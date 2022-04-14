'İyi' bağırsak bakterilerini antibiyotiklerden koruyacak bir yöntem geliştirildi

Antibiyotikler sadece enfeksiyona neden olan patojenik bakterileri öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda insan mikrobiyotasını oluşturan çok miktarda “iyi” bakteriyi de öldürüyor. Yeni bir çalışmayla, antibiyotiklerin faydalı bağırsak bakterilerine verebileceği zararı önleyebilecek bir yöntem geliştirildi.

Antibiyotiklerin faydalı bakteriler üzerindeki etkisini azaltma

Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü(MIT) bilim insanları, antibiyotik kullanımından sindirim sisteminin doğal florasını korumaya yardımcı olacak yeni bir yol geliştirdiler. Ekip, bunu yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerle birlikte verildiğinde, mühendislik ürünü bir canlı biyoterapötik ürün (eLBP) sayesinde gerçekleştirecek.

Bilim insanları, beta-laktam adı verilen bir antibiyotik sınıfını parçalayan bir enzimi güvenli bir şekilde üretmeyi başardılar. eLBP, antibiyotiklerle birlikte verildiğinde 'disbiyoz' olarak bilinen ve birçok otoimmün, metabolik ve nörolojik hastalık için bir risk faktörü oluşturmasına sebep olan antibiyotiklerin bağırsak mikrobiyomlarına hasar verme girişimini engelliyor.

Fareler üzerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında bağırsaktaki antibiyotikleri parçalayan eLBP'nin, kandaki antibiyotik konsantrasyonunu değiştirmediği ve mikrobiyal çeşitlilik seviyesini korumaya yardımcı olduğu gözlemlendi.

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Ekip, eLBP'nin yakında hazır olacağını söylerken araştırmanın baş yazarı Andrés Cubillos-Ruiz, "Artık bu canlı terapileri hastalara ulaştırmaya odaklanıyoruz ve etkili, kısa ve ucuz bir klinik araştırmanın tasarımını sonlandırıyoruz." ifadelerinde bulundu.

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Bağırsak mikrobiyomunu antibiyotiklerden koruyacak yöntem bulundu