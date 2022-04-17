Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektronik sigara kullanımı beyin, kalp ve kolonda iltihabı tetikliyor

    Fareler üzerinde gerçekleştirilen yeni bir çalışma, kronik kapsül tabanlı elektronik sigara kullanımının vücuttaki organlar üzerindeki etkileri gözlemlendi.     
    1

    Elektronik sigara kullanımı beyin ve kalpte iltihabı tetikliyor
    Tam Boyutta Gör
    Geleneksel sigaralara daha sağlıklı bir alternatif oldukları iddia edilse de kronik kapsül(pod) tabanlı e-sigara kullanımı üzerine gerçekleştirilen yeni bir araştırma, bireylerin beyin, kalp, akciğerler ve kolon dahil olmak üzere birçok organ sistemindeki gerçekleştirebileceği olumsuz etkilere odaklanıyor.

    En büyük etki beyinde görüldü

    California Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi bilim insanları, kapsül tabanlı e-sigaraların günlük kullanımının bireyler üzerindeki etkilerine odaklanan bir çalışma gerçekleştirdiler. Fareler üzerinde yapılan testlerde nane ve mango aromalı elektronik sigaraların kronik kullanımı modellendi.

    Testler kapsamında genç yetişkin fareler, üç ay boyunca günde üç kez aromalı e-sigara aerosollerine maruz bırakıldı. Üç ay boyunca farelerin bu maddelere maruz bırakılmalarının ardından yapılan testlerde en büyük etki görülen beyinde önemli inflamatuar belirteçler bulundu.

    Bu etkilerin özellikle ödül, zevk ve bağımlılık gibi mekanizmaları yönettiği bilinen beynin nükleus akumbens adı verilen bölgesinde yoğunlaştığı gözlemlendi. Araştırmacılar, bu bölgedeki 'nöroinflamasyonun madde kullanımı ve bağımlılığını daha da kötüleştirebilecek kaygı, depresyon ve bağımlılık yapan davranışlarla bağlantılı olduğu için büyük endişeler uyandırdığını' söylüyorlar.

    Gerçekleştirilen testler sonucunda en büyük etki beyinde gözlemse de kalp, akciğer ve kolon üzerinde de olumsuz etkilerin bulunduğu belirtildi.

    Yayınlanan çalışma raporunda: "Bulgularımız, e-sigara aerosolleri içindeki kimyasalların kronik olarak solunmasının çoklu organ sistemlerinde inflamatuar değişikliklere yol açabileceğini gösteriyor. Elektronik sigara kullanıcıları farkında olmadan kendilerini artan nörolojik, kolonik ve kardiyak riske maruz bırakabilirler. E-sigaranın uzun süreli etkilerini daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya büyük ölçüde ihtiyaç var." ifadeleri yer aldı.

    Araştırmacılar, gerçekleştirdikleri çalışmaların yalnızca üç aylık bir dönemi kapsadığını belirterek etkilerin uzun süreli kullanımlarda daha yoğun oluşabileceğini söylüyor. Yeni çalışmalarla elektronik sigara kullanımının uzun ve kısa vadeli etkilerinin araştırılması gerektiği vurgulanıyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/health-wellbeing/chronic-e-cigarette-use-juul-brain-heart-colon-inflammation/ https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/e-cigarettes-alter-inflammatory-state-of-brain-heart-lungs-and-colon
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S20 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 3H930EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız