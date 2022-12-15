Elon Musk, 3.58 milyar dolarlık Tesla hissesi daha sattı

Tam Boyutta Gör 44 milyar dolar yatırımla popüler sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Elon Musk, son 12 ayda sattığı toplam Tesla hisselerine bir yenisini daha ekledi. Dün halka açıklanan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dosyasına göre ünlü milyarder, bu kez de 3.58 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.

Hisse satışları Twitter borçlarına gidecek

Elon Musk hisse satışları hakkında herhangi bir açıklama paylaşmadı. Ancak bunun tahmin edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Zira Musk, Twitter satın alımının bir parçası olarak yılda 1 milyar dolar borç ödemek zorunda. Twitter'da yaşanan sorunlar ise bu ödemenin Musk'ın cebinden çıkmasına yol açacak gibi gözüküyor.

Hatırlamak gerekirse Twitter satın alımını finansa etmek için Nisan ayında 8,4 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştiren Musk, artık Tesla hissesi satmayacağını açıklamıştı. Ancak bunu ağustos ayında 6,9 milyar dolar, kasım ayında ise 3.9 milyar dolarlık satışlar takip etti. Bu nedenle 3.58 milyar dolarlık yeni satışın, son olup olmayacağı bilinmiyor.

Twitter kullanıcı verilerini satabilir 11 sa. önce eklendi

Tesla'ya dönecek olursak şirketin hisse fiyatı 2020'den bu yana en düşük seviyelerde seyrediyor. Şirketin piyasa değeri, tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana 700 milyar gerileme kaydetti ve iki yılda ilk kez 500 milyar doların altına düştü.

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