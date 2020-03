'Call of Duty: Warzone' 4 günde 15 milyon kullanıcıyı aştı!

Tam Boyutta Gör

Call of Duty: Warzone salı günü Activision Blizzard'ın atıcı serisindeki en yeni battle royale oyunu olarak tanıtıldı ve dört günde 15 milyon oyuncuyu geçti. Call of Duty: Warzone, PC ve konsollarda ilk 24 saatte 6 milyon oyuncu tarafından indirildi ve oynanmaya başladı. Bu, battle royale oyunlarıyla dolu bir dünyada da çalıştırılabilen bir battle royale modu için oldukça iyi bir sonuç.

EA'nın Apex Legends oyunu ilk üç günde 10 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Call of Duty: Warzone, Apex Legends ile birlikte kısa sürede çok sayıda oyuncuya ulaşan oyunlar arasında yerini aldı. Bu başarısında en önemli rol şüphesiz oyunun ücretsiz oluşu.

Call of Duty: Warzone; PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında oynanabiliyor. Oyun, Xbox Mağazası ve PlayStation Store'da tıpkı diğer Call of Duty oyunları gibi listeleniyor ve buralardan indirilebilir.

Oyun ayrıca Call of Duty'nin kendi sayfasından da oyunculara sunuluyor.

