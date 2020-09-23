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    Elgato yayıncılar için LED aydınlatma halkasını duyurdu

    Elgato Ring Light aydınlatma halkası; kenar aydınlatma modülleri ve iki difüzör katmanı sayesinde profesyonel bir şekilde görünmenizi sağlıyor. Elgato Ring Light özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Elgato yayıncılar için LED aydınlatma halkasını duyurdu

    Giderek önemli bir ekonomi haline gelen içerik yayıncılığı pek çok ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Aydınlatma ekipmanları da bunlardan birisi. Üreticiler renk tonlarını en iyi yansıtacak aydınlatma ekipmanları geliştiriyor.

    Elgato Ring Light özellikleri ve fiyatı

    Elgato Ring Light yayıncılara çember şeklinde bir aydınlatma halkası sunuyor ve içerisine görüntü yakalama araçları yerleştirilebiliyor. Yüksek kaliteli aydınlatma sayesinde de yayıncılar profesyonel görünebiliyor.

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    Elgato Ring Light cihazı titreme yapmayan OSRAM LED bileşenleri kullanıyor. Parlaklık değeri 2500 lumens olurken yüzde 1 seviyesine kadar iniyor. Böylece her ortama ayak uyduruyor. Renk sıcaklığı da 2900-7000K arasında değişiyor.

    İki difüzör katmanı ve kenara yerleştirilmiş LED modüller sayesinde kullanıcı herhangi bir terleme yaşamıyor ve gözleri de yormuyor. WiFi bağlantısı ile ister akıllı telefonlarınızdan ister bilgisayarınızdan kontrol edilebiliyor. Ayrıca Elgato Stream Deck ile de kontrol edebiliyorsunuz. Manuel olarak parlaklık ve renk sıcaklığı için iki tuş da yer alıyor.

    Teleskopik sapı ve dönebilir boynu sayesinde aracın yüksekliği ve yönü ayarlanabiliyor. Ayrıca araç Elgato’nun farklı aksesuarları ile de uyumlu. Elgato Ring Light aydınlatma aracı için 200$ fiyat etiketi söz konusu.



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