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    Anlık Bildirim

    Elon Musk ne yapacağını şaşırdı: Kullanıcı verilerine gözünü dikti

    Twitter kuullanıcılarından mümkün olan en fazla geliri elde etmeyi kafasına koyan Elon Musk, şimdi de kullanıcı verilerine göz dikti. Hizmeti kullanmak isteyen verilerini paylaşacak.
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Şirket daha kârlı hale getirmek için adeta sinekten yağ çıkaran Elon Musk şimdi de kullanıcı verilerine göz dikti. Twitter’ı ücretsiz kullanmak isteyenler kişisel verilerinin paylaşılmasına göz yumacak.

    Twitter ne kadar kullanıcı dostu?

    Elon Musk göreve geldiği gün Twitter Blue aboneliğini web için 8$ ve iOS için 11$ şeklinde revize etmişti. Kârlılığı sürdürmek isteyen ünlü isim ne yazık ki Blue maliyetinin 6$ olması nedeniyle farklı çözümlere yöneldi.

    Hali hazırda ABD kullanıcılarının yüzde 1’ine sunulan özellik, uygulamaya giriş yaptığınızda veri paylaşımına onay veren bir pencere karşınıza çıkarıyor. Buna onay vermeden kullanıcı ana sayfaya geçemiyor. Ya da zoraki Twitter Blue hizmetine abone olması gerekiyor.

    Elon Musk’ın bir süre nabız yoklamak istediği ifade ediliyor. Eğer kullanıcılardan beklediği tepki gelmezse muhtemelen tüm kullanıcılara bunu zorlayacak. Diğer taraftan verilerin zorla paylaşımı App Store kurallarına aykırı ve Twitter mağazadan kaldırılabilir.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 19 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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