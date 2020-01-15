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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AB'nin akıllı telefonlar için evrensel şarj portu önerisine Apple karşı çıkıyor

    Avrupa Birliği, elektronik cihazlarda evrensel bir şarj portunun uygulanmasıyla ilgili görüşmeleri yeniden başlattı. Ancak teknoloji devi Apple bu öneriye sıcak bakmıyor.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    AB'nin akıllı telefonlar için evrensel şarj portu önerisine Apple karşı çıkıyor
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    Avrupa Birliği, 2014 yılından bu yana taşınabilir elektronik cihazların ortak bir şarj cihazı bağlantı noktasına sahip olmaları gerektiğini belirtiyor. Ancak üreticilere yapılan bu öneri şimdiye dek olumlu sonuçlanmadı ve ortak bir karar alınması da zor görünüyor.

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    Apple'a göre rekabeti ortadan kaldırıyor

    AB milletvekilleri geçtiğimiz gün yaptıkları toplantıda, bu konudaki çabaların şimdiye kadar hayal kırıklığı yarattığını belirttiler ve bir kez daha tüm cihazlarda ortak bir şarj portu olması gerektiği çağrısında bulundular. Farklı şarj cihazlarının kullanımı nedeniyle üretilen elektronik atıklara işaret eden AB, ortak bir şarj cihazının “tüm cep telefonlarına, tabletlere, e-kitap okuyucularına ve diğer cihazlara” uyması gerektiğini savunuyor.

    AB'nin akıllı telefonlar için evrensel şarj portu önerisine Apple karşı çıkıyor
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    Apple ise tüm elektronik cihazlarda evrensel bir bağlantı noktasının kullanılmasına katılmıyor ve bunun yenilikçiliği ciddi şekilde etkilediğini, çünkü bu alandaki rekabet faktörünü ortadan kaldırdığını belirtiyor. Şirket ayrıca ortak bir şarj cihazına geçmenin daha fazla elektronik atık üreteceğine dikkat çekerken, bunu da şirketlerin kendi bağlantı formatlarına sadık kalacaklarına ve çevirici aksesuarları kutuya dahil edecekleri ihtimallerine bağlıyor. Apple cihazlar şu an şirketin kendine özel geliştirdiği Lightning bağlantı noktasıyla birlikte geliyorlar ve yakın bir tarihte de evrensel bir şarj portuna geçişin zor olduğu belirtiliyor.



    https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/13/call-to-introduce-common-charger-for-all-mobile-phones Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    neronidas 1 hf. en beğenilen
    Iphone 50 liralık şarj adaptörü ile şarj edilirse Apple 500 TL'ye şarj cihazını kime iteleyecek.
    1 Yanıt Yanıtla +117
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    Musty3535123 1 hf.
    apple artık köstek firma. hepsi aynı olunca atık nasıl artacakmış ? işime gelmiyor desene.
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    Spavdez 1 hf.
    Ne yalan soyleyim koyu bir android fani olsam da apple girisleri typec girislerinden bin kat saglam. Cunku erkek giris kablonun ucunda. Androidlerde bu durum tam tersi. Kablo takiliyken aksi bir mudahale sonucunda telefondaki yuva zarar gorebiliyor veya zamanla gevseme yapabiliyor. İphonlerda simdiye dek boyle birseyle karsilasmasim
    Ne yalan soyleyim koyu bir android fani olsam da apple girisleri typec girislerinden bin kat saglam. Cunku erkek giris kablonun ucunda. Androidlerde bu durum t...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    .
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    ilkerinanç 2 gün
    Şarj soketi ile rekabetin ne alakası varmışki? Tabi sonra şarj aletini bile onlarca dolarlara iteleyecek?
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    burakk, 2 gün
    Aslında evrensel şarj portunun yasalaştırılması deli saçması bir olay fakat Apple tarafından bu işin bu duruma getirilmesi adına Apple'ı da tebrik etmek lazım.
    Hıyar ağaları yüzünden yarın öbür gün herhangi bir geliştirici bir cihaz tasarımında özel bir şarj portuna ihtiyaç duyması durumunda bu portu kullanamıyor olacak.
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    Müştemilat Bey 2 gün
    apple amcam nasıl iteleyecek fahis fiyatlardan sisirlmis urunlerinden birini ozaman?
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    DH Misafiri 5 gün
    Yeni üst segment iphonelar type-c alt segmentler lightning
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    iDoctor 5 gün
    Yeni iPad'lerde de USB-C'ye geçiş yapmadı mı zaten Apple 🤔 Ben yeni çıkacak iPhone'larda da USB-C'ye geçilecek diye umuyordum.
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    ogameci 6 gün
    ben isviçreyim diyor

    siz bana ayak uydurun

    ben size değil
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    DH Misafiri 6 gün
    10 liralık zte hızlı şarj adaptörü ile iphone x'i şarj edebiliyorum. Sonuçta adaptörü telefona takmıyorsun lightning bağlantıyı kabloyu takıyorsun.
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    DH Misafiri 6 gün
    gereksiz çeşitliği kimse istemiyor zaten. Apple dışındaki firmalar ve ürünleri artık sahnete USB Tip C portu ile çıkıyorlar, esasında evrenselleşme neredeyse gerçekleşti gibi.
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    cyberfalcon 6 gün
    Appale'ın öne sürdüğü gerekçeler çok saçma geldi bana. Rekabeti niye azaltsın, atıkları niye artırsın. Bence tam tersi olur. Apple şarj portunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Type c de olbilir Apple'ınki de olabilir ama tek olsun.
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    4475 kez okundu.
    39 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iPhone ve
    3 etiket daha Lightning port avrupa birliği Uğur Seven
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