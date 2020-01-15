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    Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"na katıldı. Bakan, e-tebligat uygulaması ile gecikmelerden kaynaklanan mağduriyetlerin tarih olacağını söyledi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katılımıyla Sheraton Ankara Otel'de düzenlenen Elektronik Tebligat Tanıtım Programı'nda bir konuşma yaptı. Turhan, Elektronik Tebligat Sistemi ile gecikmelerin ve bu gecikmelerden kaynaklanan aksaklıklarla mağduriyetlerin tarih olacağını söyledi.

    Bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatı ve kamu işleyişinin ayrılmaz parçası haline geldiğini belirten bakan "Günümüzde ulaştırmadan savunmaya, sanayiden sağlığa, eğitimden adalet hizmetlerine kadar bilgi ve iletişim teknolojilerinin nüfuz etmediği alan bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

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    Turhan, Elektronik Tebligat Sistemi'nin kurulmasında PTT'nin üstlendiği role dikkat çekerek, kurumun üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğini belirtti. Fiziki olarak günlerce süren tebligat işlemlerinin saniyeler içinde ilgilisine ulaştırılmasını sağlayan e-tebligat uygulaması, adalet sistemimizin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde işlemesine imkan tanıyor.

    Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak
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    Doğaya önemli katkı sağlayacak

    Elektronik Tebligat Sistemi, yaklaşık bir yıldan beri yürürlükte. Uygulamada 1 Ocak 2020 itibarıyla yeni bir safhaya geçildi. Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarıyla kısa sürede yaygınlaşması bekleniyor. Dijital dönüşüm stratejisinin en önemli aşamalarından biri olarak kabul edilen sistemin, e-Devlet gibi dijital uygulamalara da entegre edildiği bildirildi.

    E-tebligat'ın en önemli katkılarından birinin de doğaya olacağını söyleyen Turhan, "Geride bıraktığımız yıl içinde 19 milyon tebligat sistem üzerinden ilgililere ulaştırılmıştı. Böylece 8 bin ağaç kesilmekten kurtulmuş oldu. İnşallah kurtarılan ağaç sayısı yüz binleri bulacak. Ayrıca çok ciddi oranda maddi tasarruf da sağlanacak. Geçen yıl sistem üzerinden yapılan gönderimlerle sağlanan tasarruf 200 milyon lirayı buldu" dedi.



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    Rachsuchtig 1 hf. en beğenilen
    Türkiye'nin dijitallesme acisindan gelistigini görmek güzel. E-devlet sistemi gercekten yapilan en basarili islerden biri
    Yanıtla +26
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    raxetul 1 hf.
    E-devlet üzerinde mail kaydınızı mutlaka yapın! Sonra "E-devlet'te size duyuru yapmıştık" diyorlar ama sizin haberiniz olmuyor! E-tebligat diye aratıp ilgili yere kaydetmeniz gerekiyor, E-Devlet'in kendisine kaydettiğiniz maili tebligat yapan sistem bilmiyor, ayrı sistemler.
    E-devlet üzerinde mail kaydınızı mutlaka yapın! Sonra "E-devlet'te size duyuru yapmıştık" diyorlar ama sizin haberiniz olmuyor! E-tebligat diye aratıp ilgili ye...
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    Yanıtla +6
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    Askaparta 1 hf.
    Bir çok alanda elektronik sisteme geçildi ama hala kağıt işi var.
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    1 Avatar
    ildessercan 5 gün
    Bence çok güzel bir uygulama ama kurumlar anlık takipte olup online tebligatı geciktirirsede aynı şekilde yine mağduriyet ortaya çıkacaktır.Kurumlara bu sistem gelişirken bunun hassasiyeti de verilmeliki gecikme oradada online olarak yansımasın
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    Morichannnn 6 gün
    Tamam ne güzel dijital anlamda yenilikler yapılıyor. Ama devlet kurumlarının sunucuları yoğun kapasiteleri kaldıramıyor ve güvenlik bakımından da zayıf. Oralara da bir atsanız?
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    ipli jeton 6 gün
    Bir elektronik imza sahibi olursanız,

    1-Uyap vatandaş portal üzerinden tarafı olduğunuz dosyaları(Hazırlık, Soruşturma dosyaları hariç) görüntüleyebilir ve dosya içerisindeki dijital ortama aktarılmış evrakları goruntuleyebilirsiniz. *

    2-Adalet Bakanlığınca sunulan uyap doküman editörü ile talebinizi, dilekçenizi yazıp dijital olarak imzalayıp, uyap üzerinden dosyasına gönderebilirsiniz.



    *Dosyadaki evraklar yalnızca e imza/mobil imza ile giriş yapılması durumunda erişime açıktır. Diğer yöntemlerle giriş yapıldığında sadece safahat bilgisi(dosyadaki hareketler dökümü diyeyim) görüntülenebilir.
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    DH Misafiri 6 gün
    adliyelerden hala etebligat gelmiyor kağıt gönderi geliyor bana dijital olarak gelmeyene dijital olarak gerti cevap yazarsamda gitmiyor aramadığım yer kalmadı kimse bir bilgi vermiyor keşke mükemel olur gelmedi gitmedi derdinden kağıttan kurtulacaz 4 gözle bekliyoruz herkes öğrensin ve geçsin
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    Şeref60 6 gün
    Hangi yolla yapılacak bu tebligat
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    WaylandIZMIR 1 hf.
    E faturaya geçildi ok güzel fakat bu sefer de e faturayı basıp veriyorlar. Ne anladım ben şimdi bu işten!
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    alemburda34 1 hf. Rachsuchtig
    canım istedi ne olacak şimdi
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    alemburda34 1 hf.
    Allah aşkına o kadar tebliğatıların %90 ı eminim borç harç, haciz okeye dönüyoruz haberimiz yok.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rachsuchtig 1 hf. alemburda34
    Tebligatlarin borc, harc ile ilgisinin olmasinin konumuzla ne ilgisi var acaba?????
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    AtiMX4 1 hf.
    Artık Ptt düşünsün
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    raxetul 1 hf.
    E-devlet üzerinde mail kaydınızı mutlaka yapın! Sonra "E-devlet'te size duyuru yapmıştık" diyorlar ama sizin haberiniz olmuyor! E-tebligat diye aratıp ilgili yere kaydetmeniz gerekiyor, E-Devlet'in kendisine kaydettiğiniz maili tebligat yapan sistem bilmiyor, ayrı sistemler.
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