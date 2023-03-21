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    Chery Tiggo 7 Pro Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

    Türkiye pazarına 3 yeni SUV modeliyle geri dönen Chery, merakla beklenen fiyat listesini açıkladı. Peki bu üç model arasından Chery Tiggo 7 Pro kaç TL? Tiggo 7 Pro fiyatı ne kadar? İşte detaylar:
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    chery türkiye fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv üreticisi Chery, başarılı SUV modellerinden yeni Chery Tiggo 7 Pro'nun Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Şirketin başarılı Tiggo ailesinin lüks üyelerinden biri olan Chery Tiggo 7 Pro Türkiye fiyatı lansmana özel 825.000 TL'den başlıyor.

    Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi 💰 (2023)
    Versiyon Liste Fiyatı Lansman Fiyatı
    Comfort 875.000 TL 825.000 TL
    Luxury 935.000 TL 885.000 TL
    Excellent 995.000 TL 945.000 TL

    Chery Tiggo 7 Pro, özellikleriyle neler sunuyor❓

    chery tiggo 7 pro fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    T1X platformu üzerine inşa edilen yeni Chery Tiggo 7 Pro; 4500 mm uzunluğa, 1842 mm genişliğe, 1746 mm yüksekliğe ve 2670 mm aks mesafesine sahip. SUV'nin yerden yüksekliği ise 210 mm olarak ölçülüyor. Otomobilin ön bölümünde krom detaylarla bezeli altıgen panjur ve onu çevreleyen ince LED aydınlatmalar dikkat çekiyor.

    Profilden bakıldığında siyah plastik eklentilerle SUV karakterini ortaya koyan Chery Tiggo 7 Pro'nun siyah renkte tercih edilebilen yan ayna kapakları ve sütunları da bu görünüme uyum sağlıyor. Versiyona göre tasarımı değişen 18 inç alaşımlı jantlar, tavan rayları, yüzgeç anten, spoyler, 3 boyutlu görünüm sunan LED stoplar ve krom egzoz çıkışları da Tiggo 7 Pro'nun dikkat çeken tasarım detayları arasında yer alıyor.

    Chery Tiggo 7 Pro'nun iç mekânında Omoda 5'teki gibi bitişik ekran tasarımına yer verilmemiş. Bunun yerine, konsola gömülü 12 inçlik LCD dijital gösterge paneli ve merkeze tutturulmuş tablet ekran şeklinde bir multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Üstelik alt tarafta da klima ve koltuk ısıtma gibi kontroller için görevlendirilen 8 inçlik LCD dokunmatik ekran daha mevcut.

    Chery Tiggo 7 Pro fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    5 kişilik yaşam alanı oldukça ferah olan Tiggo 7 Pro, 475 litre bagaj hacmi sunuyor. Söz konusu alan, arka koltukların katlanmasıyla 1500 litreye kadar ulaşıyor. Büyük panoramik cam tavan da iç mekândaki ferahlığı destekliyor. Elektrikli bagaj kapağı, 6 hava yastığı, lastik basıncı izleme sistemi ve dört yönlü ayarlanabilir direksiyon simidi gibi özellikler de Tiggo 7 Pro'da karşımıza çıkan donanımlardan.

    Chery Tiggo 7 Pro, Türkiye'de 195 hp güç ve 290 Nm tork üreten 1.6 litre turbo dört silindirli benzinli motorla satılacak. 7 ileri DCT ile kombine edilen motorun yakıt tüketimi 6.8 lt/100 km olarak açıklanmış durumda. Bu kombinasyonla Tiggo 7 Pro'nun 0-100 km/s hızlanması 8,9 saniye sürüyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    prozac aç karnına içilir mi fen lisesi zorlukları köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı sözüne karşılık immergas kombi yorumları photoshop jpeg kaydetmiyor

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