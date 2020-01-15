AB'nin akıllı telefonlar için evrensel şarj portu önerisine Apple karşı çıkıyor

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Avrupa Birliği, 2014 yılından bu yana taşınabilir elektronik cihazların ortak bir şarj cihazı bağlantı noktasına sahip olmaları gerektiğini belirtiyor. Ancak üreticilere yapılan bu öneri şimdiye dek olumlu sonuçlanmadı ve ortak bir karar alınması da zor görünüyor.

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Apple'a göre rekabeti ortadan kaldırıyor

AB milletvekilleri geçtiğimiz gün yaptıkları toplantıda, bu konudaki çabaların şimdiye kadar hayal kırıklığı yarattığını belirttiler ve bir kez daha tüm cihazlarda ortak bir şarj portu olması gerektiği çağrısında bulundular. Farklı şarj cihazlarının kullanımı nedeniyle üretilen elektronik atıklara işaret eden AB, ortak bir şarj cihazının “tüm cep telefonlarına, tabletlere, e-kitap okuyucularına ve diğer cihazlara” uyması gerektiğini savunuyor.

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Apple ise tüm elektronik cihazlarda evrensel bir bağlantı noktasının kullanılmasına katılmıyor ve bunun yenilikçiliği ciddi şekilde etkilediğini, çünkü bu alandaki rekabet faktörünü ortadan kaldırdığını belirtiyor. Şirket ayrıca ortak bir şarj cihazına geçmenin daha fazla elektronik atık üreteceğine dikkat çekerken, bunu da şirketlerin kendi bağlantı formatlarına sadık kalacaklarına ve çevirici aksesuarları kutuya dahil edecekleri ihtimallerine bağlıyor. Apple cihazlar şu an şirketin kendine özel geliştirdiği Lightning bağlantı noktasıyla birlikte geliyorlar ve yakın bir tarihte de evrensel bir şarj portuna geçişin zor olduğu belirtiliyor.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/13/call-to-introduce-common-charger-for-all-mobile-phones

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