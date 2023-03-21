Chery Tiggo 7 Pro Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Lansman Fiyatı
|Comfort
|875.000 TL
|825.000 TL
|Luxury
|935.000 TL
|885.000 TL
|Excellent
|995.000 TL
|945.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro, özellikleriyle neler sunuyor❓
Profilden bakıldığında siyah plastik eklentilerle SUV karakterini ortaya koyan Chery Tiggo 7 Pro'nun siyah renkte tercih edilebilen yan ayna kapakları ve sütunları da bu görünüme uyum sağlıyor. Versiyona göre tasarımı değişen 18 inç alaşımlı jantlar, tavan rayları, yüzgeç anten, spoyler, 3 boyutlu görünüm sunan LED stoplar ve krom egzoz çıkışları da Tiggo 7 Pro'nun dikkat çeken tasarım detayları arasında yer alıyor.
Chery Tiggo 7 Pro'nun iç mekânında Omoda 5'teki gibi bitişik ekran tasarımına yer verilmemiş. Bunun yerine, konsola gömülü 12 inçlik LCD dijital gösterge paneli ve merkeze tutturulmuş tablet ekran şeklinde bir multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Üstelik alt tarafta da klima ve koltuk ısıtma gibi kontroller için görevlendirilen 8 inçlik LCD dokunmatik ekran daha mevcut.
Chery Tiggo 7 Pro, Türkiye'de 195 hp güç ve 290 Nm tork üreten 1.6 litre turbo dört silindirli benzinli motorla satılacak. 7 ileri DCT ile kombine edilen motorun yakıt tüketimi 6.8 lt/100 km olarak açıklanmış durumda. Bu kombinasyonla Tiggo 7 Pro'nun 0-100 km/s hızlanması 8,9 saniye sürüyor.
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)