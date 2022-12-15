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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, 3.58 milyar dolarlık Tesla hissesi daha sattı

    Twitter satın alımıyla gündemden düşmeyen Elon Musk, şimdi de 3.58 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı. Yeni satışlar Twitter için alınan borçlara gidecek.
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    Elon Musk, 3.58 milyar dolarlık Tesla hissesi daha sattı Tam Boyutta Gör
    44 milyar dolar yatırımla popüler sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Elon Musk, son 12 ayda sattığı toplam Tesla hisselerine bir yenisini daha ekledi. Dün halka açıklanan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dosyasına göre ünlü milyarder, bu kez de 3.58 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.

    Hisse satışları Twitter borçlarına gidecek

    Elon Musk hisse satışları hakkında herhangi bir açıklama paylaşmadı. Ancak bunun tahmin edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Zira Musk, Twitter satın alımının bir parçası olarak yılda 1 milyar dolar borç ödemek zorunda. Twitter'da yaşanan sorunlar ise bu ödemenin Musk'ın cebinden çıkmasına yol açacak gibi gözüküyor. 

    Hatırlamak gerekirse Twitter satın alımını finansa etmek için Nisan ayında 8,4 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştiren Musk, artık Tesla hissesi satmayacağını açıklamıştı. Ancak bunu ağustos ayında 6,9 milyar dolar, kasım ayında ise 3.9 milyar dolarlık satışlar takip etti. Bu nedenle 3.58 milyar dolarlık yeni satışın, son olup olmayacağı bilinmiyor. 

     

    Tesla'ya dönecek olursak şirketin hisse fiyatı 2020'den bu yana en düşük seviyelerde seyrediyor. Şirketin piyasa değeri, tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana 700 milyar gerileme kaydetti ve iki yılda ilk kez 500 milyar doların altına düştü. 

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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