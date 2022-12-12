Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk, sahneye çıkınca seyirciler tarafından yuhalandı

    Dünyanın en zengin insanı unvanını kaybeden teknoloji milyarderi Elon Musk, Pazar gecesi bir Dave Chappelle komedi şovunda izleyicilerden gelen yuhalamalarla karşılaştı.
    1
    elon musk Tam Boyutta Gör
    Teknoloji milyarderi Elon Musk, Pazar gecesi bir Dave Chappelle komedi şovunda izleyicilerden gelen yuhalama ve cılız tezahüratlarla karşılandı. Bildiğiniz gibi Musk, son dönemde yaşanan Tesla hisselerinin düşüşünden etkilenmiş ve en zengin insan unvanını kaybetmişti. Aynı zamanda Twitter’ı satın alan ve yaptığı değişikliklerle de bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

    Musk, yuhalamaların hedefi oldu

    Elon Musk’ın yuhalandığı videoyu paylaşan tweet ve hesap yayından kaldırılmış durumda. Öte yandan ilgili videoda Chappelle izleyicilere “Bayanlar ve baylar, dünyanın en zengin adamı için biraz gürültü yapın” diyor. Bir dizi seyirci tezahürat yapsa da aynı zamanda yüksek bir yuhalamanın olduğu da duyuluyor.

    Yuhalamalardan sonra Musk, Chappelle’e “Bunu beklemiyordun, değil mi?” diye soruyor. Chappelle ise “Kovduğunuz insanlardan bazıları seyirciler arasında gibi görünüyor” diye yanıtlıyor. Öte yandan Musk’ın sahnede sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı. Elon Musk, Twitter çalışanlarının büyük kısmını ve yöneticilerini kovmasından sonra eleştirilmişti.

    Tüm bunların yanında Musk, sahibi olduğu Twitter’ın eski gizli belgelerini paylaşarak eski yönetimin siyasetçiler ve istihbarat servisleriyle olan ilişkisini ortaya koymuştu. “Twitter dosyaları” adı altında yapılan paylaşımlarda ilk olarak ABD Başkanı Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın laptopunda bulunanların açığa çıkması ve Twitter’ın o dönemde haberleri yasaklaması açıklanmıştı. Aynı zamanda Twitter’ın gizli gölge sensör faaliyetleri yürüttüğü ve istihbarat servisleriyle eski yöneticilerinin düzenli toplantılar yaptığı ortaya çıkartılmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız