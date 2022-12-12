Elon Musk, sahneye çıkınca seyirciler tarafından yuhalandı

Tam Boyutta Gör Teknoloji milyarderi Elon Musk, Pazar gecesi bir Dave Chappelle komedi şovunda izleyicilerden gelen yuhalama ve cılız tezahüratlarla karşılandı. Bildiğiniz gibi Musk, son dönemde yaşanan Tesla hisselerinin düşüşünden etkilenmiş ve en zengin insan unvanını kaybetmişti. Aynı zamanda Twitter’ı satın alan ve yaptığı değişikliklerle de bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

Musk, yuhalamaların hedefi oldu

Elon Musk’ın yuhalandığı videoyu paylaşan tweet ve hesap yayından kaldırılmış durumda. Öte yandan ilgili videoda Chappelle izleyicilere “Bayanlar ve baylar, dünyanın en zengin adamı için biraz gürültü yapın” diyor. Bir dizi seyirci tezahürat yapsa da aynı zamanda yüksek bir yuhalamanın olduğu da duyuluyor.

Yuhalamalardan sonra Musk, Chappelle’e “Bunu beklemiyordun, değil mi?” diye soruyor. Chappelle ise “Kovduğunuz insanlardan bazıları seyirciler arasında gibi görünüyor” diye yanıtlıyor. Öte yandan Musk’ın sahnede sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı. Elon Musk, Twitter çalışanlarının büyük kısmını ve yöneticilerini kovmasından sonra eleştirilmişti.

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Tüm bunların yanında Musk, sahibi olduğu Twitter’ın eski gizli belgelerini paylaşarak eski yönetimin siyasetçiler ve istihbarat servisleriyle olan ilişkisini ortaya koymuştu. “Twitter dosyaları” adı altında yapılan paylaşımlarda ilk olarak ABD Başkanı Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın laptopunda bulunanların açığa çıkması ve Twitter’ın o dönemde haberleri yasaklaması açıklanmıştı. Aynı zamanda Twitter’ın gizli gölge sensör faaliyetleri yürüttüğü ve istihbarat servisleriyle eski yöneticilerinin düzenli toplantılar yaptığı ortaya çıkartılmıştı.

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Elon Musk, çıktığı sahnede seyircilerin tepkisinin odağı oldu