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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Volkswagen ID.3 Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

    Alman üreticinin tamamen elektrikli ID ailesindeki ilk model olan Volkswagen ID.3 bu kez çarpışma testleriyle karşımızda. Kompakt hatchback, gösterdiği performansla Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı.
    17 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Volkswagen ID.3 Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı
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    Euro NCAP testlerinde artık daha fazla elektrikli araç görmeye başladık. Bu kez güvenlik testlerinin konuğu olan isim Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli ID.3 oldu.

    Çarpışma testlerini 5 yıldız alarak tamamlayan Volkswagen ID.3; yetişkin yolcu kategorisinde yüzde 87, çocuk yolcu kategorisinde yüzde 89, yaya güvenliği kategorisinde yüzde 71 ve son olarak güvenlik yardımcıları kategorisinde de yüzde 88 oranında başarı gösterdi.

    Önden çarpmalarda başarılı performans sergileyen Volkswagen ID.3'ün yolcu bölümü dayanıklılığını korudu. Tam genişlikte sert bariyer testinde sürücü ve arka yolcunun riskli bölgelerinin korunmasında dereceler 'iyi' ya da 'yeterli' şeklinde karşımıza çıktı.

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    Mobil progresif deforme olabilen bariyer testinde ise ön yolcunun riskli bölgelerinin korunması konusunda 'iyi' derece elde eden Volkswagen ID.3, sürücünün göğüs bölgesinin korunması konusunda ise orta derece elde edebildi.

    Volkswagen'in ID elektrikli araç ailesindeki ilk model olan ID.3 hatchback, Almanya'da 35.574 euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor. 201 beygirlik elektrik motoru ve 58 kWh veya 77 kWh batarya seçeneklerine sahip olan ID.3 WLTP'ye göre 541 kilometreye kadar menzil sunuyor. Önüzümdeki yıl daha düşük güce ve 45 kWh'lık bataryaya sahip daha ucuz bir versiyonu da çıkacak.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    49 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cengizhan72 (cengiz han) 17 sa. en beğenilen
    Bizi neden kıskandıklarını şimdi anladım, adamlar 50 paraya üretiyor bizimkiler 200 paraya giydiriyor :P
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    commandx (uğur yılmaz) 2 sa.
    Geçen videosunu izlemiştim. Aracın sağlamlığı videolara göre çok başarılı görünüyor. 1900kg ağırlığa rağmen çok iyi dayanıyor.
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    dımmışali (durmuş bahça) 2 sa.
    Sağlamlık önemli o kadar vergi vereceğimiz için.
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    cengizhan72 (cengiz han) 17 sa. en beğenilen
    Bizi neden kıskandıklarını şimdi anladım, adamlar 50 paraya üretiyor bizimkiler 200 paraya giydiriyor :P
    Yanıtla +4
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