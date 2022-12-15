Elon Musk, 3.58 milyar dolarlık Tesla hissesi daha sattı

Hisse satışları Twitter borçlarına gidecek
Elon Musk hisse satışları hakkında herhangi bir açıklama paylaşmadı. Ancak bunun tahmin edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Zira Musk, Twitter satın alımının bir parçası olarak yılda 1 milyar dolar borç ödemek zorunda. Twitter'da yaşanan sorunlar ise bu ödemenin Musk'ın cebinden çıkmasına yol açacak gibi gözüküyor.
Hatırlamak gerekirse Twitter satın alımını finansa etmek için Nisan ayında 8,4 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştiren Musk, artık Tesla hissesi satmayacağını açıklamıştı. Ancak bunu ağustos ayında 6,9 milyar dolar, kasım ayında ise 3.9 milyar dolarlık satışlar takip etti. Bu nedenle 3.58 milyar dolarlık yeni satışın, son olup olmayacağı bilinmiyor.
Tesla'ya dönecek olursak şirketin hisse fiyatı 2020'den bu yana en düşük seviyelerde seyrediyor. Şirketin piyasa değeri, tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana 700 milyar gerileme kaydetti ve iki yılda ilk kez 500 milyar doların altına düştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...