Elektrikli Togg T10X'in standart ve opsiyonel donanımları açıklandı

- Togg T10X V1 standart donanımlar
- Togg T10X V2 standart donanımlar
- Togg T110X opsiyon donanımlar
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Togg T10X V1 standart donanımlar
Togg T10X; V1 RWD Standart Menzil, V2 RWD Standart Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil olmak üzere üç farklı versiyonla tercih edilebiliyor. Giriş seviyesinde 17 inç çok kollu alaşım jantlar, ön LED farlar, siyah tavan rayları, elektrikli otomatik katlanır yan aynalar, 12 inç dijital gösterge, 29 inç akıllı cihaz multimedya ekranı, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, Wifi hotspot özelliği, 6 hoparlör, 3 adet USB C çıkışı gibi donanımlar standart.
Bunların dışında anahtarsız çalıştırma, 11 kW AC şarj kapasitesi, Tip 2 AC şarj kablosu, Eco, Comfort, Sport sürüş modları, yağmur ve far sensörü, alarm sistemi, dijital asistan, uzaktan yazılım güncellemeleri, koyu gri kumaş koltuklar, manuel ayarlanabilir ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, 8 renkli ambiyans aydınlatma, bagajda 12V güç çıkışı ve soğutma özellikli, hareketli kol dayama gibi özellikler de giriş seviyesinde standart.
Togg T10X V2 standart donanımlar
Togg T10X'in ikinci donanım seviyesi olan V2 RWD Standart Menzil versiyonunda ise ilk basamağa ek olarak 18 inç 5 paralel kollu jantlar, ön sis farları, parlak gri tavan rayları, karartmalı arka camlar, çevre görüş kamerası, otomatik park asistanı, kör nokta asistanı, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici, suni deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, hafızalı ön koltuklar ve elektrikli bagaj kapağı gibi standart donanımlar karşımıza çıkıyor.
Togg T110X opsiyon donanımlar
Bunların dışında her iki donanım seviyesinde de standart olmayan, opsiyon olarak veya ücretli paket kapsamında sunulan bazı özellikler var. Panoramik cam tavan, ısıtmalı ön cam, 19 inç elmas kesim jantlar, Meridian Premium ses sistemi, 22 kW AC şarj kapasitesi, ön çapraz trafik uyarısı, adaptif sürücü asistanı, yoğun trafik pilotu ve ısıtmalı arka koltuklar sözünü ettiğimiz bu özellikler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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