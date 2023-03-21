Chery Tiggo 7 Pro Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticisi Chery, başarılı SUV modellerinden yeni Chery Tiggo 7 Pro'nun Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Şirketin başarılı Tiggo ailesinin lüks üyelerinden biri olan Chery Tiggo 7 Pro Türkiye fiyatı lansmana özel 825.000 TL'den başlıyor.

Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi 💰 (2023) Versiyon Liste Fiyatı Lansman Fiyatı Comfort 875.000 TL 825.000 TL Luxury 935.000 TL 885.000 TL Excellent 995.000 TL 945.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör T1X platformu üzerine inşa edilen yeni Chery Tiggo 7 Pro; 4500 mm uzunluğa, 1842 mm genişliğe, 1746 mm yüksekliğe ve 2670 mm aks mesafesine sahip. SUV'nin yerden yüksekliği ise 210 mm olarak ölçülüyor. Otomobilin ön bölümünde krom detaylarla bezeli altıgen panjur ve onu çevreleyen ince LED aydınlatmalar dikkat çekiyor.

Hyundai Ioniq 6, yılın ikinci yarısında Türkiye'ye geliyor 1 gün önce eklendi

Profilden bakıldığında siyah plastik eklentilerle SUV karakterini ortaya koyan Chery Tiggo 7 Pro'nun siyah renkte tercih edilebilen yan ayna kapakları ve sütunları da bu görünüme uyum sağlıyor. Versiyona göre tasarımı değişen 18 inç alaşımlı jantlar, tavan rayları, yüzgeç anten, spoyler, 3 boyutlu görünüm sunan LED stoplar ve krom egzoz çıkışları da Tiggo 7 Pro'nun dikkat çeken tasarım detayları arasında yer alıyor.

Chery Tiggo 7 Pro'nun iç mekânında Omoda 5'teki gibi bitişik ekran tasarımına yer verilmemiş. Bunun yerine, konsola gömülü 12 inçlik LCD dijital gösterge paneli ve merkeze tutturulmuş tablet ekran şeklinde bir multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Üstelik alt tarafta da klima ve koltuk ısıtma gibi kontroller için görevlendirilen 8 inçlik LCD dokunmatik ekran daha mevcut.

Tam Boyutta Gör 5 kişilik yaşam alanı oldukça ferah olan Tiggo 7 Pro, 475 litre bagaj hacmi sunuyor. Söz konusu alan, arka koltukların katlanmasıyla 1500 litreye kadar ulaşıyor. Büyük panoramik cam tavan da iç mekândaki ferahlığı destekliyor. Elektrikli bagaj kapağı, 6 hava yastığı, lastik basıncı izleme sistemi ve dört yönlü ayarlanabilir direksiyon simidi gibi özellikler de Tiggo 7 Pro'da karşımıza çıkan donanımlardan.

Chery Tiggo 7 Pro, Türkiye'de 195 hp güç ve 290 Nm tork üreten 1.6 litre turbo dört silindirli benzinli motorla satılacak. 7 ileri DCT ile kombine edilen motorun yakıt tüketimi 6.8 lt/100 km olarak açıklanmış durumda. Bu kombinasyonla Tiggo 7 Pro'nun 0-100 km/s hızlanması 8,9 saniye sürüyor.

​

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Chery Tiggo 7 Pro fiyatı ve özellikleri