Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katılımıyla Sheraton Ankara Otel'de düzenlenen Elektronik Tebligat Tanıtım Programı'nda bir konuşma yaptı. Turhan, Elektronik Tebligat Sistemi ile gecikmelerin ve bu gecikmelerden kaynaklanan aksaklıklarla mağduriyetlerin tarih olacağını söyledi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatı ve kamu işleyişinin ayrılmaz parçası haline geldiğini belirten bakan "Günümüzde ulaştırmadan savunmaya, sanayiden sağlığa, eğitimden adalet hizmetlerine kadar bilgi ve iletişim teknolojilerinin nüfuz etmediği alan bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

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Turhan, Elektronik Tebligat Sistemi'nin kurulmasında PTT'nin üstlendiği role dikkat çekerek, kurumun üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğini belirtti. Fiziki olarak günlerce süren tebligat işlemlerinin saniyeler içinde ilgilisine ulaştırılmasını sağlayan e-tebligat uygulaması, adalet sistemimizin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde işlemesine imkan tanıyor.

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Doğaya önemli katkı sağlayacak

Elektronik Tebligat Sistemi, yaklaşık bir yıldan beri yürürlükte. Uygulamada 1 Ocak 2020 itibarıyla yeni bir safhaya geçildi. Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarıyla kısa sürede yaygınlaşması bekleniyor. Dijital dönüşüm stratejisinin en önemli aşamalarından biri olarak kabul edilen sistemin, e-Devlet gibi dijital uygulamalara da entegre edildiği bildirildi.

E-tebligat'ın en önemli katkılarından birinin de doğaya olacağını söyleyen Turhan, "Geride bıraktığımız yıl içinde 19 milyon tebligat sistem üzerinden ilgililere ulaştırılmıştı. Böylece 8 bin ağaç kesilmekten kurtulmuş oldu. İnşallah kurtarılan ağaç sayısı yüz binleri bulacak. Ayrıca çok ciddi oranda maddi tasarruf da sağlanacak. Geçen yıl sistem üzerinden yapılan gönderimlerle sağlanan tasarruf 200 milyon lirayı buldu" dedi.

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