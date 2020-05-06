Türkiye'nin otomotiv ihracatı Nisan'da yüzde 77 azaldı

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Nisan ayına ilişkin veriler paylaşıldıkça koronavirüs salgınının otomotiv sektörüne etkisi de daha net ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye ihracatında yıllardır üst üste lider sektör olan otomotiv endüstrisi, salgın nedeniyle fabrikalarda üretimin durması sonucu nisan ayı ihracatında yüzde 77 düşüş yaşadı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, nisan ayında Türkiye ihracatında dördüncülüğe kadar gerileyen otomotiv sektörünün ihracatı 596 milyon dolar oldu. Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 6,6 olarak gerçekleşti. Ana ürün gruplarındaki en büyük düşüş, yüzde 81 ile Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta görüldü.

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Nisan ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 86 azalarak 132 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 63 azalarak 342 milyon dolar olurken, nisan ayı otomotiv ihracatında en büyük ürün grubunu oluşturdu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 91,5 azalarak 40 milyon dolar, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 68,5 azalarak 53,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya yönelik ihracat nisan ayında yüzde 70 geriledi ve 110 milyon dolarda kaldı. Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya, 50 milyon dolar ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı da geçen yıla göre yüzde 79 oranında düşüş gösterdi. Üçüncü büyük pazar konumunda yer alan Fransa’ya yönelik ihracat da yüzde 82 gerileyerek 48 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 70, Birleşik Krallık’a yüzde 90,5 Polonya’ya ve Hollanda’ya 80’er, Belçika’ya yüzde 78, İsrail’e yüzde 75 ihracat düşüşü yaşandı.

https://www.dunya.com/sektorler/otomotiv/otomotivde-ihracat-yuzde-77-azaldi-haberi-469630

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