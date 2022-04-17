Elektronik sigara kullanımı beyin, kalp ve kolonda iltihabı tetikliyor

Tam Boyutta Gör Geleneksel sigaralara daha sağlıklı bir alternatif oldukları iddia edilse de kronik kapsül(pod) tabanlı e-sigara kullanımı üzerine gerçekleştirilen yeni bir araştırma, bireylerin beyin, kalp, akciğerler ve kolon dahil olmak üzere birçok organ sistemindeki gerçekleştirebileceği olumsuz etkilere odaklanıyor.

En büyük etki beyinde görüldü

California Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi bilim insanları, kapsül tabanlı e-sigaraların günlük kullanımının bireyler üzerindeki etkilerine odaklanan bir çalışma gerçekleştirdiler. Fareler üzerinde yapılan testlerde nane ve mango aromalı elektronik sigaraların kronik kullanımı modellendi.

Testler kapsamında genç yetişkin fareler, üç ay boyunca günde üç kez aromalı e-sigara aerosollerine maruz bırakıldı. Üç ay boyunca farelerin bu maddelere maruz bırakılmalarının ardından yapılan testlerde en büyük etki görülen beyinde önemli inflamatuar belirteçler bulundu.

Bu etkilerin özellikle ödül, zevk ve bağımlılık gibi mekanizmaları yönettiği bilinen beynin nükleus akumbens adı verilen bölgesinde yoğunlaştığı gözlemlendi. Araştırmacılar, bu bölgedeki 'nöroinflamasyonun madde kullanımı ve bağımlılığını daha da kötüleştirebilecek kaygı, depresyon ve bağımlılık yapan davranışlarla bağlantılı olduğu için büyük endişeler uyandırdığını' söylüyorlar.

Gerçekleştirilen testler sonucunda en büyük etki beyinde gözlemse de kalp, akciğer ve kolon üzerinde de olumsuz etkilerin bulunduğu belirtildi.

Yayınlanan çalışma raporunda: "Bulgularımız, e-sigara aerosolleri içindeki kimyasalların kronik olarak solunmasının çoklu organ sistemlerinde inflamatuar değişikliklere yol açabileceğini gösteriyor. Elektronik sigara kullanıcıları farkında olmadan kendilerini artan nörolojik, kolonik ve kardiyak riske maruz bırakabilirler. E-sigaranın uzun süreli etkilerini daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya büyük ölçüde ihtiyaç var." ifadeleri yer aldı.

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Araştırmacılar, gerçekleştirdikleri çalışmaların yalnızca üç aylık bir dönemi kapsadığını belirterek etkilerin uzun süreli kullanımlarda daha yoğun oluşabileceğini söylüyor. Yeni çalışmalarla elektronik sigara kullanımının uzun ve kısa vadeli etkilerinin araştırılması gerektiği vurgulanıyor.

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