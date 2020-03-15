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    'Call of Duty: Warzone' 4 günde 15 milyon kullanıcıyı aştı!

    Activision Blizzard'ın ücretsiz olarak sunduğu Call of Duty: Warzone, yayınlandığı ilk gün 6 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Oyun ilk dört günde ise 15 milyon kullanıcı tarafından tercih edildi.
    5 gün
    2,9b
    1
    27
    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Call of Duty: Warzone salı günü Activision Blizzard'ın atıcı serisindeki en yeni  battle royale oyunu olarak tanıtıldı ve dört günde 15 milyon oyuncuyu geçti. Call of Duty: Warzone, PC ve konsollarda ilk 24 saatte 6 milyon oyuncu tarafından indirildi ve oynanmaya başladı. Bu, battle royale oyunlarıyla dolu bir dünyada da çalıştırılabilen bir battle royale modu için oldukça iyi bir sonuç.

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    EA'nın Apex Legends oyunu ilk üç günde 10 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Call of Duty: Warzone, Apex Legends ile birlikte kısa sürede çok sayıda oyuncuya ulaşan oyunlar arasında yerini aldı. Bu başarısında en önemli rol şüphesiz oyunun ücretsiz oluşu. 

    Call of Duty: Warzone; PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında oynanabiliyor. Oyun, Xbox Mağazası ve PlayStation Store'da tıpkı diğer Call of Duty oyunları gibi listeleniyor ve buralardan indirilebilir.

    Oyun ayrıca Call of Duty'nin kendi sayfasından da oyunculara sunuluyor.



    https://www.engadget.com/2020/03/14/call-of-duty-warzone-15-million-players/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TITAN (S K) 5 gün en beğenilen
    artık bu tarz oyunlardan hiç birini oynamak istemiyorum. haritaya atlıyorsun silah topluyorsun 30 dakika boyunca oradan oraya koşuyorsun. tam bir hayatsız oyunu.
    artık bu tarz oyunlardan hiç birini oynamak istemiyorum. haritaya atlıyorsun silah topluyorsun 30 dakika boyunca oradan oraya koşuyorsun. tam bir hayatsız oyun...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    wolferto (mehmet öz) 5 gün TITAN
    oynamadan yorum yapmakda ne bileyim incelemelere bak bakalım neyi ile övüyorlar
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    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 4 gün TITAN
    işte adamlar tam olarak bunu çözmüş. yaklaşık 5 dk içinde tamamen hazır oluyorsun bütün ekipmanlarınla. ölürsen tekrar map'e iniyorsun. inemezsen arkadaşların tekrar çağırabiliyor seni.
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    vamp (b .) 5 gün
    Hayatımda hiç biri zaman paraşütten atlayıp silah toplayıp tarlalarda adam arayacak kadar vaktim olmadı. Mücadele oyunları tarlada koşu oyununa dönüşüyorsa benim için macera oyunudur. on saat tarlada koştuktan sonra karşınıza birisi çıksa ne olur çıkmasa ne olur? Bizim gibi quake-half life gibi oyunlarda piksel hesabı yapıp skor yapan adamlara bu tarz oyunlar komik ve gereksiz geliyor. İşi gücü bırakacağım tarlada silah toplayıp adam kovalayacağım. Ulen yazrken bile komik geliyor :D Oyun görmesek oyun diye yutturacaklar. Fakat 15 milyon mutlu. Tarlalarda koşmak demek ki onlar için eğlenceli
    Hayatımda hiç biri zaman paraşütten atlayıp silah toplayıp tarlalarda adam arayacak kadar vaktim olmadı. Mücadele oyunları tarlada koşu oyununa dönüşüyorsa beni...
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    3 Yanıt Yanıtla +10
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    WB 5 gün vamp
    Bizden gecmis o yuzden, gencler bayiliyor
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    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 5 gün vamp
    cod 2 de sıcak temas için 100mt koşmayı aman kaybı görürken saatlerce temas ve silah için koşturmayı gerçekten vakit kaybı görüyorum..
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün
    Girip bi inceleme videolarını izleseydiniz. Klasik br olmadığını anlardınız.
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    DH Misafiri 3 gün
    En azından diğerleri gibi ücretli değil.
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 4 gün Rouvax
    Apex özellikle muzzle flash tan sonra efsane oldu...
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    wolferto (mehmet öz) 5 gün
    oyunda yarım saat loot öldümü gitti falan filan oynamadan yorum yapmışlar ya şu boş insanlar siyasette teknolojide oyun aleminde bitmiyor arkadaş pubg yi becerememiş hepsini aynı sanıyor
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    SKYFALL (Gökhan ) 5 gün
    Bu modları bitiremediler hala daha yenileri geliyor.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 5 gün
    Valla oyun fena değil ama gtx 1050 ile en düşük ayarlarda 20-55 arası geziyor, oynancak gibi değil. 15 milyon zengin insan varmış demek ki ne diyeyim.
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    zero fear 5 gün
    Bu battle royale furyası ne zaman bitecek bakalım. Tam bir overrated..
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    joven 5 gün
    Multiplayer oyunlar geniş ucubucağı bitmek bilmeyen haritalarda oyun oynamak bana saçma geliyor daha çok küçük haritalarda daha az oyuncu
    sayısı ile oyun hem zevkli hemde sıkmıyor
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    crazywinner3 (Mertcan Özdemir) 5 gün
    90 gb nedir. Ben 4k oynamayacağım şu 4k-8k texture'ları oyun içi indirmeli yapın be.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün
    Şu tarz oyunların amacını hala anlamadım. Konu yok,senaryo yok, amaç yok. CS falan vardı zamanında o bir yere kadardı ama.
    Neyse alıcısı varsa çokta şeyetmemek lazım aslında.
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    2902 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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