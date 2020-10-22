Elektrikli Volkswagen ID.3 Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

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Euro NCAP testlerinde artık daha fazla elektrikli araç görmeye başladık. Bu kez güvenlik testlerinin konuğu olan isim Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli ID.3 oldu.

Çarpışma testlerini 5 yıldız alarak tamamlayan Volkswagen ID.3; yetişkin yolcu kategorisinde yüzde 87, çocuk yolcu kategorisinde yüzde 89, yaya güvenliği kategorisinde yüzde 71 ve son olarak güvenlik yardımcıları kategorisinde de yüzde 88 oranında başarı gösterdi.

Önden çarpmalarda başarılı performans sergileyen Volkswagen ID.3'ün yolcu bölümü dayanıklılığını korudu. Tam genişlikte sert bariyer testinde sürücü ve arka yolcunun riskli bölgelerinin korunmasında dereceler 'iyi' ya da 'yeterli' şeklinde karşımıza çıktı.

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Mobil progresif deforme olabilen bariyer testinde ise ön yolcunun riskli bölgelerinin korunması konusunda 'iyi' derece elde eden Volkswagen ID.3, sürücünün göğüs bölgesinin korunması konusunda ise orta derece elde edebildi.

Volkswagen'in ID elektrikli araç ailesindeki ilk model olan ID.3 hatchback, Almanya'da 35.574 euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor. 201 beygirlik elektrik motoru ve 58 kWh veya 77 kWh batarya seçeneklerine sahip olan ID.3 WLTP'ye göre 541 kilometreye kadar menzil sunuyor. Önüzümdeki yıl daha düşük güce ve 45 kWh'lık bataryaya sahip daha ucuz bir versiyonu da çıkacak.

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