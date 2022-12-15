Elon Musk ne yapacağını şaşırdı: Kullanıcı verilerine gözünü dikti

Twitter ne kadar kullanıcı dostu?
Elon Musk göreve geldiği gün Twitter Blue aboneliğini web için 8$ ve iOS için 11$ şeklinde revize etmişti. Kârlılığı sürdürmek isteyen ünlü isim ne yazık ki Blue maliyetinin 6$ olması nedeniyle farklı çözümlere yöneldi.
Hali hazırda ABD kullanıcılarının yüzde 1’ine sunulan özellik, uygulamaya giriş yaptığınızda veri paylaşımına onay veren bir pencere karşınıza çıkarıyor. Buna onay vermeden kullanıcı ana sayfaya geçemiyor. Ya da zoraki Twitter Blue hizmetine abone olması gerekiyor.
Elon Musk’ın bir süre nabız yoklamak istediği ifade ediliyor. Eğer kullanıcılardan beklediği tepki gelmezse muhtemelen tüm kullanıcılara bunu zorlayacak. Diğer taraftan verilerin zorla paylaşımı App Store kurallarına aykırı ve Twitter mağazadan kaldırılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...