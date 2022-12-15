Elon Musk ne yapacağını şaşırdı: Kullanıcı verilerine gözünü dikti

Tam Boyutta Gör Şirket daha kârlı hale getirmek için adeta sinekten yağ çıkaran Elon Musk şimdi de kullanıcı verilerine göz dikti. Twitter’ı ücretsiz kullanmak isteyenler kişisel verilerinin paylaşılmasına göz yumacak.

Twitter ne kadar kullanıcı dostu?

Elon Musk göreve geldiği gün Twitter Blue aboneliğini web için 8$ ve iOS için 11$ şeklinde revize etmişti. Kârlılığı sürdürmek isteyen ünlü isim ne yazık ki Blue maliyetinin 6$ olması nedeniyle farklı çözümlere yöneldi.

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Hali hazırda ABD kullanıcılarının yüzde 1’ine sunulan özellik, uygulamaya giriş yaptığınızda veri paylaşımına onay veren bir pencere karşınıza çıkarıyor. Buna onay vermeden kullanıcı ana sayfaya geçemiyor. Ya da zoraki Twitter Blue hizmetine abone olması gerekiyor.

Elon Musk’ın bir süre nabız yoklamak istediği ifade ediliyor. Eğer kullanıcılardan beklediği tepki gelmezse muhtemelen tüm kullanıcılara bunu zorlayacak. Diğer taraftan verilerin zorla paylaşımı App Store kurallarına aykırı ve Twitter mağazadan kaldırılabilir.

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