Wuling E5C’nin aks mesafesi ise 1940 mm olarak ölçülüyor. Fakat bu boyutlara rağmen aracın içerisinde dört kişinin yolculuk edebileceği kadar geniş bir alan sunuluyor. Şirket, bu konudaki açıklamasında Japonların “kei car” konseptinden ilham aldıklarını belirtiyor.

    Elektrikli şehir aracı Wuling E5C, küçük boyutlarına rağmen 4 kişilik kabiniyle şaşırtıyor
    Tam Boyutta Gör

    Fotoğraflarda görüldüğü üzere Wuling E5C’nin arka koltuğu katlanabiliyor. Bu da aracın iki kişi + bagaj şeklinde kullanılabileceğini gösteriyor. Şirketin iddiasına göre, arka taraftaki alan tavana kadar yüklendiğinde 740 litreye kadar bagaj hacmi sunuyor. Yani arka tarafta iki büyük valiz veya bebek puseti rahatça taşınabilir. Wuling E5C’de bunun dışında bardak tutucular dahil 12 farklı saklama alanına da yer verilmiş.

    Wuling E5C’nin güç aktarma organlarına ilişkin teknik detaylar henüz belli değil. Fakat yerel kaynaklardan gelen haberler 27 beygirlik bir elektrik motoruna ve 13.82 kWh bataryaya işaret ediyor. Aracın maksimum 100 km/s hıza çıkabilecek olması da şehir içi kullanım için oldukça yeterli görünüyor. Wuling E5C’nin 2020’nin üçüncü çeyreğinde Çin’de satışa sunulması bekleniyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 22 dk.
    sana bundan daha acı birşey söyliyeyim. 3 liraya bunu con alırken. sen ben 15 liraya alamayız.
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    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Bu bildiginiz cuce arabasi :) ...
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