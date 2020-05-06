Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin otomotiv ihracatı Nisan'da yüzde 77 azaldı

    Otomotiv sektörünün koronavirüs salgınından ne derece etkilendiği Nisan ayında daha net ortaya çıktı. OİB tarafından paylaşılan verilere göre ihracat rakamlarında büyük bir düşüş söz konusu.
    1
    1 hf.
    3,4b
    1
    13
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye'nin otomotiv ihracatı Nisan'da yüzde 77 azaldı
    Tam Boyutta Gör

    Nisan ayına ilişkin veriler paylaşıldıkça koronavirüs salgınının otomotiv sektörüne etkisi de daha net ortaya çıkmaya başladı.

    Türkiye ihracatında yıllardır üst üste lider sektör olan otomotiv endüstrisi, salgın nedeniyle fabrikalarda üretimin durması sonucu nisan ayı ihracatında yüzde 77 düşüş yaşadı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, nisan ayında Türkiye ihracatında dördüncülüğe kadar gerileyen otomotiv sektörünün ihracatı 596 milyon dolar oldu. Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 6,6 olarak gerçekleşti. Ana ürün gruplarındaki en büyük düşüş, yüzde 81 ile Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta görüldü.

    İlginizi Çekebilir Avatar BP Türkiye ve Shell'den koronavirüsle mücadeleye ücretsiz akaryakıt desteği

    Nisan ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 86 azalarak 132 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 63 azalarak 342 milyon dolar olurken, nisan ayı otomotiv ihracatında en büyük ürün grubunu oluşturdu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 91,5 azalarak 40 milyon dolar, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 68,5 azalarak 53,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de Nisan ayı otomobil satışlarında lider Peugeot"

    Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya yönelik ihracat nisan ayında yüzde 70 geriledi ve 110 milyon dolarda kaldı. Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya, 50 milyon dolar ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı da geçen yıla göre yüzde 79 oranında düşüş gösterdi. Üçüncü büyük pazar konumunda yer alan Fransa’ya yönelik ihracat da yüzde 82 gerileyerek 48 milyon dolar olarak gerçekleşti.

     Önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 70, Birleşik Krallık’a yüzde 90,5 Polonya’ya ve Hollanda’ya 80’er, Belçika’ya yüzde 78, İsrail’e yüzde 75 ihracat düşüşü yaşandı.



    https://www.dunya.com/sektorler/otomotiv/otomotivde-ihracat-yuzde-77-azaldi-haberi-469630 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf.
    otomotiv ihracatı bitme noktasında, normal ihracat ha keza o noktada. yaz geliyor turizm desen virüs bitmeden kim gelir diye düşünüyorum? turizmden de bir döviz girdisi olmaz. o zaman dolara verelim mi kamçıyı?
    otomotiv ihracatı bitme noktasında, normal ihracat ha keza o noktada. yaz geliyor turizm desen virüs bitmeden kim gelir diye düşünüyorum? turizmden de bir döviz...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 1 hf. en beğenilen
    İlginç bi şekilde yine bedelini halk ödeyecek
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Tekno moomce (fehim velioğlu) 1 hf.
    Vergi az daha çok vergi ekleyin açılır işler merak etmeyin
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    kortekes (Bebeto ) 5 gün
    Bu fiyatlardan 0 alanın aklı azdır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 6 gün
    Adam arabayı 2014 senesinde 55 bin tl ye alıyor. 2020 senesinde 10 bin fazlasına satıyor. Arkadaşlar bilmeyenler olabilir, almanyada arabayı bayiden aldın fiyatımız 50 bin euro, arka sokaktan dön geri getir bayiye deki ben geri satmak istiyorum, araç 35 bin euro eder, ve hersene hızlı birşekilde kademeli düşer, ikinci el araba asla pahalanmaz (sadece klasik vasfı olanlar hariç) sonra komedi paralara düşer, zaten şuan euro 4-5 motor avrupada birçok yere giremiyor siz olayı anlayın işte, bunlar pahalı değil adam koltuga deri bile yapmıyor koltuk vinnex ama bizim ülkedeki anlamsız vergiler yüzünden araçlar inanılmaz hayret verici fiyatlara satılmakta...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    megaladon 1 hf.
    yalnız şunu hatırlayalım;

    geçtiğimiz yıl zaten %50 daralmıştı..bu yılda o kalan %50'nin %77'i azalmış.

    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    edgar1899 (Mühendis Bey) 5 gün megaladon
    İhracat ile pazarı karıştırıyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Abicim fabrikalar kapalı nasıl ihracat yapılacak kafanız mı güzel anlamıyorumki?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    HAKTAN06 (haktan haktan) 1 hf.
    Piyasada tescilli otomobil listesi en çok olan modeller vardı bir arkadaşta paylaşabilir mi ilk 10 hurda araçlar vardı baya doğan falan
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    a|i (ali ) 1 hf.
    Sektör çok canlıymış gibi motosikletlere %10 vergi zammı bile geldi.Yakında arabaya da gelir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Tekno moomce (fehim velioğlu) 1 hf.
    Vergi az daha çok vergi ekleyin açılır işler merak etmeyin
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 1 hf. en beğenilen
    İlginç bi şekilde yine bedelini halk ödeyecek
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf.
    otomotiv ihracatı bitme noktasında, normal ihracat ha keza o noktada. yaz geliyor turizm desen virüs bitmeden kim gelir diye düşünüyorum? turizmden de bir döviz girdisi olmaz. o zaman dolara verelim mi kamçıyı?
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Google Authenticator güncellendi: Yeni tasarım ve hesap transfer özelliği 1 hf. İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti 1 hf. HyperX mini bir oyuncu klavyesi duyurdu 1 hf. AMD’nin kazanımını hesap edemeyen Nvidia zora girdi 1 hf. Microsoft, oyunlarda kullanacağı “Xbox Series X için optimize edilmiştir” logosunu paylaştı 1 hf. Android 11'in herkese açık beta sürümü 3 Haziran'da yayınlanacak 1 hf. Lenovo'nun sıra dışı tasarıma sahip oyuncu telefonunun ilk görüntüleri yayınlandı 1 hf. LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali 1 hf. Gears Tactics - İlk Bakış 1 hf. Nvidia, TSMC’nin 5 nm süreci için şimdiden sipariş verdi 1 hf. ASUS’un Core i9-10900K test slaytı ortaya çıktı: Ryzen 9 3900X %19 daha hızlı 1 hf. Koronavirüs vakasında artış görülüyor 1 hf. Surface Book ailesinin en güçlüsü Surface Book 3 tanıtıldı 1 hf. Surface Earbuds gelecek hafta piyasada 1 hf. Bakan Koca kontrollü sosyal hayatın başladığını duyurdu 1 hf. Windows 10’un oyun modu performans sorunlarına yol açıyor 1 hf. Yeni Surface kulaklıklar tanıtıldı 1 hf. Astronomlar açıkladı: Dünya'ya en yakın kara deliği bulduk! 1 hf. Koronavirüs salgınında Çin, 5G teknolojilerine ağırlık veriyor 1 hf. Vestel’in akıllı saati satışa çıktı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'nin otomotiv ihracatı Nisan'da yüzde 77 azaldı Sonraki Disney Plus, bir ay içinde yaklaşık 5 milyon yeni üye daha kazandı 1 hf. Surface Go 2 tanıtıldı: İşte fiyatı 1 hf. HP yeni Omen 27i oyuncu monitörünü duyurdu 1 hf. Intel'in 10. nesil işlemcilerinin inceleme kiti görselleri paylaşıldı 1 hf. iTopya PC sorularınızı cevaplıyor! 1 hf. ASELSAN’dan Bahreyn’e UKSS ihracatı 1 hf. Google, Android TV'nin ismini Google TV olarak değiştirmeyi planlyor 1 hf. Android 10'daki Canlı Altyazı özelliği Google Chrome'a geliyor 1 hf. Gen mutasyonu ile farelerde obezite gelişimi önlendi 1 hf. Google Play destekli Huawei Y8s tanıtıldı 1 hf. Google Stadia kontrolcüsü bilgisayarda kablosuz kullanılabilecek 1 hf. Türkiye'de Nisan ayı otomobil satışlarında lider Peugeot 1 hf. Microsoft, Dünya Okyanus Günü’ne özel yeni bir tema içerisinde 4K duvar kağıtları sunuyor 1 hf. Yerli solunum cihazının yurt dışına ilk satışı gerçekleşti 1 hf. Huawei Y6P ve Y5P akıllı telefonları tanıtıldı 1 hf. Giriş seviyesi Huawei MatePad T8 tablet tanıtıldı 1 hf. Uygun fiyatlı Huawei FreeBuds 3i tanıtıldı 1 hf. Salgından etkilenenler kervanına Airbnb de katıldı 1 hf. THY, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan taslak uçuş planlamasını duyurdu 1 hf. EKG özellikli kolye geliştirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    2500 TL APU SİSTEM HK
    DH Forum
    KADINLARIN AŞKI DA SEVGİSİ DE YALAN
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi