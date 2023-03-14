Elektrikli Togg T10X'in standart ve opsiyonel donanımları açıklandı

Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı ve donanım seçenekleri bugün açıklandı. 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak olan Togg T10X, ilk etapta üç farklı versiyonla satın alınabilecek. Peki bu versiyonlarda donanımlar neye göre değişiyor gelin birlikte bakalım.

Togg T10X V1 standart donanımlar

Togg T10X; V1 RWD Standart Menzil, V2 RWD Standart Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil olmak üzere üç farklı versiyonla tercih edilebiliyor. Giriş seviyesinde 17 inç çok kollu alaşım jantlar, ön LED farlar, siyah tavan rayları, elektrikli otomatik katlanır yan aynalar, 12 inç dijital gösterge, 29 inç akıllı cihaz multimedya ekranı, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, Wifi hotspot özelliği, 6 hoparlör, 3 adet USB C çıkışı gibi donanımlar standart.

Bunların dışında anahtarsız çalıştırma, 11 kW AC şarj kapasitesi, Tip 2 AC şarj kablosu, Eco, Comfort, Sport sürüş modları, yağmur ve far sensörü, alarm sistemi, dijital asistan, uzaktan yazılım güncellemeleri, koyu gri kumaş koltuklar, manuel ayarlanabilir ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, 8 renkli ambiyans aydınlatma, bagajda 12V güç çıkışı ve soğutma özellikli, hareketli kol dayama gibi özellikler de giriş seviyesinde standart.

Tam Boyutta Gör Güvenlik tarafında ise 7 hava yastığı, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici, geri görüş kamerası, ön-arka park sensörü, trafik işareti algılama, uzun far asistanı, kameralı sürücü dikkat asistanı, kapı açarken tehlike uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, arka trafik çarpışma uyarısı, akıllı şerit takip asistanı, şeritten ayrılma uyarısı, trafik ışığı tanıma sistemi (daha sonra aktif edilecek), ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme gibi donanımlar ilk seviyeden itibaren standart.

Togg T10X V2 standart donanımlar

Togg T10X'in ikinci donanım seviyesi olan V2 RWD Standart Menzil versiyonunda ise ilk basamağa ek olarak 18 inç 5 paralel kollu jantlar, ön sis farları, parlak gri tavan rayları, karartmalı arka camlar, çevre görüş kamerası, otomatik park asistanı, kör nokta asistanı, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici, suni deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, hafızalı ön koltuklar ve elektrikli bagaj kapağı gibi standart donanımlar karşımıza çıkıyor.

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Togg T110X opsiyon donanımlar

Bunların dışında her iki donanım seviyesinde de standart olmayan, opsiyon olarak veya ücretli paket kapsamında sunulan bazı özellikler var. Panoramik cam tavan, ısıtmalı ön cam, 19 inç elmas kesim jantlar, Meridian Premium ses sistemi, 22 kW AC şarj kapasitesi, ön çapraz trafik uyarısı, adaptif sürücü asistanı, yoğun trafik pilotu ve ısıtmalı arka koltuklar sözünü ettiğimiz bu özellikler arasında.

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Elektrikli Togg T10X'in standart donanımları açıklandı